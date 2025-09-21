Gigi Becali, patronul de la FCSB, a spus cum va arăta echipa în meciul cu Go Ahead Eagles, din prima etapă a Europa League.

Go Ahead Eagles – FCSB se joacă joi de la ora 19:45. Gigi Becali a spus că FCSB va folosi echipa a doua în această partidă.

Dar, în echipa de start se pot afla Denis Alibec, Kiki, David Miculescu, Juri Cisotti, Darius Olaru, Daniel Graovac sau Malcom Edjouma.

Gigi Becali a anunțat echipa din meciul cu Go Ahead Eagles. Surprize în primul 11 al celor de la FCSB

Cum ar arăta FCSB în meciul cu Go Ahead Eagles: Târnovanu – Graovac, Ngezana, M. Popescu, Kiki – Edjouma, Alhassan – Miculescu, Olaru, Cisotti – Alibec.

„(n.r. – Pe cine băgați joi?) Echipa a doua. Baba, Edjouma, Alibec, David Miculescu, cu Cisotti, stânga-dreapta, și cu Olaru. Nu e chiar a doua, dar… (n.r .- Și în apărare?) Și în apărare Graovac, Popescu, Ngezana și cu Kiki. Și gata! Păi de ce l-am luat pe Alibec? Să joace fotbal! Ia să joace, mă!

Baba și Edjouma? De ce i-am luat? Ia jucați, mă! Pe Kiki de ce l-am luat? Să joace! Ia joacă, mă! (n.r. – Crețu?) Crețu e accidentat”, a declarat Gigi Becali, la Fanatik.

În meciul cu FC Botoșani, 3-1 pentru echipa moldavă, FCSB a jucat cu primul 11: Târnovanu – M. Toma, Ngezana, M. Popescu, Pantea – Alhassan, Lixandru – Bîrligea, Fl. Tănase, Politic – Thiam.

Parcursul FCSB este foarte slab în Superliga, dar Gigi Becali, la Digi Sport, susține că: „O să vedeți cum face Dumnezeu și schimbă forma echipei în 3 secunde. Așa a vrut Dumnezeu să fie până acum, așa a fost. Se poate schimba slăbiciunea în tărie și apoi poți să câștigi Europa League. Poate o să le dea Dumnezeu peste nas multora. Ce se întâmplă cu mine nu este întâmplător, să știți. Când pune Domnul mâna lui câștigăm și Europa League, și campionatul. Intră Dumnezeu și pune mâna și apoi biruință, direct câștig Europa League și campionatul”.