Cum să pregătești suc de roșii fără conservanți pentru iarnă. Gina Bradea dezvăluie secretul pentru un preparat fără E-uri

Gina Bradea a dezvăluit, în urmă cu mai mulți ani, o rețetă pentru un suc de roșii fără conservanți și E-uri. Pentru această rețetă de iarnă, care poate fi perfectă pentru diverse preparate și sosuri, a adus în atenție un mod de preparare clasic, tradițional, dar gustos și autentic.

Pentru această rețetă de suc de roșii fără E-uri vei avea nevoie de câteva ingrediente naturale și simple, dar care vor oferi sucului un gust delicios. Vei avea nevoie de roșii coapte, cărnoase, dar și de zahăr și sare. De cele mai multe ori, zahărul este utilizat nu doar pentru a-i oferi un gust dulceag, ci și pentru a diminua aciditatea roșiilor.

După ce alegi roșiile cărnoase și coapte, le speli, le tai și le îndepărtezi partea verde. Apoi, roșiile vor fi trecute prin mașina de suc, apoi compoziția se va pune într-o oală, la fiert. Când se adună spumă la suprafață, asigură-te că o îndepărtezi, iar marginea oalei este curată întotdeauna.

Suc de roșii fără E-uri pentru iarnă

Apoi, compoziția trebuie să stea pe foc până când scade și ajunge la consistența dorită, susține Gina Bradea. În condițiile în care compoziția este lăsată să scadă mai mult, atunci devine bulion. După aceea, se vor adăuga zahărul și sare. Secretul unui suc de roșii gustos constă în cantitățile de sare și zahăr adăugate în compoziție.

Sarea va intensifica culoarea sosului, iar zahărul ajută la o conservare mai bună, fără ca gustul să fie afectat.

„Eu pun foarte puțin, la 10 litri de suc scăzut pun 2 linguri de sare și 1 lingură de zahăr. Deci am oala de 10 litri (sau ceaun de 30 de litri, la țară, în România) și las sucul să scadă bine, mai completez cu suc și tot așa, până ajunge la consistența pe care o vreau, apoi pun sare și zahăr. Zahărul e opțional, puteți să nu-l puneți, dar fiind așa cantitate mică, ajută doar la o conservare mai bună, nu afectează gustul”, a precizat Gina Brade, conform pofta-buna.com.

Sursă foto: captură video Youtube / Envato