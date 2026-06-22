Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă variantă de premier: „Asumă-ți”

Gigi Becali a mers în Parlament pentru votul Guvernului Veștea cu o altă variantă de premier: „Asumă-ți”

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Gigi Becali a declarat, luni, la Parlament, înaintea votului de învestire a Guvernului Veștea, premier desemnat de președintele Nicușor Dan, că principala problemă a României este lipsa unui guvern funcțional. Deputatul independent a afirmat că va susține propunerile șefului statului și a criticat clasa politică pentru prelungirea crizei guvernamentale. Întrebat pe cine ar nominaliza pentru funcția de premier, acesta a transmis că Sorin Grindeanu ar trebui să își asume responabilitatea.

„Ce propune președintele, aia votez”

Becali a explicat că va vota în favoarea Guvernului Veștea, argumentând că România are nevoie urgentă de stabilitate politică.

Ce am, primesc, aia fac, ce propune președintele, aia votez. E treaba lor ce fac ei și ce fac politicienii în țara asta, e deranjant”, a declarat acesta.

Deputatul a susținut că efectele blocajului politic sunt deja vizibile în economie, făcând referire inclusiv la sectorul imobiliar și la propriile afaceri. Acesta a adăugat că lipsa unui executiv funcțional are consecințe directe asupra mediului de afaceri.

„Problema e că țara e blocată și, dacă imobiliarele nu merg, înseamnă că chiar e blocată. Orice guvern deblochează țara. Am nevoie de guvern. Nu vă dați seama ce înseamnă să nu ai guvern. Probabil că ăștia înțeleg ce e să n-ai guvern, dar nu-i interesează. Afacerile mele s-au blocat, dar nu contează”, a afirmat parlamentarul.

Becali susține că a fost căutat de Eugen Tomac

În declarația sa, Becali a precizat că nu a purtat discuții cu liderii politici implicați în negocierile pentru formarea noului executiv și a menționat că ultima conversație relevantă a avut-o cu Eugen Tomac.

„N-am mai vorbit cu el (n.r. cu Veștea). M-a sunat Tomac cu o zi înainte, după care și-a depus mandatul”, a spus acesta.

Critici la adresa PSD și a lui Grindeanu

Becali a lansat și un atac la adresa conducerii PSD, susținând că cei care au contribuit la căderea unui guvern trebuie să își asume responsabilitatea pentru situația creată.

„Eu, de exemplu, dacă eram, spuneam: «Tu cine ești, băi? Președintele PSD, Grindeanu? Ia treabă, bă. Tu l-ai dat jos, asumă-ți»”, a declarat Becali.

„Eu vă spun că n-are rost să zic eu cine ce. Trebuie guvern. Eu asta spun. Dacă oamenii înțeleg, bine, dacă nu… trebuie guvern”, a concluzionat Gigi Becali.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul
19:44
Discuțiile de la sediul AUR s-au terminat. Adrian Veștea: În această seară mergem la învestire. Simion: Nu luăm în calcul un vot pentru Veștea, deocamdată. Ce condiții îi pune lui Nicușor Dan pentru a-i vota guvernul
ANCHETĂ Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
19:08
Percheziții DIICOT după ce un tânăr a murit de supradoză. Mai mulți lucrători din Sri Lanka, acuzați de trafic de droguri
ULTIMA ORĂ Premierul demis Ilie Bolojan anunță ședință extraordinară de Guvern luni, la ora 20.00
17:19
Premierul demis Ilie Bolojan anunță ședință extraordinară de Guvern luni, la ora 20.00
EXCLUSIV Noi detalii despre Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu, surprinși pe aeroport. Cei doi au plecat împreună în vacanță, în Grecia. Au ales o insulă preferată de mulți români
16:50
Noi detalii despre Tudor Chirilă și Oana Gheorghiu, surprinși pe aeroport. Cei doi au plecat împreună în vacanță, în Grecia. Au ales o insulă preferată de mulți români
ULTIMA ORĂ Pericol de explozie la un bloc din București. 90 de persoane au fost evacuate
16:01
Pericol de explozie la un bloc din București. 90 de persoane au fost evacuate
CONTROVERSĂ Activistul politic Tudor Chirilă și ONG-ista proaspăt intrată în politică, Oana Gheorghiu, au plecat împreună din țară. Cei doi au fost surprinși în aeroport. Gândul publică fotografiile
15:17
Activistul politic Tudor Chirilă și ONG-ista proaspăt intrată în politică, Oana Gheorghiu, au plecat împreună din țară. Cei doi au fost surprinși în aeroport. Gândul publică fotografiile
Mediafax
Cotroceniul RUPE tăcerea după fotografia controversată de la Bruxelles
Digi24
Anunțul lui George Simion. Ce va face AUR la votul pentru guvernul Veștea
Cancan.ro
Perla anului 2026 după proba de limba română. Ce a putut spune această elevă din Vaslui
Prosport.ro
FOTO. Andreea Popescu, imagini fără inhibiții. Cum s-a pozat pentru a-i atrage atenția lui Dan Alexa
Adevarul
Miza de 60 de miliarde de euro: România înfruntă Germania și Franța pentru noul buget UE. Ce șanse avem
Mediafax
Aici oamenii pot muri în câteva ore, dar turiștii continuă să vină
Click
Ce fac Gabriela și Dani Oțil cu vila din Corbeanca după ce s-au mutat la apartament: „Îmi place viața aici! O să o vindem”
Digi24
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de votul de învestitură a Guvernului Veștea
Cancan.ro
Cât costă un singur mic, într-o autoservire din Mamaia, acum, în iunie 2026
Ce se întâmplă doctore
Andreea Sasu, imagini incendiare după ce a ieșit din spital! A pozat din nou provocator. Așa l-a cucerit pe Philipp Plein
Ciao.ro
Daniel Buzdugan, de urgență la spital! Era dezbrăcat și aproape inconștient
Promotor.ro
Top 10 mașini second-hand ieftine, alternative modelele noi. Ce poți cumpăra cu 4.500 de euro
Descopera.ro
Care este cel mai periculos animal din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – O să-i zic nevestei tale că te culci cu secretara!
Descopera.ro
Creierul nostru nu a fost conceput pentru atâtea știri negative. Cum să supraviețuim în era digitală?
REACȚIE Ilie Bolojan susține că folosirea numelui PNL de către miniștrii din guvernul Veștea este o încălcare a Constituției
21:57
Ilie Bolojan susține că folosirea numelui PNL de către miniștrii din guvernul Veștea este o încălcare a Constituției
FLASH NEWS Ilie Bolojan, prima reacție după negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion
21:45
Ilie Bolojan, prima reacție după negocierile dintre Adrian Veștea și George Simion
NEWS ALERT Trump anunță că Iranul va fi de acord să fie efectuate inspecții asupra armamentului. Sancțiunile SUA pe petrolul iranian, ridicate
21:13
Trump anunță că Iranul va fi de acord să fie efectuate inspecții asupra armamentului. Sancțiunile SUA pe petrolul iranian, ridicate
REACȚIE Crin Antonescu, după negocierile dintre Veștea și Simion: ”A făcut bine că s-a dus/ Când sunt mize mari, îți calci pe orgoliu”
21:02
Crin Antonescu, după negocierile dintre Veștea și Simion: ”A făcut bine că s-a dus/ Când sunt mize mari, îți calci pe orgoliu”
FLASH NEWS Alexandru Rogobete: „Îmi doresc ca la Ministerul Sănătății să continui reformele pe care le-am început”
20:06
Alexandru Rogobete: „Îmi doresc ca la Ministerul Sănătății să continui reformele pe care le-am început”
JOBURI Directorul companiei care produce cele mai scumpe plăci video pentru jocuri avertizează că vor mai exista doar 3 meserii. Ce salarii vor avea
19:58
Directorul companiei care produce cele mai scumpe plăci video pentru jocuri avertizează că vor mai exista doar 3 meserii. Ce salarii vor avea

Cele mai noi

Trimite acest link pe