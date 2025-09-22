Zeci de mii de persoane au PROTESTAT în Italia împotriva acțiunilor Israelului în Gaza. Mai multe porturi au fost blocate

Zeci de mii de persoane au protestat luni în Italia împotriva „genocidului din Gaza”, după ce mai multe sindicate din Peninsulă au decis să organizeze greve și blocaje pentru a-și exprima dezacordul față de acțiunile Israelului în Fâșia Gaza.

Această mobilizare a avut loc în ziua în care Franța și alte câteva țări au recunoscut în mod oficial statul Palestina la ONU, după ce Marea Britanie, Australia și Canada au făcut acest lucru duminică. Italia încă nu a luat o decizie în acest sens. La Roma, potrivit prefecturii, peste 20.000 de persoane, între care numeroși liceeni, s-au adunat în fața gării Termini, fluturând steaguri palestiniene și strigând „Palestina liberă!”.

Mii de greviștii au blocat luni drumurile de acces către portul Genova din nordul Italiei, ca parte a protestelor împotriva ofensivei Israelului în Gaza. De asemenea, serviciile de transport s-au confruntat cu perturbări, iar o serie de școli din Italia au fost închise în urma grevelor convocate de un grup de sindicate în solidaritate cu poporul palestinian, notează Reuters.

Proteste de amploare în Italia

La Genova, unii protestatari au fluturat steagul palestinian în timpul adunărilor de dimineață din jurul portului. La Livorno, o intrare în port a fost blocată de muncitori. Docherii italieni spun că încearcă să împiedice ca Italia să fie folosită ca punct de oprire pentru transferul de arme și alte provizii către Israel.

Demonstrații au fost planificate în multe orașe italiene. Serviciile regionale de tren către Roma s-au confruntat cu întârzieri și anulări din cauza grevelor, dar metroul a funcționat normal. Majoritatea liniilor de metrou din Milano, capitala financiară a Italiei, au funcționat și ele.

Companiile aeriene nu au fost afectate. Guvernul italian de dreapta condus de prim-ministrul Giorgia Meloni este un susținător tradițional al Israelului în Europa, dar sprijinul pentru Israel din partea Romei nu mai este așa de puternic, mai ales ca urmare a acțiunilor militare din Gaza din ultimele luni.

Ministrul Transporturilor, Matteo Salvini, a minimalizat impactul protestelor, spunând că acestea au fost organizate de un grup sindical de extremă stânga.

Guvernul ultraconservator al premierului Giorgia Meloni, apropiată ideologic de președintele american Donald Trump, adoptă o poziție foarte prudentă față de războiul din Fâșia Gaza, chiar dacă șefa Guvernului și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea cu privire la ofensiva israeliană. Roma nu dorește să recunoască „deocamdată” statul Palestina și este reticentă în a accepta sancțiunile comerciale propuse de Uniunea Europeană împotriva Israelului.

Conform unui sondaj recent realizat de institutul Only Numbers, 63,8% dintre italieni consideră situația umanitară din Fâșia Gaza „extrem de gravă”, iar 40,6% doresc recunoașterea unui stat palestinian.

