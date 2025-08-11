Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, i-a răspuns lui Dan Șucu, după ce acționarul majoritar al FC Rapid i-a solicitat să-și dea demisia din funcție.

Dan Șucu i-a cerut demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu, într-un comunicat transmis luni dimineață. Șucu l-a acuzat pe Iorgulescu de abuz, după ce LPF a aprobat o modificare la regulament, la solicitarea lui Gigi Becali, pentru a-l putea trece pe Malcom Edjouma pe lista de campionat.

„Un președinte care merge să pupe inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți”, a transmis Dan Șucu, în comunicatul în care a cerut demisia lui Gino Iorgulescu și l-a acuzat că l-ar fi favorizat pe Gigi Becali prin schimbarea de regulament în plin campionat, fără consultarea celorlalte cluburi.

Gino Iorgulescu: „Dacă Gigi făcea șmecheria cu un alt contract, nu se mai spunea nimic”

Gino Iorgulescu și-a argumentat decizia de a modifica regulamentul în regim de urgență și precizat că nu l-a favorizat în niciun fel pe Gigi Becali.

„Mi s-a cerut demisia? Foarte bine! E dreptul lui (n.r – al lui Dan Șucu). Nu e el singurul care poate hotărî chestia asta. Domnul Șucu e cam agresiv și crede că lumea e la picioarele dânsului. Problema era în felul următor: Gigi avea un jucător (n.r – Malcom Edjouma) și nu putea să-l pună pe lista de 25 ca să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj lui Gigi. Eu am aflat de la cei care lucrează la Ligă că toți, de la toate cluburile, făceau o șmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului, iar în aceeași zi să facă altul, nu mai era niciun scandal.

Dar am zis de ce să lungim chestia asta. E o neregulă. Cum să reziliez un contract în aceeași zi și să faci altul ca să păcălești? Am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament. E făcută pentru toate cluburile.

I-am zis domnului Șucu, care m-a sunat ieri, că la anul va putea fi în cupele europene și ar putea avea mulți accidentați, așa cum sunt acum la Steaua (n.r – FCSB) sau CFR. Hai să facem regulamentul cum trebuie! M-am consultat cu Burleanu și am făcut chestia asta. Dacă Gigi făcea șmecheria cu un alt contract, nu se mai spunea nimic și jucătorul lui ar fi jucat”, a spus Gino Iorgulescu, la Fanatik.

Iorgulescu nu a ezitat să-i ofere o replică lui Dan Șucu, după ce acționarul de la Rapid i-a cerut să-și dea decizia de la șefia LPF.

„Dan Șucu suferă de chestia asta. Ar vrea ca totul în fotbal să fie numai ca el. Eu zic că se grăbește vorbind așa (n.r – despre expresia cu pupatul inelului de la palat). Sună urât, dar nu mă pun la mintea lui și nu vreau să spun ceva despre el. Știu și eu niște lucruri despre el și aș putea ieși în presă, dar nu sunt genul ăsta. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea îl va judeca și va vedea cine a avut dreptate și cine nu a avut.

Mâine am Adunarea Generală. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat și ce trebuie să facem. Tot regulamentul trebuie luat la mână și să facem modificări.

Eu n-am mai fost la palatul lui Gigi de vreo 5-6 ani. Eu îl respect, face niște lucruri bune despre fotbal, mai face și pentru oamenii săraci, dar în rest… sper să fie reciproc respectul. Așa cum sper să fie cu toți președinții de cluburi. Eu l-am mai văzut pe Gigi doar la televizor în ultimii 5-6 ani.

Dacă are Șucu șanse să mă demită? Eu știu?! El cere demisia, dar trebuie să convingă toate cluburile. Nu se știe niciodată. Eu sper să n-aibă șansa de a mă demite, dar în România, la cum sunt oamenii… vedeți și în politică ce se întâmplă.

Eu nu am făcut interesul unei entități, ci interesul LPF pentru ca toate cluburile să nu mai facă rezilieri de contracte, iar în aceeași zi să facă alt contract ca să poată să joace jucători. Le-am făcut o regulă care să fie respectată și să nu mai facă ce au făcut până acum.

Nu l-am avantajat pe Gigi. Șucu se pricepe atât de mult încât îi e frică de Edjouma. Îi e teamă că îl bate Edjouma”, a mai spus Iorgulescu, potrivit sursei citate.