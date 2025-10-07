Gigi Becali, răspuns tranșant la o ofertă faraonică: 200 de milioane de euro pentru FCSB! Vinde echipa latifundiarul din Pipera și se retrage?

Gigi Becali, patronul campioanei României, a vorbit deschis despre subiectul vânzării FCSB. Latifundiarul din Pipera admite că a fost ofertat din străinătate pentru a ceda acțiunile celui mai puternic club din Superligă.

Invitat la emisiunea „Exclusiv FCSB”, de la PROSPORT, Becali a fost întrebat deschis cum ar reacționa dacă ar primi o astfel de ofertă din partea unor miliardari din Rusia sau Statele Unite.

Becali: „Am adus 20 de milioane în 2024”

Iar miliardarul care conduce cu mână forte destinele campioanei României a răspuns pe loc, fără ezitare. El afirmă că și în fața unei sume amețitoare de 200 de milioane de euro rămâne neclintit în decizia sa: nu vinde echipa!

„Anul trecut am adus 20 de milioane în țară, iar anul ăsta aduc iar vreo 20 de milioane. Aduce cineva în România 20 de milioane pe an? Eu aduc din calificări, din vânzări de jucători.

(n.r. – E o afacere care vă aduce 20 de milioane profit pe an?) Nu e așa. Din ăia 20 de milioane, cheltui cam 12-13… (n.r. – Rămân 7 pe an?) Cam așa. De anul trecut, că până atunci… (n.r. – Dacă ar fi să vindeți echipa?) Mie, dacă îmi dai 200 de milioane, eu nu o vând!”.

Subiectul vânzării FCSB nu este nou. În urmă cu mai bine de un an, latifundiarul din Pipera povestea cum a fost contactat de un miliardar american interesat să cumpere FCSB. Deși tentația a fost mare, familia l-a convins atunci să nu meargă mai departe cu negocierile.

„Mi-a zis un american să spun cât vreau pe echipă, i-am zis că nu vrea familia. Dar mi-am zis «Băi, să-i zic lui ăsta 100 de milioane de euro? Dacă îmi dă? Dar după trebuie să accept, că mă fac de râs»”, a mărturisit Becali.

Motivul refuzului? Latifundiarul afirmă că fetele sale știu că fotbalul e singura pasiune reală a lui – „Mi-au zis și fetele «Băi, tată, dacă o dai, tu ce mai faci? La botez nu mergi, la bar nu mergi, în vacanțe nu mergi, la nunți nu mergi! Așa, mai stai la televizor, mai faci o schimbare, te mai uiți la meciuri»”.

FCSB, pe val în campionat

După un început oscilant de sezon, campioana României pare că și-a regăsit ritmul. Echipa lui Gigi Becali are două victorii consecutive, ambele obținute cu 1-0, cu goluri marcate din penalty, împotriva formațiilor Oțelul Galați și Universitatea Craiova.

În Europa League, FCSB a bifat o victorie și o înfrângere, iar pe 23 octombrie „roș-albaștrii” vor înfrunta Bologna, pe Arena Națională, de la ora 19:45.

Dincolo de calcule financiare și oferte faraonice, un lucru e sigur: indiferent cât de mare ar fi suma pusă pe masă, Gigi Becali nu se desparte de FCSB!

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „REMONTADAAA! Campionaaat!”

Mihai Stoica a răbufnit. Ce l-a enervat pe oficialul FCSB. „O prostie monumentală”