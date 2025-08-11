Prima pagină » Actualitate » Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”

Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia: „Nu mă pun la mintea lui”

Ruxandra Radulescu
11 aug. 2025, 13:59, Sport
Gino IORGULESCU, replică acidă pentru Dan Șucu, după ce acționarul Rapid i-a cerut demisia:

Gino Iorgulescu, președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, i-a răspuns lui Dan Șucu, după ce acționarul majoritar al FC Rapid i-a solicitat să-și dea demisia din funcție. 

Dan Șucu i-a cerut demisia șefului LPF, Gino Iorgulescu, într-un comunicat transmis luni dimineață. Șucu l-a acuzat pe Iorgulescu de abuz, după ce LPF a aprobat o modificare la regulament, la solicitarea lui Gigi Becali, pentru a-l putea trece pe Malcom Edjouma pe lista de campionat.

„Un președinte care merge să pupe inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți”, a transmis Dan Șucu, în comunicatul în care a cerut demisia lui Gino Iorgulescu și l-a acuzat că l-ar fi favorizat pe Gigi Becali prin schimbarea de regulament în plin campionat, fără consultarea celorlalte cluburi.

Gino Iorgulescu: „Dacă Gigi făcea șmecheria cu un alt contract, nu se mai spunea nimic”

Gino Iorgulescu și-a argumentat decizia de a modifica regulamentul în regim de urgență și precizat că nu l-a favorizat în niciun fel pe Gigi Becali.

„Mi s-a cerut demisia? Foarte bine! E dreptul lui (n.r – al lui Dan Șucu). Nu e el singurul care poate hotărî chestia asta. Domnul Șucu e cam agresiv și crede că lumea e la picioarele dânsului.

Problema era în felul următor: Gigi avea un jucător (n.r – Malcom Edjouma) și nu putea să-l pună pe lista de 25 ca să joace. Eu nu i-am făcut un avantaj lui Gigi. Eu am aflat de la cei care lucrează la Ligă că toți, de la toate cluburile, făceau o șmecherie care nu era în regulă. Dacă îl lăsam pe Gigi să rezilieze contractul jucătorului, iar în aceeași zi să facă altul, nu mai era niciun scandal.

Dar am zis de ce să lungim chestia asta. E o neregulă. Cum să reziliez un contract în aceeași zi și să faci altul ca să păcălești? Am vrut să scăpăm de hiba asta din regulament. E făcută pentru toate cluburile.

I-am zis domnului Șucu, care m-a sunat ieri, că la anul va putea fi în cupele europene și ar putea avea mulți accidentați, așa cum sunt acum la Steaua (n.r – FCSB) sau CFR. Hai să facem regulamentul cum trebuie! M-am consultat cu Burleanu și am făcut chestia asta. Dacă Gigi făcea șmecheria cu un alt contract, nu se mai spunea nimic și jucătorul lui ar fi jucat”, a spus Gino Iorgulescu, la Fanatik.

Iorgulescu nu a ezitat să-i ofere o replică lui Dan Șucu, după ce acționarul de la Rapid i-a cerut să-și dea decizia de la șefia LPF.

„Dan Șucu suferă de chestia asta. Ar vrea ca totul în fotbal să fie numai ca el. Eu zic că se grăbește vorbind așa (n.r – despre expresia cu pupatul inelului de la palat). Sună urât, dar nu mă pun la mintea lui și nu vreau să spun ceva despre el. Știu și eu niște lucruri despre el și aș putea ieși în presă, dar nu sunt genul ăsta. Dacă el vrea să mă măscărească, lumea îl va judeca și va vedea cine a avut dreptate și cine nu a avut.

Mâine am Adunarea Generală. O să le spun tuturor ce s-a întâmplat și ce trebuie să facem. Tot regulamentul trebuie luat la mână și să facem modificări.

Eu n-am mai fost la palatul lui Gigi de vreo 5-6 ani. Eu îl respect, face niște lucruri bune despre fotbal, mai face și pentru oamenii săraci, dar în rest… sper să fie reciproc respectul. Așa cum sper să fie cu toți președinții de cluburi. Eu l-am mai văzut pe Gigi doar la televizor în ultimii 5-6 ani.

Dacă are Șucu șanse să mă demită? Eu știu?! El cere demisia, dar trebuie să convingă toate cluburile. Nu se știe niciodată. Eu sper să n-aibă șansa de a mă demite, dar în România, la cum sunt oamenii… vedeți și în politică ce se întâmplă.

Eu nu am făcut interesul unei entități, ci interesul LPF pentru ca toate cluburile să nu mai facă rezilieri de contracte, iar în aceeași zi să facă alt contract ca să poată să joace jucători. Le-am făcut o regulă care să fie respectată și să nu mai facă ce au făcut până acum.

Nu l-am avantajat pe Gigi. Șucu se pricepe atât de mult încât îi e frică de Edjouma. Îi e teamă că îl bate Edjouma”, a mai spus Iorgulescu, potrivit sursei citate.

Citește și

SPORT Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat”
12:06
Dan Șucu iese la atac înainte de Rapid – FCSB. Îi cere demisia lui Gino Iorgulescu, pe care l-a acuzat că „merge să «pupe» inelul la Palat”
SPORT Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
10:38
Gigi Becali, de neoprit după FCSB – Unirea Slobozia 0-1: „Am greșit, nu își revine, degeaba! Fotbalul e sport bărbătesc, de război, nu merge altfel”
SPORT Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”
09:32
Mihai Rotaru l-a distrus pe Gigi Becali. „Un abuz. Nu e în măsură să vorbească despre asta”
SPORT Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber”
06:17
Gigi Becali, în război cu Dan Șucu! „Fă plângere penală împotriva mea, că oricum o să vă spulber”
SPORT Gigi Becali, replică în scandalul cu Rapid și Universitatea Craiova. „Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege”
20:30
Gigi Becali, replică în scandalul cu Rapid și Universitatea Craiova. „Dacă nu ai inteligență, nu poți înțelege”
SPORT Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara
20:04
Dragoș Savloschi, marele câștigător al etapei de super rally de la Timișoara
Mediafax
Condițiile puse de Grindeanu ca PSD să rămână la guvernare
Digi24
VIDEO Un elev a făcut infarct chiar în timpul examenului auto, la traseu. Ce acuze i se aduc polițistului examinator
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Pericolul ignorat ce poate veni chiar din Ucraina. General: „Ar fi un scenariu devastator și pentru România”
Mediafax
Canicula se domolește după 17 august: Vremea în toate regiunile, în următoarele două săptămâni
Click
Un simbol al litoralului românesc din perioada comunistă a renăscut. Cât costă să-ți iei apartament în hotelul lui Olăroiu
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
Ultima ei apariție a șocat. Acum, vedeta explică de ce fața ei arată așa acum
Digi24
Unde a fost găsit trupul unui bărbat, dispărut acum 28 de ani în Himalaya. „Corpul era intact”
Cancan.ro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă, la Limba română. Ce subiecte au avut de rezolvat absolvenţii de liceu
StirileKanalD
Tânără însărcinată în 8 luni, moartă lângă fetița de trei ani. A adormit și...
KanalD
Cinci jurnaliști Al Jazeera au fost uciși într-un atac israelian, în Gaza. Se aflau într-un cort media
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Ești obligat să lași alt șofer să schimbe banda dacă semnalizează? Cine are prioritate și de ce
Descopera.ro
FRUCTELE interzise pentru pisici! Să NU le dai niciodată
Capital.ro
Cutremur în cazul Elodia. Dezvăluire despre Cristian Cioacă, la 18 ani de la dispariție: Se uită la ea în fiecare zi!
Evz.ro
Mutare strategică a Ungariei chiar în inima României. Planul pentru o comoară neprețuită
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Un avion s-a prăbușit într-o curte, în Arad. Doi oameni au murit
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Anunțul momentului despre ”UNTOLD ONE, 2026 edition - THE ONE you’ve been waiting for”. Primele bilete au fost puse în vânzare. Cât costă acestea?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Yasuke, primul samurai de culoare. A fost bodyguardul unui misionar
EXTERNE Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”
14:18
Povestea dramatică de viață a părinților lui Vladimir PUTIN. „Volodka a spart poarta și a lovit-o cu furca direct în față”
POLITICĂ Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
14:11
Sorin Grindeanu se bucură „că există concurență în PSD”: „Titus este un camarad vechi. E un coleg pe care eu îl respect”
POLITICĂ PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
14:10
PSD se ridică de la masa COALIȚIEI / Sorin Grindeanu cere adoptarea unui pachet pentru eliminarea privilegiilor / Condițiile PSD pentru a reveni
NEWS ALERT Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
14:07
Sindicaliștii din Educație anunță că vor BOICOTA începerea anului școlar, după discuțiile cu Bolojan
VIDEO Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”
14:01
Gabriela Firea NU exclude să candideze la Primăria Capitalei: „Vedem, dacă vor avea loc alegerile în primul rând”
ACTUALITATE Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”
13:59
Alexandru Muraru, un polițist de 22 de ani din Vrancea, a murit în urma unui accident stupid. „Nu există cuvinte care să aline un asemenea gol”