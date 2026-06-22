Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă variantă de premier: „Asumă-ți”

Gigi Becali a declarat, luni, la Parlament, înaintea votului de învestire a Guvernului Veștea, premier desemnat de președintele Nicușor Dan, că principala problemă a României este lipsa unui guvern funcțional. Deputatul independent a afirmat că va susține propunerile șefului statului și a criticat clasa politică pentru prelungirea crizei guvernamentale. Întrebat pe cine ar nominaliza pentru funcția de premier, acesta a transmis că Sorin Grindeanu ar trebui să își asume responabilitatea.

„Ce propune președintele, aia votez”

Becali a explicat că va vota în favoarea Guvernului Veștea, argumentând că România are nevoie urgentă de stabilitate politică.

„Ce am, primesc, aia fac, ce propune președintele, aia votez. E treaba lor ce fac ei și ce fac politicienii în țara asta, e deranjant”, a declarat acesta.

Deputatul a susținut că efectele blocajului politic sunt deja vizibile în economie, făcând referire inclusiv la sectorul imobiliar și la propriile afaceri. Acesta a adăugat că lipsa unui executiv funcțional are consecințe directe asupra mediului de afaceri.

„Problema e că țara e blocată și, dacă imobiliarele nu merg, înseamnă că chiar e blocată. Orice guvern deblochează țara. Am nevoie de guvern. Nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Probabil că ăștia înțeleg ce e să n-ai guvern, dar nu-i interesează. Afacerile mele s-au blocat, dar nu contează”, a afirmat parlamentarul.

Becali susține că a fost căutat de Eugen Tomac

În declarația sa, Becali a precizat că nu a purtat discuții cu liderii politici implicați în negocierile pentru formarea noului executiv și a menționat că ultima conversație relevantă a avut-o cu Eugen Tomac.

„N-am mai vorbit cu el (n.r. cu Veștea). M-a sunat Tomac cu o zi înainte, după care și-a depus mandatul”, a spus acesta.

Critici la adresa PSD și a lui Grindeanu

Becali a lansat și un atac la adresa conducerii PSD, susținând că cei care au contribuit la căderea unui guvern trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația creată.

„Eu, de exemplu, dacă eram, spuneam: «Tu cine ești, băi? Președintele PSD, Grindeanu? Ia treabă, bă. Tu l-ai dat jos, asumă-ți»”, a declarat Becali.

„Eu vă spun că n-are rost să zic eu cine ce. Trebuie guvern. Eu asta spun. Dacă oamenii înțeleg, bine, dacă nu… trebuie guvern”, a concluzionat Gigi Becali.