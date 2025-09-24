Giorgia Meloni a anunțat, în marja Adunării Generale a ONU de la New York, că Italia va recunoaște un stat palestinian doar dacă toți ostaticii israelieni vor fi eliberați, iar gruparea teroristă Hamas va fi exclusă din orice rol guvernamental. În acest contex, premierul italian a explicat motivele tăcerii sale recente cu privire la Gaza, dar și prudența în comentariile privind invazia armatei israeliene, care demontează ceea ce a mai rămas din teritoriul palestinian.

„Despre ce stat palestinian vorbim?”

Vorbind de la New York, unde a sosit pentru Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, Georgia Meloni a precizat fără menajamente că presiunea internaţională ar trebui să fie exercitată asupra Hamas, mai degrabă decât asupra Israelului, pentru că Hamas a început războiul şi îi blochează sfârşitul prin refuzul de a preda ostatici.

„Nu mă opun recunoașterii Palestinei, dar trebuie să înțelegem ce înseamnă asta. În acest moment, este mai logic să ne concentrăm pe construcția diplomatică și pe restabilirea condițiilor necesare existenței unui stat. Când acest proces va da roade, atunci va exista și un teritoriu și date reale de recunoscut.

Pe scurt, ceea ce a devenit o formulă departe milioane de kilometri de realitatea lucrurilor – acea sintagmă despre două popoare și două state care a fost o mantră pentru diplomația din întreaga lume –, este acum o formulă care poate fi considerată chiar inadecvată, cel puțin pentru a justifica recunoașterea formală a Palestinei.

Și într-adevăr, în timp ce Franța și Marea Britanie, chiar aici, la New York, alături de Canada, Australia și alte țări europene (inclusiv Belgia, Finlanda și Portugalia) fac un salt înainte, pentru prim-ministrul italian, pasul este un hazard tocmai pentru că lipsește o parte din acel obiectiv diplomatic, existent din 1948: „Despre ce stat palestinian vorbim?”, întreabă Meloni, „în acest moment a mai rămas foarte puțin….”, a spus Meloni pentru Corriere della Sera, citat de G4Media.

„Nu există un stat palestinian astăzi”

Antonio Tajani, ministrul de externe al Italiei, care a sosit la ONU cu 24 de ore înaintea premierului, a apărat și el argumentele Giorgiei Meloni.

„Suntem în favoarea recunoașterii Statului Palestina, dar mai întâi trebuie să-l construim. Lucrăm pentru a realiza acest lucru. Avem multe întâlniri pentru a construi viitorul Palestinei, dar cu siguranță nu putem face o favoare Hamas. Nu există un stat palestinian astăzi. Trebuie să-l construim.”

Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza

Zeci de mii de persoane au protestat luni în Italia împotriva „genocidului din Gaza”, după ce mai multe sindicate din Peninsulă au decis să organizeze greve și blocaje pentru a-și exprima dezacordul față de acțiunile Israelului în Fâșia Gaza.

Această mobilizare a avut loc în ziua în care Franța și alte câteva țări au recunoscut în mod oficial statul Palestina la ONU, după ce Marea Britanie, Australia și Canada au făcut acest lucru duminică. Italia încă nu a luat o decizie în acest sens. La Roma, potrivit prefecturii, peste 20.000 de persoane, între care numeroși liceeni, s-au adunat în fața gării Termini, fluturând steaguri palestiniene și strigând „Palestina liberă!”

Sursă foto: Fratelli Ditalia Mediafax Foto

RECOMANDAREA AUTORULUI: