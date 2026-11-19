Înainte de a pleca spre Berlin, unde va participa la reuniunea Coaliției de Voință pentru Ucraina, președintele Nicușor Dan a fost prezent joi, 19 noiembrie, la cea de-a doua ediție a Summitului pentru Guvernanță Digitală, eveniment organizat la Palatul Cotroceni. Șeful statului a vorbit despre digitalizare, despre inteligența artificială, despre implicarea mediului privat în dezvoltarea țării și, nu în ultimul rând, despre atragerea fondurilor europene. Ulterior, într-o postare publicată pe pagina personală de Facebook, Nicușor Dan a explicat că societatea românească a pierdut mult timp pe mize foarte mici, ceea ce a împiedicat atingerea unor „ținte mari” precum sistemul de educație, colectarea sau digitalizare, unde președintele consideră că România „abia a zgâriat suprafața”. În acest sens, președintele consideră că Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) ar trebui să treacă în subordinea șefului din Guvern, funcție ocupată în prezent de Luca Niculescu.

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„Pasul următor este să ducem Autoritatea pentru Digitalizarea României în subordinea prim-ministrului”

La momentul actual, Autoritatea pentru Digitalizarea României se află în subordinea Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, entitate condusă de social-democratul Daniel Zamfir.

„Un dialog extrem de interesant pe care l-am avut astăzi, în cadrul Summitului pentru Guvernanță Digitală, organizat de Edge Institute la Palatul Cotroceni.

Discuțiile despre digitalizare și despre cum putem maximiza oportunitățile aduse de noile tehnologii sunt foarte utile pentru a găsi soluții de modernizare a administrației noastre publice, în beneficiul cetățeanului.

România are nevoie de politici clare și de o strategie privind folosirea inteligenței artificiale, acesta fiind și motivul pentru care în actualul Guvern există un portofoliul nou creat special pentru acest domeniu.

Pasul următor, cred eu, este să ducem Autoritatea pentru Digitalizarea României în subordinea prim-ministrului, pentru a-i da autoritatea de care are nevoie în raport cu celelalte instituții.

Invitația mea adresată mediului privat rămâne aceeași – să contribuie, pe cât poate, cu planuri de acțiune acolo unde statul nu este suficient de rapid”, , a scris Nicușor Dan în postarea publicată pe Facebook.

„România începe să se maturizeze ca societate și ca administrație” / „Pe zona de digitalizare, există voință”

„Subliniez însă că România începe să se maturizeze ca societate și ca administrație și cred că, în folosirea banilor europeni, focusul să fie mai degrabă pe proiecte esențiale și bine definite decât pe o serie de proiecte mai mici.

Pe zona de digitalizare, există voință și de la stat, și de la privat și trebuie să vedem cum putem să punem energiile împreună.

De la nivelul Administrației Prezidențiale, promovăm proiectul Just. AI, care vizează utilizarea inteligenței artificiale în justiției și mă bucur că toate instituțiile din domeniu au colaborat.

Digitalizarea accelerată este un alt obiectiv pe care trebuie să ni-l propunem, pentru a genera o relație mult mai rapidă și mai accesibilă a românilor – inclusiv a celor din diaspora – cu statul.

Noi toți, ca societate, am pierdut mult timp pe mize mici și foarte mici și ar fi timpul să schimbăm acest mod de abordare, pentru că sunt ținte mari – sistemul de educație, colectarea, digitalizarea – în care abia am zgâriat suprafața.

Îmi doresc să avem cu toții maturitatea să ne concentrăm pe proiectele majore și să reușim să găsim soluțiile pe care românii le așteaptă de la noi”, a mai precizat președintele României.

Nicușor Dan vrea schimbarea modului în care România cheltuie banii UE: „Mai bine șapte proiecte decât 20.000”

Totodată, președintele susține că banii europeni care o să îi aibă România în viitorul exerciţiu financiar european, desfășurat în perioada 2028–2034, trebuie dirijați spre proiecte cu adevărat importante, care să răspundă unor nevoie esenţiale ale țării.

„Cred că noi ne tot maturizăm societate, ca administraţie. Vă dau un exemplu. În PNRR, România a avut 20.000 de proiecte, între 20.000 şi 30.000, şi Irlanda a avut şapte. Cred că e mai bine să ai şapte decât 20.000, pentru că efortul tău de gestiune este mult mai mic.

Deci, într-un primul rând, trebuie ca banii europeni pe care o să-i avem în 2028-2034 trebuie să îi ducem cu adevărat pe proiecte esenţiale, care să fie bine definite şi să răspundă unor nevoi esenţiale pe care le avem”, a explicat Nicușor Dan.