Gigi Becali promite că aduce Lumina Sfântă de Paște în România: „Dacă Patriarhia nu poate, trimit ostașii mei la Ierusalim”

Gigi Becali promite să nu lase credincioșii fără Lumina Sfântă de Paște, care, în fiecare an este adusă de la Ierusalim. Acesta s-a angajat „în fața națiunii” să o aducă el, dacă Patriarhia nu va reuși, în contextul războiul din Iran.

Lumina Sfântă de la Ierusalim nu va mai putea fi adusă în România, în Noaptea Învierii, din cauza escaladării războiului dintre Israel și Iran la nivel de conflict regional după atacurile SUA din 28 februarie, a scris Gândul.

De asemenea, Biserica Sfântului Mormânt al lui Hristos a fost închisă de la reluarea ostilităților dintre Israel și Iran.

Gigi Becali promite însă să aducă el Lumina Sfântă de Paște, de la Ierusalim.

„În ce privește Lumina, o voi aduce eu, dacă Patriarhia nu poate, eu trimit ostasii mei la Ierusalim”, a declarat acesta la România TV.

