Violențe extreme la Torino după evacuarea centrului de stânga Askatasuna. 31 de polițiști au fost răniți în urma ciocnirilor cu protestatarii

Orașul Torino din nordul Italiei a fost scena unor proteste violente generate de evacuarea centrului social de stânga Askatasuna. Protestul, organizat în semn de solidaritate cu acest centru, a fost pus sub sechestru de autoritățile italiene în decembrie. În timpul manifestațiilor, cel puțin 31 de ofițeri de poliție au fost răniți și 10 protestatari arestați, scrie Agerpress, care citează dpa.

Zeci de mii de persoane au ieșit sâmbătă seara pe străzile din Torino pentru a protesta față de închiderea centrului Askatasuna. Situația a degenerat după ce un grup de manifestanți a atacat forțele de ordine cu cocktailuri Molotov, pietre, petarde și alte obiecte contondente. În schimb, poliția a răspuns cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă.

Cel puțin 31 de polițiști au fost răniți în timpul revoltelor, iar un polițist a fost bătut cu brutalitate, suferind răni de la loviturile de picioare și de la un ciocan, arată Rai News. Deși nu avem un număr de răniți din partea protestatarilor, autoritățile italiene au anunțat că 10 persoane au fost arestate în urma violențelor din stradă.

Prim-ministrul Italiei, Giorgia Meloni, a condamnat dur violențele, pe care le-a catalogat drept „atacuri inacceptabile asupra statului și a celor care îl reprezintă”. „Imaginile ofițerului atacat vorbesc de la sine: nu avem de-a face cu protestatari, ci cu indivizi care acționează ca dușmani ai statului”, a spus Meloni.

Figuri importante din coaliția de guvernare, inclusiv viceprim-ministrul Matteo Salvini, au acuzat grupările de stânga că legitimează comportamentele violente și au cerut arestări accelerate, evacuări ale centrelor sociale ocupate și adoptarea unui nou pachet de măsuri de securitate. Guvernul italian intenționează să discute noi reglementări săptămâna viitoare, inclusiv posibila reintroducere a arestului preventiv din partea poliției pentru persoanele considerate periculoase în timpul demonstrațiilor.

