Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”

Gigi Becali (67 de ani) nu se dezminte nici în 2026. Finanțatorul FCSB a ieșit în față cu o nouă declarație controversată, de data aceasta vizat fiind unul dintre jucătorii echipei sale. Concret, latifundiarul din Pipera a anunțat că îi va prelungi contractul scadent la vară doar dacă își schimbă religia.

Creștin ortodox practicant, Becali vrea să-l readucă pe „calea dreaptă” pe fotbalistul FCSB, după cum dă de înțeles.

Cine este primul „client” pe 2026 al lui Gigi Becali

Primul „client” pe 2026 al lui Gigi Becali este Mihai Popescu. Accidentat grav în toamnă, la meciul echipei naționale cu Austria, fundașul central mai are contract cu FCSB până la vară. Întrebat despre viitorul acestuia, Becali a anunțat sec că îi va oferi un nou angajament doar dacă revine la ortodoxie.

„Ce hotărâre să iau cu Mihai Popescu? Alta este, eu spun ceea ce cred, să te naști musulman, alta este să te naști creștin. Alta e să te naști creștin și să te faci sectă. Nu merge. Ca dovadă, i-a dat Dumnezeu semne. Și el e băiat de aur, dulceață este. Nu ai văzut în viața ta așa băiat de calitate! El de aia dă de belele. Îi dă Dumnezeu semne să revină la religia lui.

Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc contractul. Dacă revine, îi prelungesc. O să fie luptă mare de tot la campionat”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Până să se accidenteze, Mihai Popescu era titular incontestabil la FCSB, iar evoluțiile bune l-au adus și în atenția echipei naționale. Imediat după ce și-a rupt piciorul pentru România, Becali a declarat că nu este afectat fiindcă oricum îi expiră contractul la vară și, când va reveni pe gazon, Popescu nu va mai fi fotbalistul FCSB.

Între timp, iată că patronul s-a răzgândit, dar pune o condiție pentru ca stoperul să rămână la FCSB: trecerea, înapoi, la credința ortodoxă.

Vara trecută, înainte de nunta sa, Mihai Popescu a ales să renunțe la ortodoxie în favoarea cultului penticostal, din care făcea parte viitoarea soție. Acest gest a provocat încă de atunci furia lui Gigi Becali.

„Mihai Popescu, de 3-4 meciuri, numai prostii face! El a renunțat la botezul strămoșilor lui și s-a făcut răspopit. De atunci, numai belele, că l-a făcut nevasta… Eu mă așteptam să fie belele de când s-a făcut sectant”, a răbufnit Gigi Becali în iulie 2025.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș

Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB. Cât a plătit