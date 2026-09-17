Un român a fost arestat în Italia într-un dosar privind clonarea cardurilor de carburant ale Poliției de Stat. În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit 30 de carduri falsificate despre care susțin că suspecții alimentau inclusiv o cisternă de 1.000 de litri pentru a revinde combustibilul.

O serie de alimentări aparent imposibile, înregistrate pe cardurile de carburant ale Poliției italiene, a dus la descoperirea unei presupuse fraude în care sunt implicați mai mulți români. Unul dintre aceștia a fost arestat, după ce anchetatorii au găsit în locuința sa 30 de carduri clonate și echipamente despre care suspectează că erau folosite pentru copierea instrumentelor de plată, potrivit Giornalelavoce.it

Cazul a început la Bari, după ce Poliția de Stat a observat tranzacții neobișnuite efectuate cu cardurile destinate alimentării mașinilor oficiale. Carburantul apărea cumpărat în zile, la ore sau din benzinării care nu corespundeau traseelor efectuate în realitate de vehiculele Poliției.

Neconcordanțele au ridicat imediat semne de întrebare, iar investigația a ajuns ulterior la procurorii din Torino. Anchetatorii au început să confrunte istoricul tranzacțiilor cu deplasările mașinilor oficiale și cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale benzinăriilor.

Potrivit Poliției de Stat italiene, diferențele dintre alimentările înregistrate și traseele reale ale vehiculelor au reprezentat punctul de plecare al anchetei.

O cisternă de 1.000 de litri, alimentată cu cardurile clonate

Imaginile de supraveghere au oferit anchetatorilor primele indicii importante despre amploarea presupusei fraude.

Cardurile clonate nu ar fi fost folosite pentru alimentări obișnuite, ci pentru cumpărarea unor cantități mari de carburant. Într-unul dintre cazurile documentate, suspecții ar fi umplut o cisternă cu o capacitate de aproximativ 1.000 de litri, combustibilul urmând apoi să fie revândut.

Polițiștii au analizat imaginile de la benzinării și le-au corelat cu datele de trafic telefonic. În urma verificărilor, anchetatorii au ajuns la doi cetățeni români suspectați că ar fi utilizat cardurile falsificate.

Alți doi români sunt suspectați că ar fi cumpărat carburantul obținut prin această metodă, potrivit publicației italiene La Voce del Canavese.

Procurorii au dispus percheziții la cele patru persoane aflate în atenția anchetatorilor. În locuința unuia dintre suspecți, polițiștii au descoperit 30 de carduri clonate, precum și echipamente despre care afirmă că ar fi putut fi utilizate pentru copierea acestora.

Bărbatul este considerat unul dintre personajele-cheie ale presupusei fraude și a fost arestat pentru folosirea neautorizată și falsificarea unor instrumente de plată. Acesta este cercetat și pentru deținerea unor dispozitive care ar fi putut permite accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

Cum ar fi funcționat schema descoperită de polițiști

Potrivit anchetatorilor italieni, mecanismul presupusei fraude avea mai multe etape. Datele cardurilor de carburant erau copiate, iar cardurile clonate erau ulterior utilizate la benzinării pentru achiziționarea unor cantități importante de combustibil.

Alimentările erau astfel înregistrate în conturile asociate cardurilor originale, inclusiv în cele utilizate de Poliția de Stat, în timp ce carburantul ajungea la suspecți.

Cantitățile cumpărate ilegal ar fi fost apoi colectate și revândute. Cisterna de aproximativ 1.000 de litri surprinsă de camerele de supraveghere ar fi fost folosită tocmai pentru transportarea unei cantități mari de combustibil obținut prin intermediul cardurilor clonate.

Analiza tranzacțiilor, imaginile video și datele telefonice le-au permis polițiștilor să reconstruiască traseul presupusei fraude și să identifice atât persoanele suspectate că utilizau cardurile, cât și pe bărbatul despre care anchetatorii cred că le producea și pe cei care ar fi cumpărat ulterior carburantul.