Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”

01 feb. 2026, 14:40, Sport
Carlos Alcaraz a câștigat în premieră Australian Open, după finala cu Novak Djokovic, scor 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Meciul a durat trei ore.

Australian Open era singurul Grand Slam care lipsea din palmaresul lui Carlos Alcaraz, iar Djokovic are 25 de trofee de Grand Slam și are record la Australian Open, cu zece trofee.

Numărul unu mondial avea în palmares două titluri la Roland Garros (2024, 2025), două la Wimbledon (2023, 2024) şi două la US Open (2022, 2025).

„În primul rând, felicitări, Carlos. Un turneu uimitor… Felicitări antrenorului tău, familiei și echipei tale. Ceea ce faci poate fi descris cel mai bine ca fiind istoric, legendar. Așa că felicitări. Îți doresc mult noroc în continuare în carieră. Ești atât de tânăr. Ai mult timp înainte, la fel ca și mine. Sunt sigur că ne vom întâlni de multe ori în următorii 10 ani.

Trebuie să le mulțumesc în primul rând echipei mele pentru că mă suportă și pentru susținerea oferită. Nu a fost o călătorie lină, așa cum nu este niciodată. Dar voi sunteți stânca mea din colțul terenului. Ați văzut cele mai bune și cele mai rele momente ale mele în ultimii, cine știe, câți ani, dar mai ales în ultimele 3 săptămâni. Acest succes este, bineînțeles, succesul vostru”, a spus Novak Djokovic, 38 de ani, despre Carlos Alcaraz, 22 de ani.

Vreau să-i vorbesc legendarului Rafa, care este în tribune. E ciudat să te văd acolo și nu aici. Vreau doar să spun că e o onoare să împart terenul cu tine și să te am în tribune la finală. E pentru prima dată pentru mine. E, evident, un sentiment puțin ciudat, dar îți mulțumesc că ești aici. Prea mulți jucători legendari spanioli. Parcă a fost doi contra unu în seara asta. Nu a fost corect, dar asta este – Novak Djokovic

