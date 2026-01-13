Ofri Arad va semna cu FCSB, anunțul fiind făcut de către Gigi Becali. Transferul a costat 400.000 de euro.

Mijlocașul s-a despărțit de Kairat Almaty, echipă unde jucătorul israelian a evoluat în Liga Campionilor. Are zece meciuri în Champions League și un gol marcat împotriva celor de la Inter.

Fotbalistul de 27 de ani e cotat la 1.2 milioane de euro, potrivit Transfermarkt.

Gigi Becali a anunțat noul transfer de la FCSB. Cât a plătit

FCSB va juca primul meci oficial din acest an cu FC Argeș în etapa 22 a Superligii.

„Ne-am și înțeles cu Arad. El a trimis o ofertă. Noi am trimis o contraofertă și a spus ok. Am trimis contractul să-l semneze și să fie vizita medicală făcută și atât. Aici o face, în țară. A terminat cu ei, nu mai e la echipă. Nu are cum să fie gata pentru meciul cu Argeș. De când am început să citesc despre poporul evreu, am ajuns să iubesc poporul evreu. Am vrut să am un evreu în echipă. Pe mine nu m-a convins, habar n-am, dar MM a spus că e fotbalist bun, bun. Nu doar bun. Ci bun, bun. Dacă MM spune bun, bun, chiar e. Are și fizic. A zis MM că îi trebuie o lună de pregătire”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport, despre noul transfer de la FCSB.

„Nu vreau să spun acum. Când e semnat contractul, atunci spun. Până nu e semnat contractul, nu dau detalii de sume. I-am dat primă de instalare, normal că i-am dat. E cam puțin ce spui dumneata (n.red. 100-150 de mii de euro primă de instalare). Puteți să vă dați cu părerea și eu vă spun după aia exact. Vezi, perfect a ghicit (n.red. după ce Torje a spus 400.000). A ghicit, dacă a ghicit omul, ce să mai zic? Poate sunt băiat deștept și scad din salariu. Gândește-te că la salariu mai plătești și taxele. El este comunitar. El are și pașaport german”, a mai afirmat Gigi Becali.