Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, DEZVĂLUIRI incredibile: „L-am plătit la negru pe Lăcătuș!”. Ce replică i-a dat „Fiara”

Gigi Becali, DEZVĂLUIRI incredibile: „L-am plătit la negru pe Lăcătuș!”. Ce replică i-a dat „Fiara”

16 oct. 2025, 07:32, Actualitate
Gigi Becali, DEZVĂLUIRI incredibile: „L-am plătit la negru pe Lăcătuș!”. Ce replică i-a dat „Fiara”
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă la DigiSport: „L-am plătit la negru” / Sursa FOTO: prosport.ro

Dezvăluiri-bombă făcute de Gigi Becali, în direct la DigiSport, în legătură cu practicile financiare de pe vremea când patrona Steaua. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, printre altele, că dădea bani negri în club pentru a evita plata impozitelor și a taxelor la stat.

În context, finanțatorul FCSB a dezvăluit că l-ar fi plătit „la negru” și pe Marius Lăcătuș, legenda Stelei, cel mai important nume din istoria grupării „militare”.

Cui i-a dat 400.000 de euro

Becali a vorbit despre perioada de început a sa la club și cum a preluat controlul de la Viorel Păunescu. Astfel, el a făcut referire la „războiul” cu fostul șef din Ghencea și a dezvăluit cine l-a ajutat decisiv ca să preia clubul Steaua.

„O să vin cu acte, cu ștampila notarului. Statut: Becali 33%, Păunescu 33%, Pițurcă 33%, la Steaua București, în 2000. Eu o să vin cu acte semnate de Pițurcă. La Adunarea Generală, el i-a adus pe Bumbescu și pe toți să voteze împotriva lui Păunescu.

După, o să vin eu cu acte în care, la notar semnate, domnul Pițurcă primește 400.000 de euro pentru 4% din acțiunile societății Steaua București. În februarie 2003 s-a făcut societatea, în vară el mi-a vândut 4% din acțiunile Steaua București pentru 400.000 de euro. Dacă el vinde acțiunile de la Steaua, cum zice că nu e Steaua? Procesul e și împotriva lui, că el a semnat. La Adunarea Generală s-a pus întrebarea «Cine votează să fie Steaua București?». El a ridicat mâna pentru da, iar acum zice că nu e Steaua”, a răbufnit Becali.

Bani negri la Steaua lui Becali

Mai departe, finanțatorul FCSB s-a lansat într-o serie de afirmații controversate, cum ar fi și cea privind tranzacțiile „la negru” derulate în acea vreme la Steaua.

Astfel, el a dezvăluit că inclusiv pe Marius Lăcătuș l-a plătit în acest mod – „Da, așa e, i-am plătit la negru! Aveau salariu mediu pe economie și eu le dădeam lor banii în mână. Ce, lui Marius Lăcătuș nu-i dădeam așa?”.

Replica „Fiarei” nu a întârziat să apară, mai cu seamă că legendarul „7” din Ghencea se afla în studioul DigiSport la momentul intervenției lui Becali.  Vizibil iritat, fostul mare jucător a respins cele spuse de patronul FCSB.

Iată dialogul dintre cei doi:

  • Marius Lăcătuș: Ce-mi dădeai tu mie așa?
  • Gigi Becali: Nu-ți dădeam banii în mână?
  • Marius Lăcătuș: Da, dar eu semnam un ștat de plată.
  • Gigi Becali: Semnai pe 500 de euro, probabil.
  • Marius Lăcătuș: Nu, în niciun caz pe 500 de euro!
  • Gigi Becali: Atunci, pe 1000.
  • Marius Lăcătuș: Nu, nu e adevărat!
  • Gigi Becali: Bă, Mariuse, să o dăm pe față!
  • Marius Lăcătuș: O dau. Am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt! Am fost un prost că am crezut în tine. Ai zis că facem contractul, eu după două luni am plecat fără bani.
  • Gigi Becali: Tu știi dacă am făcut sau nu! E posibil… Bumbescu zice că dădeam banii «la negru», e adevărat. Cu tine nu știu, dacă zici că nu era «la negru», poate e adevărat.
  • Marius Lăcătuș: Nu-ți aduci aminte când am plecat și ți-am zis că îmi ești dator cu salariul pe două luni? Când ajung acasă o să caut contractul ca să-l vezi.

Promisiunea făcută lui Lăcătuș

  • Gigi Becali: Deci, am plătit, nu ți-am dat «la negru», nu?
  • Marius Lăcătuș: Când m-am întors n-am mai semnat contractul, am semnat pe o sumă mai mică, am zis că între timp vom căuta o soluție în care să fie bine.

„Bine, o să găsim soluția să fie bine”, a încercat Gigi Becali să închidă subiectul cu o soluție împăciuitoare.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”

Planul prin care STEAUA va avea drept de promovare în Liga 1 și un finanțator miliardar! Victor Pițurcă: „Îl cunosc foarte bine”

Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage?

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele
08:37
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 741. Hamas insistă că a predat ultimele două trupuri de ostatici și că nu are acces la altele
ACTUALITATE Scandal într-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de €
08:29
Scandal într-un cartier de lux din nordul Capitalei. Sute de proprietari refuză să-și plătească ÎNTREȚINEREA, dar stau în mașini de sute de mii de €
ACTUALITATE Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa
08:18
Tragedie în Iași. O femeie a murit, după ce a fost lovită de tren, în apropierea gării Ruginoasa
LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1331. AIEA insistă pentru reluarea „cât de curând” a lucrărilor de reparații la centrala Zaporojie
07:59
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1331. AIEA insistă pentru reluarea „cât de curând” a lucrărilor de reparații la centrala Zaporojie
ACTUALITATE 16 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 67 de ani. Un an de la decesul lui Liam Payne
07:15
16 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Tim Robbins împlinește 67 de ani. Un an de la decesul lui Liam Payne
ACTUALITATE Dan Bittman, revoltat de gunoaiele de pe străzi din România: „Nimeni nu pune mâna să strângă ceva”
07:00
Dan Bittman, revoltat de gunoaiele de pe străzi din România: „Nimeni nu pune mâna să strângă ceva”
Mediafax
Ministerul Economiei reamintește că mașinile neradiate trebuie să aibă RCA valabilă, chiar dacă nu sunt folosite
Digi24
VIDEO Copilul-fenomen cu origini românești: Luca Protopopescu a înfruntat simultan 12 adversari la șah. Când a început să joace
Cancan.ro
Băiatul lui Sile Cămătaru, arestat! Vasile Daniel Balint a fost filmat în timp ce era agresiv cu familia sa
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Cum poate fi suspendat președintele statului și de ce nu este îngrijorat Nicușor Dan de amenințările AUR
Mediafax
Șeful ANAF, despre prejudiciul în cazul Iohannis: colegii mei lucrează la recuperarea acestor sume
Click
Scandal în toiul nopții la Adriana Bahmuțeanu acasă! Poliția, chemată la 1 dimineața: „E o nenorocire”
Wowbiz
Primele imagini cu Elena, femeia spulberată pe trecerea de pietoni în Berceni! Victima se mutase în București pentru a le oferi un viitor mai bun copiilor, dar nimeni nu se gândea că o nenorocire se va abate asupra familiei
Antena 3
Șeful ANAF: „Bombardierii să se gândească de trei ori înainte să se urce în mașina pentru care nu au venituri să o justifice”
Digi24
VIDEO Cazul mamei ucise pe trecerea de pietoni din Berceni: are femeia vreo vină? Răspunsul unui polițist
Cancan.ro
Ce a apărut azi în locul unde Elena a fost ucisă? Femeia s-a stins chiar în apropiere de propria casă
Ce se întâmplă doctore
Imagini incendiare cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cu ce s-a ocupat cât timp soțul ei a fost plecat la Asia Express?
observatornews.ro
Angajații de la stat care riscă să rămână fără salarii. Ministerul cere reducerea cheltuielilor
StirileKanalD
Mămica de 34 de ani a murit a doua zi după nașterea acasă, cu puțin timp înainte ca bebelușul să o însoțească la ceruri
KanalD
Tatăl Elenei, femeia lovită mortal pe o trecere de pietoni din București, rupe tăcerea. Unde se grăbea aceasta, împreună cu fiica sa: „Doi copii au rămas fără mamă”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce se golește bateria mașinii care stă parcată? Concluziile unui mecanic
Descopera.ro
Care ANIMAL se poate CLONA singur?
Capital.ro
Călin Georgescu nu se ascunde. Persoana cu care a fost surprins. A stat non-stop lipit de el, chiar și în Biserică
Evz.ro
Stat vs. privat. Cât costă o zi de spitalizare în 2025
A1
Câți ani are, de fapt, Olga Barcari, concurenta Asia Express - Drumul Eroilor. Nimeni nu i-ar fi ghicit vârsta
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
Părintele Ciprian Petre Necula s-a stins din viață! Acesta avea vârsta de doar 47 de ani
RadioImpuls
DRAMA lui Oleg Spînu se aseamănă izbitor cu suferința părinților Andreei Cuciuc. Durerea revine cu fiecare amintire, iar ce a trăit e o rană care nu se închide. Tânărul povestește cu vocea tremurând și ochii în lacrimi: "Nu mi-a venit să cred"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bubulina:- Potrivit Kama Sutra sunt 64 de poziții?! Am putea și noi să mai încercăm altceva!
Descopera.ro
Avertismentul unui laureat Nobel cu privire la Inteligența Artificială
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Americanii nu se pot abține să nu se comporte ca HEGEMONII LUMII”
08:00
Dan Dungaciu: „Americanii nu se pot abține să nu se comporte ca HEGEMONII LUMII”
EDITORIAL Pacea imposibilă și ordinea posibilă: strategia lui Donald Trump în Orientul Mijlociu
07:30
Pacea imposibilă și ordinea posibilă: strategia lui Donald Trump în Orientul Mijlociu
BREAKING NEWS DNA „decapitează” Spitalul Militar. Florentina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar, apropiată de 2 foști Președinți ai României și 3 foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, vizată de perchezițiile procurorilor DNA
07:09
DNA „decapitează” Spitalul Militar. Florentina Ioniță, prima femeie general din sistemul militar, apropiată de 2 foști Președinți ai României și 3 foști premieri, comandant al Spitalului Militar „Dr. Carol Davila”, vizată de perchezițiile procurorilor DNA
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „TRUMP are cea mai importantă sarcină pe care a avut-o vreodată un președinte american”
07:00
Dan Dungaciu: „TRUMP are cea mai importantă sarcină pe care a avut-o vreodată un președinte american”
INTERVIU EXCLUSIV Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
06:30
Trei foști președinți ai PSD rup tăcerea, pentru Gândul. Cum văd viitorul partidului la cârma lui Grindeanu: „Nu va primi funcția de prim-ministru în 2027”/ Modificarea statutului, „niște cuvinte care n-au nicio valoare”/ „PSD nu mai participă la masa deciziilor”
ANALIZĂ Anxietate cauzată de Inteligența Artificială? Axios.com: TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde
06:30
Anxietate cauzată de Inteligența Artificială? Axios.com: TOPUL țărilor în care noile tehnologii generează temeri profunde