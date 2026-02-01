Petele vor dispărea, iar hainele albe „murdare” se vor „lumina” folosind o soluție cu 3 ingrediente

Dacă întâmpini dificultăți în a-ți reîmprospăta hainele albe, există un remediu simplu pe care îl poți folosi pentru a scăpa de pete și a le da strălucire. Menținerea hainelor albe strălucitoare și fără pete poate fi o sarcină dificilă și este mai mult decât probabil ca acestea să se decoloreze în timp. Dacă te confrunți cu „rufe albe murdare”, un pasionat de curățenie a împărtășit un remediu casnic care le va readuce la gloria de odinioară.

Creatoarea TikTok Chantel Mila folosește un amestec de ingrediente naturale cu substanțe chimice pentru a-și revitaliza hainele albe decolorate. Chantel promite că metoda ei va spune „adio rufelor albe murdare”. Ea a scris în descrierea videoclipului: „Acest amestec este metoda mea preferată pentru a albi hainele decolorate și a le lăsa să arate ca noi.”

Cum să luminezi hainele albe

Dacă ciclul tău obișnuit de spălare nu funcționează perfect, Chantel folosește o soluție simplă înainte de a pune rufele albe în mașina de spălat.

Mai întâi, folosește o găleată sau o găleată mare pentru a pune hainele în ea, înainte de a le acoperi cu apă caldă.

Apoi adaugă un sfert de cană de peroxid de hidrogen, acest lucru va ajuta la iluminarea și dezinfectarea hainelor. După aceasta, adaugă o cană de bicarbonat de sodiu în soluție.

În cele din urmă, Chantel adaugă o linguriță de detergent de vase. Totuși, această parte este opțională.

Lăsați hainele la înmuiat timp de 30 de minute în soluție, înainte de a le pune în mașina de spălat și a le spăla pe un ciclu normal.

Chantel a menționat că acest lucru va ajuta la dezodorizarea oricăror mirosuri persistente, dar va ajuta și la iluminarea țesăturii albe. Bicarbonatul de sodiu poate spori eficacitatea detergenților, ajutând la iluminarea albului tern și poate fi folosit pentru a elimina mirosurile nedorite de pe haine.

Peroxidul de hidrogen

Peroxidul de hidrogen este un agent de albire natural, ceea ce înseamnă că va ajuta la iluminarea hainelor decolorate și albe terne. De asemenea, va ajuta la dezinfectarea oricăror haine care ascund substanțe neplăcute.

Adăugând detergent de vase în soluție, poți ajuta la eliminarea petelor de ulei de pe haine. Dacă ai pete mai dificile, poți face o pastă cu bicarbonat de sodiu și apă caldă, aplicând-o pe zonele afectate ca tratament local. Pentru a preveni decolorarea hainelor albe, experții de la Currys au recomandat să se verifice cantitatea de detergent și balsam de rufe utilizată în timpul unui ciclu de spălare. De asemenea, au sfătuit să nu se folosească uscarea la mașină atunci când se tratează hainele pătate.

Currys a scris: „Dacă aveți haine albe cu pete galbene, nu le uscați la mașină. Uscați întotdeauna la aer. Simplul motiv este că, pur și simplu, căldura uscătorului de rufe va fixa și mai mult petele.”