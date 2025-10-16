Dezvăluiri-bombă făcute de Gigi Becali, în direct la DigiSport, în legătură cu practicile financiare de pe vremea când patrona Steaua. Latifundiarul din Pipera a recunoscut, printre altele, că dădea bani negri în club pentru a evita plata impozitelor și a taxelor la stat.

În context, finanțatorul FCSB a dezvăluit că l-ar fi plătit „la negru” și pe Marius Lăcătuș, legenda Stelei, cel mai important nume din istoria grupării „militare”.

Cui i-a dat 400.000 de euro

Becali a vorbit despre perioada de început a sa la club și cum a preluat controlul de la Viorel Păunescu. Astfel, el a făcut referire la „războiul” cu fostul șef din Ghencea și a dezvăluit cine l-a ajutat decisiv ca să preia clubul Steaua.

„O să vin cu acte, cu ștampila notarului. Statut: Becali 33%, Păunescu 33%, Pițurcă 33%, la Steaua București, în 2000. Eu o să vin cu acte semnate de Pițurcă. La Adunarea Generală, el i-a adus pe Bumbescu și pe toți să voteze împotriva lui Păunescu.

După, o să vin eu cu acte în care, la notar semnate, domnul Pițurcă primește 400.000 de euro pentru 4% din acțiunile societății Steaua București. În februarie 2003 s-a făcut societatea, în vară el mi-a vândut 4% din acțiunile Steaua București pentru 400.000 de euro. Dacă el vinde acțiunile de la Steaua, cum zice că nu e Steaua? Procesul e și împotriva lui, că el a semnat. La Adunarea Generală s-a pus întrebarea «Cine votează să fie Steaua București?». El a ridicat mâna pentru da, iar acum zice că nu e Steaua”, a răbufnit Becali.

Bani negri la Steaua lui Becali

Mai departe, finanțatorul FCSB s-a lansat într-o serie de afirmații controversate, cum ar fi și cea privind tranzacțiile „la negru” derulate în acea vreme la Steaua.

Astfel, el a dezvăluit că inclusiv pe Marius Lăcătuș l-a plătit în acest mod – „Da, așa e, i-am plătit la negru! Aveau salariu mediu pe economie și eu le dădeam lor banii în mână. Ce, lui Marius Lăcătuș nu-i dădeam așa?”.

Replica „Fiarei” nu a întârziat să apară, mai cu seamă că legendarul „7” din Ghencea se afla în studioul DigiSport la momentul intervenției lui Becali. Vizibil iritat, fostul mare jucător a respins cele spuse de patronul FCSB.

Iată dialogul dintre cei doi:

Marius Lăcătuș: Ce-mi dădeai tu mie așa?

Ce-mi dădeai tu mie așa? Gigi Becali: Nu-ți dădeam banii în mână?

Nu-ți dădeam banii în mână? Marius Lăcătuș: Da, dar eu semnam un ștat de plată.

Da, dar eu semnam un ștat de plată. Gigi Becali: Semnai pe 500 de euro, probabil.

Semnai pe 500 de euro, probabil. Marius Lăcătuș: Nu, în niciun caz pe 500 de euro!

Nu, în niciun caz pe 500 de euro! Gigi Becali: Atunci, pe 1000.

Atunci, pe 1000. Marius Lăcătuș: Nu, nu e adevărat!

Nu, nu e adevărat! Gigi Becali: Bă, Mariuse, să o dăm pe față!

Bă, Mariuse, să o dăm pe față! Marius Lăcătuș: O dau. Am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt! Am fost un prost că am crezut în tine. Ai zis că facem contractul, eu după două luni am plecat fără bani.

O dau. Am fost un prost, dacă vrei să mergem până la capăt! Am fost un prost că am crezut în tine. Ai zis că facem contractul, eu după două luni am plecat fără bani. Gigi Becali: Tu știi dacă am făcut sau nu! E posibil… Bumbescu zice că dădeam banii «la negru», e adevărat. Cu tine nu știu, dacă zici că nu era «la negru», poate e adevărat.

Tu știi dacă am făcut sau nu! E posibil… Bumbescu zice că dădeam banii «la negru», e adevărat. Cu tine nu știu, dacă zici că nu era «la negru», poate e adevărat. Marius Lăcătuș: Nu-ți aduci aminte când am plecat și ți-am zis că îmi ești dator cu salariul pe două luni? Când ajung acasă o să caut contractul ca să-l vezi.

Promisiunea făcută lui Lăcătuș

Gigi Becali: Deci, am plătit, nu ți-am dat «la negru», nu?

Deci, am plătit, nu ți-am dat «la negru», nu? Marius Lăcătuș: Când m-am întors n-am mai semnat contractul, am semnat pe o sumă mai mică, am zis că între timp vom căuta o soluție în care să fie bine.

„Bine, o să găsim soluția să fie bine”, a încercat Gigi Becali să închidă subiectul cu o soluție împăciuitoare.

