22 sept. 2025, 12:12, Actualitate
Gigi Becali, decizie drastică în privința unui titular de la FCSB

Unul dintre titularii de la FCSB a ieșit din planurile echipei pentru meciurile de Superligă. Cel care a luat decizia excluderii sale a fost chiar patronul Gigi Becali, care a anunțat că jucătorul nu va mai fi folosit în partidele de campionat.

În plus, Becali nici nu vrea să îi prelungească înțelegerea, semn că este exclusă continuarea la FCSB în viitor.

FCSB, început de sezon modest

Cel în cauză este Mihai Popescu, fundaș central titular în formația pregătită de Elias Charalambous.

După 10 etape, echipa „roș-albastră” se află pe locul 13 în campionat, cu doar șapte puncte. Locul din clasament obligă conducerea clubului să ia măsuri, afirmă Becali. Astfel, analizând cauzele startului slab de sezon, patronul a ales să-l scoată pe Popescu din rotația pentru Superliga.

Singura competiție în care fundașul mai are șanse să apară este Europa League.

„Mihai Popescu ia mingea și o dă la adversar ca să dea gol. Popescu o să joace acum în cupele europene, că asta e, dar în campionat nu îl mai vezi. Popescu ne-a curățat de prea multe ori. Anul trecut îl sunam pe Meme, «Bă, Mihai, trebuie să-i prelungim contractul, e jucător de echipă națională, fotbalist!».

Cum s-a botezat la sectă, s-a nenorocit, s-a distrus. E treaba lui că s-a botezat, noi l-am scos de la Proscomidie, că dacă nu ești ortodox… Cum l-am scos de acolo, cum la revedere!”, a declarat Becali.

Întrebat dacă îi va prelungi contractul lui Mihai Popescu, latidundiarul din Pipera a reacționat vehement:

„Cred că mai are un an de contract. La revedere! La revedere! Ne-a nenorocit. Mi-a zis și MM – «Bine, bă, Gigi, ce vină are el? Ne-a distrus cinci-șase meciuri, ne-a curățat definitiv. De ce îl mai bagi?». Am zis că e băiat bun, băiat smerit, cuminte, mi-e milă, dar degeaba, n-am ce să fac”.

Mai departe, Gigi Becali arată că, la FCSB, „cea mai importantă absență este Dawa”.

