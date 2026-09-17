Prima pagină » Știri externe » Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol

Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol

Un român a fost arestat în Italia după ce a clonat cardurile de carburant ale poliției italiene. O cisterna de 1.000 de litri l-a dat de gol
Sursa foto: Magnific.com
Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Un român a fost arestat în Italia într-un dosar privind clonarea cardurilor de carburant ale Poliției de Stat. În urma perchezițiilor, anchetatorii au găsit 30 de carduri falsificate despre care susțin că suspecții alimentau inclusiv o cisternă de 1.000 de litri pentru a revinde combustibilul.

O serie de alimentări aparent imposibile, înregistrate pe cardurile de carburant ale Poliției italiene, a dus la descoperirea unei presupuse fraude în care sunt implicați mai mulți români. Unul dintre aceștia a fost arestat, după ce anchetatorii au găsit în locuința sa 30 de carduri clonate și echipamente despre care suspectează că erau folosite pentru copierea instrumentelor de plată, potrivit Giornalelavoce.it

Cazul a început la Bari, după ce Poliția de Stat a observat tranzacții neobișnuite efectuate cu cardurile destinate alimentării mașinilor oficiale. Carburantul apărea cumpărat în zile, la ore sau din benzinării care nu corespundeau traseelor efectuate în realitate de vehiculele Poliției.

Neconcordanțele au ridicat imediat semne de întrebare, iar investigația a ajuns ulterior la procurorii din Torino. Anchetatorii au început să confrunte istoricul tranzacțiilor cu deplasările mașinilor oficiale și cu imaginile surprinse de camerele de supraveghere ale benzinăriilor.

Potrivit Poliției de Stat italiene, diferențele dintre alimentările înregistrate și traseele reale ale vehiculelor au reprezentat punctul de plecare al anchetei.

O cisternă de 1.000 de litri, alimentată cu cardurile clonate

Imaginile de supraveghere au oferit anchetatorilor primele indicii importante despre amploarea presupusei fraude.

Cardurile clonate nu ar fi fost folosite pentru alimentări obișnuite, ci pentru cumpărarea unor cantități mari de carburant. Într-unul dintre cazurile documentate, suspecții ar fi umplut o cisternă cu o capacitate de aproximativ 1.000 de litri, combustibilul urmând apoi să fie revândut.

Polițiștii au analizat imaginile de la benzinării și le-au corelat cu datele de trafic telefonic. În urma verificărilor, anchetatorii au ajuns la doi cetățeni români suspectați că ar fi utilizat cardurile falsificate.

Alți doi români sunt suspectați că ar fi cumpărat carburantul obținut prin această metodă, potrivit publicației italiene La Voce del Canavese.

Procurorii au dispus percheziții la cele patru persoane aflate în atenția anchetatorilor. În locuința unuia dintre suspecți, polițiștii au descoperit 30 de carduri clonate, precum și echipamente despre care afirmă că ar fi putut fi utilizate pentru copierea acestora.

Bărbatul este considerat unul dintre personajele-cheie ale presupusei fraude și a fost arestat pentru folosirea neautorizată și falsificarea unor instrumente de plată. Acesta este cercetat și pentru deținerea unor dispozitive care ar fi putut permite accesarea ilegală a unor sisteme informatice.

Cum ar fi funcționat schema descoperită de polițiști

Potrivit anchetatorilor italieni, mecanismul presupusei fraude avea mai multe etape. Datele cardurilor de carburant erau copiate, iar cardurile clonate erau ulterior utilizate la benzinării pentru achiziționarea unor cantități importante de combustibil.

Alimentările erau astfel înregistrate în conturile asociate cardurilor originale, inclusiv în cele utilizate de Poliția de Stat, în timp ce carburantul ajungea la suspecți.

Cantitățile cumpărate ilegal ar fi fost apoi colectate și revândute. Cisterna de aproximativ 1.000 de litri surprinsă de camerele de supraveghere ar fi fost folosită tocmai pentru transportarea unei cantități mari de combustibil obținut prin intermediul cardurilor clonate.

Analiza tranzacțiilor, imaginile video și datele telefonice le-au permis polițiștilor să reconstruiască traseul presupusei fraude și să identifice atât persoanele suspectate că utilizau cardurile, cât și pe bărbatul despre care anchetatorii cred că le producea și pe cei care ar fi cumpărat ulterior carburantul.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
12:55
Presa mondială, în alertă: Președintele Chinei ar fi suferit un accident vascular și ar fi leșinat în timpul summitului BRICS de la New Delhi. Beijingul nu comentează
FLASH NEWS Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
12:18
Zelenski numește un nou procuror general interimar pentru Ucraina, după „plecarea“ controversată a lui Kravcenko la Paris. Cine este cel care îi va lua locul
FLASH NEWS Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
11:50
Decizii fără bază legală privind activele rusești înghețate. Sute de hotărâri, declarate ilegale de Consiliul de Stat al Belgiei
FLASH NEWS Mark Rutte, avertisment sumbru pentru Europa: „NATO se confruntă cu cel mai periculos context de securitate dintr-o generație”
11:07
Mark Rutte, avertisment sumbru pentru Europa: „NATO se confruntă cu cel mai periculos context de securitate dintr-o generație”
REACȚIE Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
10:22
Trump amenință UE cu tarife „foarte mari” dacă Bruxelles-ul va permite Canadei să devină „membru asociat” al UE: „Un act ostil”
ANALIZA de 10 Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
10:00
Iluzia normalității în Rusia. Va strânge Putin cureaua și va trece la o politică de austeritate?
Mediafax
Bolojan, condiții pentru viitorul Guvern: Ce îi cere noului premier, „indiferent cine va fi nominalizat”
Digi24
Anunțul făcut de George Simion după consultările cu Nicușor Dan
Cancan.ro
Amanta i-ar fi fost INFIDELĂ lui Dorin Ioniță. L-a ÎNȘELAT cu cine se aștepta mai puțin
Prosport.ro
Simona Halep, cadou pentru Cătălin Botezatu: „Te iubesc pentru tot”
Adevarul
Ghidul de supraviețuire pentru tinerii cu studii și salariul minim: „Seara iei legume la reducere, te îmbraci de la Pepco și nu mergi la doctori”
Mediafax
Grindeanu, după consultările cu Nicușor Dan: „PSD este pregătit să preia guvernarea”
Click
Scandal în familia regală! Ce i-ar fi spus Regele Charles fratelui Dianei după moartea ei
Digi24
Reacția Chinei, după ce Congresul SUA a adoptat noi sancțiuni draconice împotriva Rusiei
Cancan.ro
Generalul Dorin Ioniță, desființat de verișoara amantei Alice: 'A dat de un narcisist. I-a distrus tot!'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Daniela Gyorfi la începutul carierei, înainte de operații estetice. Puțini ar mai recunoaște-o
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Problemele de proiectare ale sensurilor giratorii din România: „Avem giratorii unde pot intra și cu 100km/h. Deci ăla nu-mi calmează nimic”
Descopera.ro
Care este diferența dintre aurora boreală și aurora australă?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. La psihiatru: – Am o prietenă imaginară!
Descopera.ro
Cercetătorul care a „întinerit” celulele. Poate descoperirea lui Shinya Yamanaka să inverseze îmbătrânirea?
Mediafax Italia
IMAGINI INCREDIBILE! Încăierare violentă pe un vas de croazieră. Un turist, internat în stare gravă
Mediafax Spania
Anunțul de ultimă oră. SERVICIUL MILITAR REVINE?! Ce se întâmplă, de fapt, cu tinerii din Spania, născuți în 2008

Cele mai noi

Trimite acest link pe