Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”

Gigi Becali vrea cu orice preț „Steaua”, iar în acest sens a lansat un apel public către ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, căruia îi cere să scoată la licitație cea mai renumită marcă din sportul românesc.

Omul de afaceri susține că aceasta este singura cale prin care se pot încheia disputele juridice și de imagine dintre FCSB și CSA Steaua.

„Să scoată marca la licitație și merg și eu!”

De mai bine de 10 ani, între cele două entități sportive există un conflict deschis privind dreptul de a folosi numele și simbolurile clubului care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986. După ce instanțele au stabilit că gruparea latifundiarului din Pipera nu mai are voie să utilizeze denumirea „Steaua”, Gigi Becali s-a reorientat și a construit „FCSB”, care începe să devină o marcă în sine.

Acum, mai nou, patronul campioanei la zi din Superligă insistă că o licitație publică ar aduce claritate și echitate pentru toată lumea.

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion (n.r – George Simion, președintele AUR). Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja” – Gigi Becali

Referitor la faptul că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că vrea să privatizeze Steaua, Becali a reacționat: „Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta! Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an”.

Între câți bani ar fi dispus să dea, finanțatorul FCSB a răspuns pe loc: „Sunt dispus să dau cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine… Poate Nețoiu e mai tare…”. „Eu sunt împărat!”, a încheiat Gigi Becali, o declarație dată pentru ProSport, la emisiunea „Exclusiv FCSB”.

Oprița, sătul de situația de la CSA Steaua

Între timp, la clubul din Ghencea, tensiunile interne persistă. Aflată sub patronajul MApN, CSA Steaua nu are drept de promovare în Liga 1 din cauza statutului – club public -, iar soluții legale pentru a rezolva situația nu prea sunt.

Antrenorul Daniel Oprița, aflat pe banca „militarilor” de șase ani, a amenințat voalat că va echipa dacă lucrurile nu se schimbă.

„Eu mă aflu la această echipă de șase ani, am plecat pe al șaptelea. În iarna asta voi lua și licența PRO și e clar că voi putea avea din acel moment mult mai multe oportunități în cariera mea. Dar, dacă nici pentru sezonul următor, mă refer la 2026-2027, nu se va obține dreptul juridic de promovare, nu vă ascund faptul că doresc să îmi caut și eu o altă echipă”, a declarat Daniel Oprița pentru ProSport.

