Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”

Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”

14 ian. 2026, 10:48, Actualitate
Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB: „Îi prelungesc contractul doar dacă își schimbă religia”
Gigi Becali, declarație controversată despre un jucător de la FCSB

Gigi Becali (67 de ani) nu se dezminte nici în 2026. Finanțatorul FCSB a ieșit în față cu o nouă declarație controversată, de data aceasta vizat fiind unul dintre jucătorii echipei sale. Concret, latifundiarul din Pipera a anunțat că îi va prelungi contractul scadent la vară doar dacă își schimbă religia.

Creștin ortodox practicant, Becali vrea să-l readucă pe „calea dreaptă” pe fotbalistul FCSB, după cum dă de înțeles.

Cine este primul „client” pe 2026 al lui Gigi Becali

Primul „client” pe 2026 al lui Gigi Becali este Mihai Popescu. Accidentat grav în toamnă, la meciul echipei naționale cu Austria, fundașul central mai are contract cu FCSB până la vară. Întrebat despre viitorul acestuia, Becali a anunțat sec că îi va oferi un nou angajament doar dacă revine la ortodoxie.

„Ce hotărâre să iau cu Mihai Popescu? Alta este, eu spun ceea ce cred, să te naști musulman, alta este să te naști creștin. Alta e să te naști creștin și să te faci sectă. Nu merge. Ca dovadă, i-a dat Dumnezeu semne. Și el e băiat de aur, dulceață este. Nu ai văzut în viața ta așa băiat de calitate! El de aia dă de belele. Îi dă Dumnezeu semne să revină la religia lui.

Dacă revine la ortodoxie, îi prelungesc contractul. Dacă revine, îi prelungesc. O să fie luptă mare de tot la campionat”, a declarat Gigi Becali, conform fanatik.ro.

Până să se accidenteze, Mihai Popescu era titular incontestabil la FCSB, iar evoluțiile bune l-au adus și în atenția echipei naționale. Imediat după ce și-a rupt piciorul pentru România, Becali a declarat că nu este afectat fiindcă oricum îi expiră contractul la vară și, când va reveni pe gazon, Popescu nu va mai fi fotbalistul FCSB.

Între timp, iată că patronul s-a răzgândit, dar pune o condiție pentru ca stoperul să rămână la FCSB: trecerea, înapoi, la credința ortodoxă.

Vara trecută, înainte de nunta sa, Mihai Popescu a ales să renunțe la ortodoxie în favoarea cultului penticostal, din care făcea parte viitoarea soție. Acest gest a provocat încă de atunci furia lui Gigi Becali.

„Mihai Popescu, de 3-4 meciuri, numai prostii face! El a renunțat la botezul strămoșilor lui și s-a făcut răspopit. De atunci, numai belele, că l-a făcut nevasta… Eu mă așteptam să fie belele de când s-a făcut sectant”, a răbufnit Gigi Becali în iulie 2025.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș

Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB. Cât a plătit

Recomandarea video

Mediafax
„Nu suntem de vânzare”. Cum trăiesc oamenii din Groenlanda atenția globală și presiunile marilor puteri
Digi24
Expert turc: Intervenția străină asupra regimului de la Teheran ar putea arunca întreaga regiune în haos. „Iranul nu este Siria”
Cancan.ro
Cătălin Măruță se luptă cu datorii de peste 1 milion de euro! După ce Pro TV l-a dat afară, ies la iveală alte probleme
Prosport.ro
FOTO. Milionarul de 58 de ani se iubește cu o femeie mai tânără cu 21 de ani
Adevarul
Reforma făcută din pix în Poliție și Armată, bombă cu ceas, avertizează experții: „Vor fi tot mai multe cazuri grave ca cel din Caracal”
Mediafax
China a înregistrat un excedent comercial record de aproape 1.200 de miliarde de dolari în 2025
Click
Prăjitura românească preferată de turiștii străini. Mulți români nici măcar nu au auzit de ea, dar e extrem de apreciată și delicioasă
Digi24
Cum a ademenit o fostă profesoară sute de bărbați să lupte în Ucraina: Este „unul dintre cei mai importanți recrutori” ai Rusiei
Cancan.ro
De ce susține Gabriela Cristea că a plecat Cătălin Măruță de la PRO TV! L-a dat de gol
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Antonia în costum de baie. Artista a avut probleme de sănătate, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Ce au descoperit jurnaliștii Top Gear după 16.000 km cu Dacia Bigster: „Aceasta este cea mai…”
Descopera.ro
Puțini știu! Care este diferența dintre Panteon și Partenon?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BUBULINA: – Explică-mi și mie de ce te-ai culcat cu soră-mea?
Descopera.ro
De ce nu trebuie să iei decizii atunci când ești stresat și grăbit?
EXTERNE Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
11:53
Emisarii lui Donald Trump vor să meargă la Moscova pentru a discuta pacea din Ucraina. Witkoff și Kushner speră la o întâlnire cu Putin
FLASH NEWS Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
11:49
Iranul promite răzbunare în cazul unui atac al americanilor. Surse: „Dacă SUA intervin, vom ataca bazele sale din regiune”
SPORT Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
11:46
Știm lotul cu care tricolorii atacă EHF EURO 2026! Când va juca naționala de handbal masculin
FLASH NEWS Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
11:20
Prună și Năsui fac apel pentru reformarea USR: „Cade în patima vechilor partide. USR devine ceea ce am criticat”
FLASH NEWS Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
11:02
Sorina Pintea, fost ministru al Sănătății, află miercuri dacă scapă sau nu de condamnarea la închisoare. ÎCCJ a amânat de trei ori decizia
ACTUALITATE Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”
11:00
Silviu Predoiu: „Nicușor Dan a confundat discuția dintre pilotul român și turnul de control cu o relație România- Elveția”

Cele mai noi

Trimite acest link pe