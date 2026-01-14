Prima pagină » Actualitate » FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș

FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș

14 ian. 2026, 10:06, Actualitate
FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1. De ce nu vrea campioana să intre pe teren la meciul cu FC Argeș
FCSB amenință să boicoteze reluarea Ligii 1 / Sursa FOTO: prosport.ro

Mai sunt doar două zile până la reluarea campionatului, iar FCSB amenință că va boicota meciul cu FC Argeș, programat vineri, 16 ianuarie, la Mioveni, în etapa a 22-a.

Oficialii clubului patronat de Gigi Becali se tem că, din cauza temperaturilor scăzute înregistrate în ultimele zile, starea gazonului de la Mioveni va reprezenta un risc pentru integritatea jucătorilor.

De la cine a pornit totul

Partida FC Argeș – FCSB, programată în etapa a 22-a a Superligii, este programată pentru vineri, de la 20:00. Conform prognozelor meteo, la ora meciului sunt așteptate -4 grade Celsius la Mioveni, scrie site-ul golazo.ro.

În consecință, se așteaptă ca starea gazonului să nu fie una extraordinară. Iar pe un teren înghețat bocnă, jucătorii riscă accidentări serioase, care îi pot scoate din circuit pe o perioadă lungă de timp.

De altfel, sursa citată scrie că oficialii FCSB au atenționat Liga Profesionistă cu privire la situația asta, insistând asupra faptului că toate cluburile sunt obligate să dispute meciurile de acasă pe stadioane care au terenurile încălzite.

Interesant este că demersul „roș-albaștrilor” are la bază o sesizare făcută de Mihai Lixandru. Mijlocașul campioanei este cel care le-a transmis șefilor clubului că la Mioveni nu există instalație de încălzire a gazonului. Lixandru a jucat la CS Mioveni între 2022 și 2023 și ar fi familiarizat cu situația stadionului „Municipal”

FC Argeș își dispută partidele de pe teren propriu la Mioveni, cât timp arena „Nicolae Dobrin”, din Pitești, este în reconstrucție.

Ce spune regulamentul

Regulamentul LPF esrte clar și nu lasă loc de interpretare: toate stadioanele din Liga 1 trebuie să aibă încălzire a gazonului.

„Toate stadioanele pe care se organizează jocuri din campionatul Ligii 1 trebuie să aibă suprafața de joc acoperită doar cu gazon natural sau hibrid (această condiție se aplică din sezonul 2019/2020) și să fie dotate cu instalaţie de nocturnă, sistem de încălzire a terenului de joc care să permită desfăşurarea normală a jocurilor programate în perioadele cu temperaturi negative şi minim 300 de locuri acoperite.

Prin excepţie, cluburile promovate pentru prima dată în Liga I pot beneficia de o perioadă de graţie de maxim 1 an competițional, până la terminarea anului competiţional respectiv, pentru a-şi moderniza propriul stadion şi a-l aduce la standardele necesare.

Perioada de graţie nu operează în privinţa gazonului și a măsurilor de siguranţă prevăzute de art.10 alin.1, lit.h) şi ţ) din Legea nr.4/2008 completată cu prevederile Legii nr. 10/2012, acestea fiind obligatorii”, scrie la regulament.

