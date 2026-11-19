Nu există decembrie fără sarmale și… „Singur Acasă”. Pro TV va difuza și în 2026 celebra serie de comedie cu Macaulay Culkin în rol principal, anunță paginademedia.ro.
Pro TV difuzează an de an, de peste 20 de ani, filmele nostalgice din seria „Singur Acasă”, care aduc audiențe fabuloase.
Când vedem anul acesta „Singur Acasă” la Pro TV
Primul film, „Singur Acasă” („Home Alone”), va fi difuzat pe 5 decembrie.
Pe 12 decembrie, Pro TV va difuza „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” („Home Alone 2: Lost in New York”).
Seria continuă pe 19 decembrie, cu „Singur Acasă 3” („Home Alone 3”).
Seria „Singur Acasă” este disponibilă, desigur, și pe platformele de streaming. „Singur Acasă”, „Singur Acasă 2” și „Singur Acasă 3” pot fi urmărite, de pildă, pe platforma Disney+.
În luna iulie a acestui an, Macaulay Culkin a dezvăluit că ar fi în discuții cu producătorii din industria cinematografică pentru un nou film „Singur Acasă” (Home Alone).
Copilul vedetă al anilor 90′ a fost surprins că s-a deplasat la studioul Walt Disney din Burbank, California, a declarat un jurnalist într-un podcast.
„Am primit un pont zilele trecute că a existat o apariție foarte interesantă în parcarea Disney: Macaulay Culkin era acolo. A vorbit despre ideea sa privind un nou film, Singur acasă, iar Disney de abia așteaptă, cum ar fi. Îi oferă un alt film. Adică, ar putea face propriul proiect al pasiunii sale dacă ar putea face un alt film, Singur acasă. Și au o idee bună. Am vorbit cu oameni care au auzit-o și este o idee foarte bună pentru o repornire a francizei Singur acasă cu Macaulay Culkin.”, a declarat „Kevin”.
Actorul l-ar putea interpreta pe Kevin, acum un tată de 45 ani care este într-o relație proastă cu fiul său.