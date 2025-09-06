Prima pagină » Actualitate » Grădini românești cu arbuşti şi pomi fructiferi exotici. Clima din România ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor

06 sept. 2025, 21:45, Actualitate
În tot mai multe grădini românești pot fi regăsiți arguști și pomi fructiferi exotici. Clima României ar putea permite cultivarea bananelor, curmalelor sau a rodiilor, în curând, explică specialiștii. Cercetătorii au reușit să adapteze astfel de plante la condițiile climatice prezente.

Clima din România ar putea să permită, în curând, cultivarea unor plante și arbuști exotici. Printre acestea se numără banana nordului, kiwi, curmalele, dar și rodiile sau smochinul. Unii dintre cetățenii români au luat, deja, în considerare acest aspect și cresc în propriile curți diverse plante aromatice sau pomi fructiferi mai puțin întâlniți aici.

De altfel, nu uită nici de decorarea curților sau teraselor cu plante exotice în ghiveci sau plantate direct în sol. Printre ele se numără și palmierii, vestiți pentru rolul lor decorativ. Chiar și unele grădini din București, din sectoarele 1 și 2, locatarii se bucură de frumusețea palmierilor înalți de câțiva metri.

„Se văd foarte frumos palmierii”, spune o localnică.

Altfel, persoanele pasionate de grădinări au început, deja, să crească în ghivece plante aromatice (rozmari, leandru), dar și lămâi sau portocali.

În 2025, cercetătorii Universităţii de Agronomie din Bucureşti au brevetat și omologat mai multe tipuri de arbuști și pomi fructiferi exotici drept soiuri autohtone. Aceste soiuri vor fi înmulțite, anunță cercetătorii, în pepiniera stațiunii din județul Buzău, arată TVR Info.

„În București, în orașe, temperaturile sunt mult mai ridicate decât în câmp liber, pentru că avem încălzirea dată de asfalt, de betoane, de protecția dată de construcțiile din jur. Și, atunci, anumite specii pot chiar să supraviețuiască sau chiar să fructifice”, spune Florin Stănică, prorector al Universității de Științe Agronomice.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ
Sursă video: TVR Info

