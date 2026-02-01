Prima pagină » Știri externe » Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii

Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii

01 feb. 2026, 13:49, Știri externe
Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii
Galerie Foto 8

Orașul Torino din nordul Italiei a fost scena unor proteste violente generate de evacuarea centrului social de stânga Askatasuna. Protestul, organizat în semn de solidaritate cu acest centru, a fost pus sub sechestru de autoritățile italiene în decembrie. În timpul manifestațiilor, cel puțin 31 de ofițeri de poliție au fost răniți și 10 protestatari arestați, scrie Agerpress, care citează dpa.

Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă seara pe străzile din Torino pentru a protesta față de închiderea centrului Askatasuna. Situația a degenerat după ce un grup de manifestanți a atacat forțele de ordine cu cocktailuri Molotov, pietre, petarde și alte obiecte contondente. În schimb, poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți în timpul revoltelor, iar un polițist a fost bătut cu brutalitate, suferind răni de la loviturile de picioare și de la un ciocan, arată Rai News. Deși nu avem un număr de răniți din partea protestatarilor, autoritățile italiene au anunțat că 10 persoane au fost arestate în urma violențelor din stradă.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat dur violențele, pe care le-a catalogat drept „atacuri inacceptabile asupra statului și a celor care îl reprezintă”. „Imaginile ofițerului atacat vorbesc de la sine: nu avem de-a face cu protestatari, ci cu indivizi care acționează ca dușmani ai statului”, a spus Meloni.

Figuri importante din coaliția de guvernare, inclusiv viceprim-ministrul Matteo Salvini, au acuzat grupările de stânga că legitimează comportamentele violente și au cerut arestări accelerate, evacuări ale centrelor sociale ocupate și adoptarea unui nou pachet de măsuri de securitate. Guvernul italian intenționează să discute noi reglementări săptămâna viitoare, inclusiv posibila reintroducere a arestului preventiv din partea poliției pentru persoanele considerate periculoase în timpul demonstrațiilor.

Recomandările autorului:

Cine este noul șef al Băncii Centrale Americane. Va ține „în mână” banii lumii

Câți bani trebuie să plătească turiștii pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Decizia autorităților din Roma a intrat în vigoare la 1 februarie

Ultimul val de documente Epstein aduce dezvăluiri uluitoare. Musk, invitat și el pe insulă, în timp ce Bill Gates era șantajat cu „fetele din Rusia”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
14:36
De ce a funcționat, de fapt, Doctrina Monroe. Un istoric britanic spulberă „mitul american” și îl citează pe gen. Patton: „Dacă toată lumea gândește la fel, cineva nu gândește”  
FLASH NEWS Donald Trump are două viziuni cu privire la prezența Chinei în „curtea din spate a SUA”. Pot investi în Venezuela, dar nu și în Canada
12:56
Donald Trump are două viziuni cu privire la prezența Chinei în „curtea din spate a SUA”. Pot investi în Venezuela, dar nu și în Canada
FLASH NEWS Londra, „sat fără câini”. Un magazine de bijuterii din Londra a fost jefuit în plină zi sub privirile trecătorilor
11:57
Londra, „sat fără câini”. Un magazine de bijuterii din Londra a fost jefuit în plină zi sub privirile trecătorilor
FLASH NEWS Consilierul premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce numele acestuia a apărut în dosarele Jeffrey Epstein
11:16
Consilierul premierului slovac Robert Fico a demisionat după ce numele acestuia a apărut în dosarele Jeffrey Epstein
EXTERNE Trump a decis cine va conduce Venezuela. A sosit, deja, la Caracas
11:11
Trump a decis cine va conduce Venezuela. A sosit, deja, la Caracas
TURISM Câți bani trebuie să plătească turiștii pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Decizia autorităților din Roma a intrat în vigoare la 1 februarie
10:29
Câți bani trebuie să plătească turiștii pentru a se apropia de Fontana di Trevi. Decizia autorităților din Roma a intrat în vigoare la 1 februarie
Mediafax
Ziua în care LEVA dispare definitiv din Bulgaria: Euro, singura monedă, de la miezul nopții
Digi24
Interviu cu Lolita, artista AI care a stârnit controverse: „Tehnologia nu omoară sufletul. Nu o să înlocuiesc niciodată artiști umani”
Cancan.ro
Cum l-a ucis, de fapt, pe băiatul de 15 ani. Călăul lui Mario a spus adevărul
Prosport.ro
Rivala Simonei Halep divorțează după ce și-a înșelat soțul cu prietenul acestuia! A fost prinsă de nevasta bărbatului
Adevarul
„Să nu ne mire ce va urma”. Un analist explică criza profundă de încredere în instituțiile politice. Parlamentul, la cote minime
Mediafax
„Te iau cu mine!” REVOLTĂ după ce un sudanez a împins o fată de 18 ani în fața metroului: Tânăra și agresorul au murit pe loc
Click
Prăjitura Pionier. Cum se pregătește desertul pe care Nicolae Ceaușescu îl adora
Digi24
Rețeaua Iran-Occident. Cum a construit fiul ayatollahului un imperiu care protejează familia Khamenei în caz de „apocalipsă” politică
Cancan.ro
Concubina lui Nicușor Dan, singură la înmormântarea bunicii. Distrusă de durere, Mirabela a...
Ce se întâmplă doctore
Dieta cu 5 mese pe zi a Ancăi Țurcașiu. Arată INCREDIBIL la 55 de ani și toată lumea se întreabă CUM reușește!
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
Hans cel Deștept: Povestea calului despre care cercetătorii au crezut că înțelege limba germană și matematica
UTILE Ingredientul pe care nutriționistul Mihaela Bilic nu-l pune niciodată în sarmale
14:59
Ingredientul pe care nutriționistul Mihaela Bilic nu-l pune niciodată în sarmale
SPORT Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
14:52
Povestea unei finale de referință: Carlos Alcaraz, campion la Australian Open și record istoric stabilit la Melbourne
SPORT Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
14:40
Novak Djokovic, cuvinte superbe după ce a pierdut FINALA de la Australian Open cu Carlos Alcaraz: „Parcă a fost doi contra unu”
UTILE Cum te afectează liberalizarea prețului la gaze și ce poți face. Alege informat
14:28
Cum te afectează liberalizarea prețului la gaze și ce poți face. Alege informat
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump
13:59
Vizita în SUA – un mare FAKE NEWS prezidențial? De 9 luni, Nicușor Dan ne tot vorbește despre o întâlnire la Washington și dă termene pe care tot el le amână. În realitate, nimic nu se întâmplă. “La începutul anului” s-a tranformat în “martie, aprilie sau iunie”. Gândul prezintă cronologia vizitei imaginare a lui Nicușor Dan la Trump

Cele mai noi

Trimite acest link pe