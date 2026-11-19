Nu există decembrie fără sarmale și… „Singur Acasă”. Pro TV va difuza și în 2026 celebra serie de comedie cu Macaulay Culkin în rol principal, anunță paginademedia.ro.

Pro TV difuzează an de an, de peste 20 de ani, filmele nostalgice din seria „Singur Acasă”, care aduc audiențe fabuloase.

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Când vedem anul acesta „Singur Acasă” la Pro TV

Primul film, „Singur Acasă” („Home Alone”), va fi difuzat pe 5 decembrie.

Pe 12 decembrie, Pro TV va difuza „Singur Acasă 2: Pierdut în New York” („Home Alone 2: Lost in New York”).

Seria continuă pe 19 decembrie, cu „Singur Acasă 3” („Home Alone 3”).

„Singur Acasă”, și pe streaming

Seria „Singur Acasă” este disponibilă, desigur, și pe platformele de streaming. „Singur Acasă”, „Singur Acasă 2” și „Singur Acasă 3” pot fi urmărite, de pildă, pe platforma Disney+.