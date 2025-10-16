Dezvăluiri-bombă făcute de Gigi Becali, în direct la DigiSport, în legătură cu practicile financiare de pe vremea când patrona Steaua. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, printre altele, că dădea bani negri în club pentru a evita plata impozitelor și a taxelor la stat.
În context, finanțatorul FCSB a dezvăluit că l-ar fi plătit „la negru” și pe Marius Lăcătuș, legenda Stelei, cel mai important nume din istoria grupării „militare”.
Becali a vorbit despre perioada de început a sa la club și cum a preluat controlul de la Viorel Păunescu. Astfel, el a făcut referire la „războiul” cu fostul șef din Ghencea și a dezvăluit cine l-a ajutat decisiv ca să preia clubul Steaua.
„O să vin cu acte, cu ștampila notarului. Statut: Becali 33%, Păunescu 33%, Pițurcă 33%, la Steaua București, în 2000. Eu o să vin cu acte semnate de Pițurcă. La Adunarea Generală, el i-a adus pe Bumbescu și pe toți să voteze împotriva lui Păunescu.
După, o să vin eu cu acte în care, la notar semnate, domnul Pițurcă primește 400.000 de euro pentru 4% din acțiunile societății Steaua București. În februarie 2003 s-a făcut societatea, în vară el mi-a vândut 4% din acțiunile Steaua București pentru 400.000 de euro. Dacă el vinde acțiunile de la Steaua, cum zice că nu e Steaua? Procesul e și împotriva lui, că el a semnat. La Adunarea Generală s-a pus întrebarea «Cine votează să fie Steaua București?». El a ridicat mâna pentru da, iar acum zice că nu e Steaua”, a răbufnit Becali.
Mai departe, finanțatorul FCSB s-a lansat într-o serie de afirmații controversate, cum ar fi și cea privind tranzacțiile „la negru” derulate în acea vreme la Steaua.
Astfel, el a dezvăluit că inclusiv pe Marius Lăcătuș l-a plătit în acest mod – „Da, așa e, i-am plătit la negru! Aveau salariu mediu pe economie și eu le dădeam lor banii în mână. Ce, lui Marius Lăcătuș nu-i dădeam așa?”.
Replica „Fiarei” nu a întârziat să apară, mai cu seamă că legendarul „7” din Ghencea se afla în studioul DigiSport la momentul intervenției lui Becali. Vizibil iritat, fostul mare jucător a respins cele spuse de patronul FCSB.
Iată dialogul dintre cei doi:
„Bine, o să găsim soluția să fie bine”, a încercat Gigi Becali să închidă subiectul cu o soluție împăciuitoare.
