Miracol de Crăciun la Zoo. Cum arată cei doi pui de leu extrem de rari care abia s-au născut

03 dec. 2025, 16:51, Știri externe
Un miracol de Crăciun a avut loc la o grădină zoologică, doi pui de leu extrem de rari s-au născut, spre încântarea experților.

O grădină zoologică din Venezuela a fost martora unui miracol de Crăciun. Acolo s-au născut doi pui de leu extrem de rari.

Puii Timbavati s-au născut pe 26 noiembrie la Maracay Delicias Zoo, scrie Daily Mail. Aceștia fac parte din programul de reproducere și conservare a speciilor pe cale de dispariție. Puii și mama lor sunt ținuți sub observație de o echipă specială de veterinari.

După ce grădina zoologică a anunțat acest miracol de Crăciun, publicul local a fost invitat să propună nume pentru cei doi pui. Masculul va rămâne alături de mama sa, iar femela a fost izolată și primește hrană asistată. Guvernatoarea Joana Sanchez a declarat că, în zilele următoare, publicul îi va putea vedea atunci când vor fi siguri că evoluția lor decurge bine.

Președinta grădinii zoologice, Vanesa Rodigruez, a anunțat de asemenea că instituția a început să fotografieze și să filmeze pentru a documenta dezvoltarea puilor și le va împărtăși publicului prin canalele sale oficiale. Cei 2 pui sunt prima pereche de pui de leu alb născuți din 2023, când Venezuela a primit primii 3 pui de leu alb născuți în captivitate.

Leii albi sunt extrem de rari

Potrivit Global White Lion Protection Trust, leii albi nu sunt albinoși, ci reprezintă o raritate genetică distinctă întâlnită doar în Africa de Sud. Colorația lor e cauzată de o genă recesivă similară cu cea care determină culoarea albastră a ochilor la oameni. Din acest motiv, leii albi își păstrează pigmentul în ochi și în pernuțele labelor, spre deosebire de albinoși care nu au pigment deloc.

Cele mai noi