România riscă să rămână captivă într-o economie bazată pe exportul de resurse și importul de produse tehnologice, în timp ce promisiunile politicienilor privind digitalizarea, reindustrializarea și dezvoltarea unor tehnologii avansate sunt imposibil de pus în practică.

Acesta este avertismentul lansat de Petrișor Peiu, care atrage atenția asupra deficitului de specialiști în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii (STEM). Senatorul susține că România se află pe penultimul loc în Europa în privința ponderii persoanelor ocupate care dețin o diplomă universitară în aceste domenii.

”Partidele spun minciuni legate de digitalizare. De ce sunt minciuni? Simplu, pentru că nu are cine să le pună în practică, avem prea puțini IT-iști. Partidele spun minciuni despre re-industrializare. De ce sunt minciuni? Simplu, pentru că nu are cine să le pună în practică, avem prea puțini ingineri. Partidele spun minciuni despre cercetare. De ce sunt minciuni? Simplu, pentru că nu are cine să le pună în practică, avem prea puțini fizicieni, chimiști sau biologi. Partidele spun minciuni despre sateliți, comunicații sau trenuri de mare viteză. De ce sunt minciuni? Simplu, pentru că nu are cine să le pună în practică, avem prea puțini ingineri.

Partidele spun minciuni despre producție în România. De ce sunt minciuni? Simplu, pentru că nu are cine să le pună în practică, avem prea puțini oameni pregătiți în tehnologie”, a spus Petrișor Peiu pe pagiana sa de Facebook.

”Noi vom rămâne să exportăm resurse și să importăm lucruri sofisticate”

Petrișor Peiu mai spune România are, dintre statele europene, a doua cea mai mică rată (4,9%) de populație ocupată cu diplomă universitară în domeniile STEM (Science, Technology , Engineering and Mathematics- stiință, tehnologie, ingineri și matematică).

”Cum arată o economie fără viitor: România are, dintre statele europene, a doua cea mai mică rată (4,9%) de populație ocupată cu diplomă universitară în domeniile STEM ( Science, Technology, Engineering and Mathematics- stiință, tehnologie, ingineri și matematică)! Probabil că unii mai cred că vom construi industrii noi, poduri, căi ferate de mare viteză, sateliți sau tehnologii noi fără oameni specializați sau cu unii precum bacalaureatul Ciolacu…

Spre comparație, Polonia are 8,2 % dintre adulți absolvenți STEM, Ungaria 6,6%, Cehia 6,1%, Slovacia 7%. Dezvoltarea, astăzi, depinde în mod esențial de resursa umană: cea mai mare contribuție la creșterea economică o are forța de muncă educată. Ceea ce ne lipsește nouă într-o măsură înspăimântătoare.

Unde se va concentra viitorul tehnologic al Europei: în Austria, Finlanda, Germania, Suedia, Lituania, Spania, Estonia, adică în țări unde peste 10% dintre adulți au o diplomă de inginer, de fizician, de chimist, de matematician. Aceste națiuni au capacitatea de a produce tehnologie. Noi vom rămâne să exportăm resurse și să importăm lucruri sofisticate”, a mai spus Petrișor Peiu.