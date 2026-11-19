Oana Gheorghiu, fost viceprim-ministru în guvernul Bolojan, a reacționat, vineri 19 noiembrie, pentru Radio RFI, la decizia lui Luca Niculescu de a-i oferi atribuții extinse vicepremierului Marian Neacșu și a precizat că social-democratul ar fi „premierul de facto al României”. Aceasta l-a descris pe Neacșu drept un profesionist și un politician cu „foarte multă putere”, care deține un anume „control” asupra întregului Guvern.

Unul dintre cei mai influenți politicieni din Cabinetul Niculescu este vicepremierul social-democrat, Marian Neacșu, susține Oana Gheorghiu.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

”Cred că domnul Marian Neacșu este în acest moment premierul de facto, ca să zic așa, pentru că a preluat coordonarea tuturor instituțiilor din subordinea premierului, ceea ce înseamnă că are control asupra întregului Guvern”, a declarat Oana Gheorghiu.

„Nu face remarci nepotrivite, nu este arogant și nici agresiv”

Președinta organizației PNL, sector 4, Oana Gheorghiu, este de părere că, datorită experienței pe care Neacșu a acumulat-o în ultimii 20 de ani, în cadrul structurii guvernamentale, cunoaște foarte bine procedurile și este capabil să-i controleze pe subalterni.

„Marian Neacșu este cred că cel mai vechi membru al Guvernului și este în aproape orice Guvern al României, cred că în ultimii 20 de ani a lipsit foarte puțin din Guvern, ceea ce face să cunoască foarte-foarte bine toate procedurile, oamenii din Guvern și cumva să aibă această capacitate să-i țină sub control, pentru că oamenii acolo au nevoie de cineva la care să se ducă atunci când au probleme și de obicei te duci la omul care rămâne în instituție. În interacțiunea directă este politicos, nu face remarci nepotrivite, nu este arogant și nici agresiv, este o persoană care știe bine cum să controleze lucrurile și are foarte multă putere”, a mai declarat Oana Gheorghiu.

Fostul vicepremier din Guvernul Bolojan nu ezită să atace actualul Cabinet Niculescu, despre care spune că este un guvern social-democrat „controlat de AUR în Parlament”.

„Este un Guvern PSD, susținut de AUR în Parlament, trebuie să spunem asta (…). Eu m-aș bucura să facă reformele pe care le promit, dar să le facă astfel încât să le fie bine românilor, nu să fie bine electoral PSD-ului și partidului AUR”, a menționat Oana Gheorghiu.

Totodată, acesta dezaprobă reforma administrativ-teritorială, propusă de Partidul Social Democrat.

„Inclusiv reorganizarea administrativă despre care se vorbește pe mai multe voci, cu mai multe proiecte, nici nu știm pe care să le analizăm, la care să facem referire, pare să fie un demers care să ajute mai mult electoral PSD și nu într-adevăr să asigure o reorganizare sănătoasă pentru România”, a mai afirmat fostul vicepremier.

Marian Neacșu va coordona 12 ministere și va aviza proiectele cu impact bugetar

Miercuri, 18 noiembrie, Luca Niculescu a stabilit noi atribuții pentru vicepremierul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu, care va asigura coordonarea funcțională a 12 ministere și structuri guvernamentale și va aviza proiectele de acte normative cu impact bugetar elaborate de ministere.

Decizia nr. 463 a fost publicată în Monitorul Oficial și stabilește rolul vicepremierului în coordonarea activității guvernamentale.