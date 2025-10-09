Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”

Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”

09 oct. 2025, 17:04, Actualitate
Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „STEAUA”/„S-ar termina bâlciul!”
Gigi Becali, mesaj direct către ministrul Apărării Naționale. Are legătură cu marca „Steaua”

Gigi Becali vrea cu orice preț „Steaua”, iar în acest sens a lansat un apel public către ministrul Apărării Naționale, Ionuț Moșteanu, căruia îi cere să scoată la licitație cea mai renumită marcă din sportul românesc.

Omul de afaceri susține că aceasta este singura cale prin care se pot încheia disputele juridice și de imagine dintre FCSB și CSA Steaua.

„Să scoată marca la licitație și merg și eu!”

De mai bine de 10 ani, între cele două entități sportive există un conflict deschis privind dreptul de a folosi numele și simbolurile clubului care a cucerit Cupa Campionilor Europeni în 1986. După ce instanțele au stabilit că gruparea latifundiarului din Pipera nu mai are voie să utilizeze denumirea „Steaua”, Gigi Becali s-a reorientat și a construit „FCSB”, care începe să devină o marcă în sine.

Acum, mai nou, patronul campioanei la zi din Superligă insistă că o licitație publică ar aduce claritate și echitate pentru toată lumea.

„Suporterii sunt cu noi, mii și mii, iar ăia fanatici sunt cu CSA-ul, cum e Simion (n.r – George Simion, președintele AUR). Știam că e cu CSA, dar nu mă deranja” – Gigi Becali

Referitor la faptul că ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a spus că vrea să privatizeze Steaua, Becali a reacționat: „Cum se privatizează ceva care e proprietatea statului? Doar prin Hotărâre de Guvern și licitație, nu? S-o privatizeze și mă duc și eu la licitație! Să scoată marca la licitație și eu merg la licitație. S-ar termina bâlciul și cu asta, basta! Păi, eu aduc 20 de milioane în România, iar ei consumă două-trei milioane pe an”.

Între câți bani ar fi dispus să dea, finanțatorul FCSB a răspuns pe loc: „Sunt dispus să dau cât merge licitația. Poate e unul mai tare decât mine… Poate Nețoiu e mai tare…”. „Eu sunt împărat!”, a încheiat Gigi Becali, o declarație dată pentru ProSport, la emisiunea „Exclusiv FCSB”.

Oprița, sătul de situația de la CSA Steaua

Între timp, la clubul din Ghencea, tensiunile interne persistă. Aflată sub patronajul MApN, CSA Steaua nu are drept de promovare în Liga 1 din cauza statutului – club public -, iar soluții legale pentru a rezolva situația nu prea sunt.

Antrenorul Daniel Oprița, aflat pe banca „militarilor” de șase ani, a amenințat voalat că va echipa dacă lucrurile nu se schimbă.

„Eu mă aflu la această echipă de șase ani, am plecat pe al șaptelea. În iarna asta voi lua și licența PRO și e clar că voi putea avea din acel moment mult mai multe oportunități în cariera mea. Dar, dacă nici pentru sezonul următor, mă refer la 2026-2027, nu se va obține dreptul juridic de promovare, nu vă ascund faptul că doresc să îmi caut și eu o altă echipă”, a declarat Daniel Oprița pentru ProSport.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali a luat decizia finală în privința lui Denis Alibec. Patronul FCSB a făcut anunțul chiar înaintea meciului cu Bologna, din Europa League

Gigi Becali, „consultant” pentru Universitatea Craiova. „Băi, taci din gură, acum vorbesc eu”

Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage?

Citește și

ACTUALITATE Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
17:29
Banii pe care ANAF nu poate pune poprire. Ce venituri sunt protejate și nu pot fi executate silit
VIDEO VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
17:04
VIDEO. Mașina unui sportiv din Craiova, INCENDIATĂ în fața casei. Focul a fost pus intenționat
ACTUALITATE Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
16:59
Locuiești la curte? Ce trebuie să faci dacă vecinul îți aruncă frunzele sau gunoiul peste gard. Ce prevede legea în acest caz
ACTUALITATE Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
16:56
Părinții care au în întreținere copii cu handicap pot munci 8 zile/lună de acasă. Legea a fost promulgată de Nicușor Dan
EXCLUSIV Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
16:54
Cum a motivat Curtea de Apel București scăderea pedepsei lui Sorin Oprescu. “Aprobarea propunerii de promovare într-o funcție de către primarul general al Capitalei nu e prevăzută în lege!”
NEWS ALERT Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET
16:46
Directorul Romatsa din Cluj a demisionat după ce Gândul a dezvăluit că un controlor de trafic a adormit pe tură, lăsat singur în turn. Ancheta s-a finalizat, directorii de la București țin totul la SECRET
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Digi24
O femeie a murit la Disneyland, după ce a vizitat celebra atracție „Haunted Mansion”
Cancan.ro
Calcul complet | Câți bani au primit Mara Bănică și Serghei Mizil pentru cele 5 săptămâni la Asia Express
Prosport.ro
FOTO. Ce a pățit „cea mai frumoasă femeie din lume”
Adevarul
Dezastrul care se profilează pentru România dinspre Franța. „Orice ar face Macron și oricum s-ar opune, nu ar exista soluții”
Mediafax
Alertă la București în timpul negocierilor pentru pace! SRI cere expulzarea din România a unui inginer palestian bănuit că a aderat la Hamas și că reprezintă un pericol iminent
Click
Cauza morții bateristului Marius Keseri de la Direcția 5. Prietenii rup tăcerea. „Boala cumplită îl schimbase, nu-l mai recunoșteai. Venea la biserică să se roage”. Ultimele fotografii
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Un bărbat a cumpărat dintr-un second hand un ceas, cu 3 $. Apoi a pus poza lui online și a aflat adevărata valoare: „Ai dat lovitura”
Digi24
Biletul misterios primit de Trump de la Rubio, care l-a întrerupt în timpul unui eveniment la Casa Albă: „Vor avea nevoie de mine”
Cancan.ro
Piedone a spus adevărul: Care este singurul parizer sănătos din comerț, de fapt, potrivit fostului șef ANPC
Ce se întâmplă doctore
Imagini spectaculoase cu Ioana, soția lui Gabi Tamaș! Cum s-a fotografiat bruneta: a încins atmosfera
observatornews.ro
Putin recunoaste că Rusia e de vină pentru prăbuşirea avionului azer: Rachetele au explodat la câţiva metri
StirileKanalD
Siropul de tuse ucigaș: 20 de copii au murit și 5 sunt în stare critică
KanalD
A murit fiul fostului adversar al lui Doroftei! Tânărul și-a pus capăt zilelor la doar 17 ani
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
La ce viteză rămâi fără permis pe un drum expres. Limita la care scapi doar cu amendă în 2025
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
Lovitură pentru Călin Georgescu. Se cere arestarea de urgență: Un atac direct la adresa democrației
Evz.ro
Bianca Drăgușanu, mesaj acid pentru Romanița Iovan în direct
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Doi părinți, găsiți fără viață în cada unui motel. Fetița lor a rămas orfană chiar de ziua ei
Kfetele
Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă bomba, la aproape un an de la moartea ei
RadioImpuls
Anunțul Niculinei Stoican a luat prin surprindere o țară întreagă. E CONFIRMAT! Ce se zvonea de luni bune, a devenit realitate. Iată ce a dezvăluit interpreta de muzică populară în văzul tuturor. Fanii sunt fără cuvinte
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Telescopul Webb tocmai a răsturnat tot ce au crezut cercetătorii despre viața în Univers
VIDEO Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
17:33
Roberta Metsola anunță că Parlamentul European a primit cererea de RIDICARE a imunității Dianei Șoșoacă
EXTERNE Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
17:32
Super Golden Week creează haos în China. Sute de mii de oameni sunt blocați în trafic la finalul vacanței
EXTERNE Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
17:17
Volodimir Zelenski spune că trupele ucrainene au provocat PIERDERI importante forțelor ruse în Donețk
AGRICULTURĂ Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
16:51
Fermierii din România care s-au ales cu recoltele distruse de fenomenele meteo extreme ar putea primi bani de la UE. Despre ce sume este vorba
CONTROVERSĂ Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
16:43
Copiii ar putea să-și aleagă GENUL indiferent de vârstă. Vestea vine de la Bruxelles, conform noii strategii recomandate de UE privind “egalitatea LGBTQ+”. Au apărut deja primele reacții ale politicienilor români
POLITICĂ Ciprian Ciucu, înfuriat pe atacurile din PSD: Să ne organizăm și noi și să îl facem TERCI pe Sorin Grindeanu
16:38
Ciprian Ciucu, înfuriat pe atacurile din PSD: Să ne organizăm și noi și să îl facem TERCI pe Sorin Grindeanu