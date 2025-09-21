Prima pagină » Sport » Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB

Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB

21 sept. 2025, 17:57, Sport
Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB

Gigi Becali, patronul de la FCSB, a spus cum va arăta echipa în meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a Europa League.

Go Ahead Eagles – FCSB se joacă joi de la ora 19:45. Gigi Becali a spus că FCSB va folosi echipa a doua în această partidă.

Dar, în echipa de start se pot afla Denis Alibec, Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac sau Malcom Edjouma.

Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB

Cum ar arăta FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.

„(n.r. – Pe cine băgați joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

În meciul cu FC Botoșani, 3-1 pentru echipa moldavă, FCSB a jucat cu primul 11: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, Fl. Tănase, Politic – Thiam.

Parcursul FCSB este foarte slab în Superliga, dar Gigi Becali, la Digi Sport, susține că: „O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în 3 secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora. Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul”.

Mediafax
Părinții sunt revoltați: Meta folosește fotografii cu eleve în reclame destinate bărbaților
Digi24
EXCLUSIV De ce se tem politicienii să facă o lege pentru pregătirea populației de război. Explicațiile unui general: Coaliția a greșit
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Aryna Sabalenka, imagini indecente cu sora ei!
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Putin a decis să intensifice atacurile asupra Ucrainei după întâlnirea cu Trump în Alaska
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Mărturia românului arestat pe nedrept în Italia, după ce un infractor i-a furat identitatea: „Aveau numele și data mea de naștere
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Mara Bănică înainte de operații estetice. Nimeni nu o mai recunoaște! Acum, jurnalista arată diferit!
observatornews.ro
Trenul prezidențial, expus la Gara de Nord. Românii au stat la coadă să vadă luxul din vremea lui Ceaușescu
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
El este Daniel, românul găsit mort în grădina locuinței sale din Italia. Descoperirea a fost făcută chiar de soția lui
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Cum se băteau politicienii români la sfârșitul secolului al XIX-lea
Capital.ro
Moment emoționant pentru toți fanii lui Bruce Willis. Familia marelui actor i-a adus cu ochii în lacrimi (FOTO)
Evz.ro
Peste o sută de oameni au dispărut în mod misterios, iar cazul nu a fost rezolvat până astăzi
A1
Dany Boy de la Insula Iubirii, cerere de căsătorie ca-n filme! Raluca a spus „DA”, iar inelul a furat toate privirile. Cum arată
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
David Pușcaș are de gând să lupte cu mama lui adoptivă, Luminița Anghel, pentru dreptul la casă? „O să spun prin tot ce am trecut, prin câte nedreptăți.”
RadioImpuls
Reacția EXPLOZIVĂ a lui Călin Donca după ce Dorian Popa a fost condamnat la 8 luni de închisoare. Afaceristul l-a lovit exact unde doare: "Să îți găsești bunul simț, onoarea, demnitatea și bărbăția ca să îți ceri scuze pentru răul pe care mi l-ai făcut"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
NASA respinge teoriile că obiectul interstelar 3I/Atlas ar fi „un artefact tehnologic”
ACTUALITATE Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării
20:31
Vremea în România, luni, 22 septembrie 2025. Temperaturi de până la 32°C în vestul țării. Câte grade va avea apa mării
ULTIMA ORĂ Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”
20:18
Elena Lasconi dezvăluie cine conduce România cu Nicușor Dan președinte: „SISTEMUL este puternic și s-a folosit de frica care a cuprins întreaga țară”
EXTERNE Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică
20:09
Anunț important pentru SUA. Trump va vorbi luni națiunii Americii despre AUTISM. Ținta, industria farmaceutică
ACTUALITATE George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR
19:50
George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR
ACTUALITATE Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun
19:27
Cât costă o noapte de cazare la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov. Cât plătești pentru un sejur de Crăciun
ACTUALITATE Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari
19:15
Foto-video. Premieră auto la București. A fost lansat un model de hypercar Koenigsegg, ultra-rar, cu o valoare de peste 4 milioane de dolari