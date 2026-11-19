Violența economică ar putea conta la divorț și la împărțirea bunurilor între soți, potrivit unei propuneri legislative depuse în Parlament. Inițiativa prevede că instanțele pot lua în calcul controlul financiar abuziv, limitarea accesului la venituri sau împiedicarea exercitării drepturilor asupra bunurilor, fapte care ar putea influența stabilirea culpei în desfacerea căsătoriei și soluționarea litigiilor patrimoniale dintre soți sau foști soți.

Propunerea legislativă vizează completarea Codului civil și a Codului de procedură civilă, astfel încât judecătorii să poată lua în calcul efectele violenței economice asupra raporturilor familiale.

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Proiectul propune introducerea articolelor 320¹ și 320², prin care instanțele pot lua în considerare existența violenței economice în litigiile patrimoniale dintre soți sau foști soți. Printre situațiile care pot intra în această categorie se numără limitarea accesului unuia dintre soți la venituri sau bunuri, împiedicarea exercitării dreptului de dispoziție asupra bunurilor și restrângerea nejustificată a resurselor financiare.

Violența economică ar putea conta la stabilirea culpei în divorț

O altă modificare vizează articolul 379 din Codul civil, care reglementează condițiile de stabilire a culpei în desfacerea căsătoriei. Conform textului propus, instanța ar putea lua în calcul faptele de violență economică atunci când stabilește culpa unuia dintre soți, dacă acestea sunt dovedite și au contribuit la vătămarea gravă a raporturilor dintre parteneri.

Prin urmare, violența economică nu devine o nouă cauză de divorț și nu atrage automat stabilirea vinovăției unuia dintre soți. Judecătorul va putea analiza aceste fapte în raport cu situația concretă și cu probele din dosar.

Cum ar putea fi dovedit controlul financiar abuziv

Propunerea legislativă completează și Codul de procedură civilă, prin introducerea articolului 249¹, care stabilește repere pentru administrarea și evaluarea probelor în litigiile în care una dintre părți invocă violența economică.

Printre situațiile care pot susține existența unui astfel de abuz se numără restricționarea sau interzicerea accesului la conturi bancare și alte mijloace financiare, reținerea documentelor financiare ori a actelor de idenitate, împiedicarea utilizării veniturilor proprii și exercitarea unui control exclusiv sau disproporționat asupra resurselor comune.