Grădină zoo în CAP. Un brașovean a transformat o ruină într-o atracție turistică completă

Un român întors din străinătate a transformat grajdurile CAP-ului din satul natal într-o atracție turistică unică. Ioan Sorin Sofonea, cunoscut de localnici drept Bădicu, a reușit să transforme locul care altădată găzduia animalele Cooperativei într-o mini-grădină zoologică și într-un punct gastronomic local, devenite puncte de atracție pentru turiști și pentru comunitate.

Publicația Salut Făgăraș relatează că Bădicu a petrecut peste 20 de ani în Austria, unde a lucrat „pe unde a găsit de muncă”, iar fiecare ban economisit l-a întors, la propriu, în satul natal. A cumpărat fostele grajduri ale CAP-ului și, după ani de investiții și muncă, le-a transformat într-o fermă plină de viață și într-un loc de vizitat pentru cei care ajung în zona turistică a Drăgușului, preia Rotalianul.

Legătura sa cu Austria merge însă dincolo de perioada petrecută la muncă acolo. Bădicu este român și, în același timp, cetățean austriac, iar în plan familial este strănepotul unui secretar de stat al împăratului Franz Joseph, cunoscut în epocă drept Bădicu din Viena. Această istorie de familie pare să-i fi alimentat dorința de a construi acasă un loc cu identitate puternică și cu respect pentru trecut.

Cerbul Andrei, oi pitice și porumbei de pălărie

„De vreo 10 ani am început povestea aceasta cu mini grădina zoologică. Mie îmi plac animalele”, spune el, descriind cum, pas cu pas, a adus în Drăguș animale pe care puțini le-ar fi asociat vreodată cu un sat de la poalele munților. Cerbul Andrei, adus din Germania și însoțit de toate actele necesare, este una dintre atracțiile principale. Alături de el, vizitatorii pot vedea oi pitice rare, originare dintr-o insulă din Franța, dintre care există doar câteva mii de exemplare în lume, ajunse în Drăguș după ce au trecut prin Belgia.

Colecția este completată de o varietate impresionantă de păsări.

„Acum ne îndreptăm spre o colecţie frumoasă de fazani. În lume sunt 36 de rase de fazani, iar noi avem aici vreo 10–12 dintre ele”, explică Bădicu. Înainte de fazani, ține să le arate oaspeților porumbeii râzători din Africa de Nord:

„Sunt nişte porumbei foarte cuminţi, pe care îi folosesc de regulă magicienii care fac scamatorii, doar că aceia sunt albi, noi avem unii gri aici”.

Iazuri cu păstrăvi și carași

Pe lângă animale, pe domeniu se află două lacuri: unul populat vara cu păstrăvi, destinați atât consumului intern, cât și turiștilor care vor să pescuiască, și un al doilea cu caras. În prezent, accesul la mini-grădina zoologică este gratuit, iar pe viitor proprietarul ia în calcul introducerea unei taxe simbolice, pentru a susține cheltuielile de întreținere.

Dimensiunea gastronomică a proiectului este la fel de importantă. Împreună cu soția sa, Claudia, Bădicu gestionează un punct gastronomic local autorizat de Direcția Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, unde vizitatorii pot degusta preparate tradiționale într-un cadru cu totul aparte: un muzeu de familie, amenajat chiar în incinta proprietății.