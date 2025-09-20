Gigi Becali i-a răspuns dur lui Valeriu Iftime, după ce patronul de la FC Botoșani a râs de FCSB și i-a cerut demisia lui Elias Charalambous.

FC Botoşani a învins cu 3-1 pe FCSB, într-un meci din etapa a zecea a Superligii, revenind de la 0-1.

FCSB a condus cu 1-0, prin golul lui Bîrligea, dar moldovenii au câștigat prin golurile lui Dumiter şi dubla lui Kovtalyuk.

Gigi Becali l-a distrus pe Valeriu Iftime. „Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea”

După meci, Valeriu Iftime a făcut declarații dure la adresa lui Elias Charalambous și a lui Gigi Becali.

„Charalambous nu pleacă nicăieri. Iftime, săracul… Dacă stau acum să vorbesc despre Iftime. Vrea și el să mai fie băgat în seamă. Parcă îl văd peste câteva luni la retrogradare. Nu vezi ce minte are, îl interesează de Charalambous pe el. Și tu puteai să faci, să iei campionate, ești de 10 ani în fotbal (n.r. Valeriu Iftime). E om de afaceri el, dar n-am auzit să dea vreodată un milion de euro pe vreun jucător sau măcar 500.000 de euro. Eu o să-i trimit la fiecare meci câte o șampanie. El este ‘Iftime-Șampanie’, noi așa îi zicem. Dacă îi dai șampanie vorbește aiurea. Când bea două vorbește și el aiurea” a spus Gigi Becali la Digi Sport.

Omul de afaceri a vorbit și despre înfrângerea de la Botoșani: „Nu ai ce să mai zici. Noi am condus meciul, am dat gol, după care a făcut Popescu un cadou și ne-au egalat. El dacă nu sărea, nu era problemă. El trebuia să stea și venea mingea în el. S-a aplecat ca să se ducă mingea în poartă. Al doilea gol a venit tot așa aiurea. Se întâmplă, ce să facem”.

Jucătorii de la FCSB fac calcule, în speranța că mai prind play-off-ul. Echipa lor e acum pe locul 13, cu șapte puncte