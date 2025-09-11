Gina Bradea te învață cum să conservi pătrunjel, leuștean, mărar pentru la iarnă

Gina Bradea a explicat, pas cu pas, cum se pregătește verdeața pentru iarnă, respectiv, pătrunjel, leuștean și mărar. Cu sare, cu oțet, congelată sau uscată. Mărarul se alege de pe tijele cele lungi. La fel și pătrunjelul. Se opresc doar frunzele. Leușteanul, la fel. Se spală și se lasă întinse pe șervet, ca să se usuce foarte bine. Trebuie să nu aibă niciun strop de apă. Se taie apoi, leușteanul se poate tăia și el sau se poate lăsa așa cum este. La leuștean se pot da deoparte tijele, dar și ele sunt delicioase la ciorbe.

Leușteanul poate fi pus în borcan, la oțet. Deasupra borcanului să fie oțet și se poate pune puțină sare deasupra. Se pune capacul, etichetăm, și ducem borcanul în cămară. În oțet se pot conserva verdețurile pe care le punem la ciorbe. Atunci când facem ciorbe care sunt acre, atunci putem folosi verdeață care a fost pusă în oțet.

La congelator, se pot pune în pungi, se mai pot folosi forme pentru cuburi de gheață sau formele de la frigider pentru ouă. Nu se pune apă, nu se pune nici ulei. O altă metodă de conservare este să punem verdeața în sare. Se folosește sarea grunjoasă, adică cea de murături. Se pune un strat de sare într-un vas de plastic, se adaugă verdeața, se pune iar sare, se pune capacul și o lăsăm așa. Trebuie să fie stratul de sare deasupra, pentru că, altfel, verdeața se va strica. Metoda aceasta este cea mai veche, spune Gina Bradea, și se folosește de mii de ani. O altă metodă simplă de a conserva verdeața este de a o pune la uscat. Pe șervet sau pe față de masă, răsfirăm și lăsăm să se usuce. Pentru asta, trebuie să fie un loc uscat, aerisit, dar să nu bată soarele direct.

Zilnic mai răsucim verdeața, ca să o verificăm. Se poate lăsa pe șervet sau se poate băga în cuptor, la foc minim și cu ușa întredeschisă până ce se usucă. Apoi o sfărâmăm puțin și o punem în borcan. Verdeața se pune în orice fel de mâncare, la final.

