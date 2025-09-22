Grecia doboară toate recordurile. Cel mai bun iulie din istorie pentru TURISMUL elen. Străinii au cheltuit 12.182.000.000 € în primele 7 luni din 2025

Grecia a bifat cel mai bun iulie din istorie și un record al sosirilor și veniturilor în perioada ianuarie–iulie 2025. Veniturile din turism au urcat cu 12,5%, la 12,182 miliarde de euro în primele 7 luni din 2025.

Datele oficiale ale Băncii Greciei (BoG) arată că, în primele șapte luni din 2025, industria ospitalității a depășit performanțele de anul trecut, marcând cea mai bună lună iulie din istorie.

Trendul a continuat și în august, unde cifrele de trafic pe aeroporturile elene indică o dinamică ascendentă.

Sosirile de vizitatori străini în Grecia au crescut cu 2,6%, arată Banca Greciei, citată de To Vima și Kathimerini.

Avansul veniturilor din turism, dublat de creșterea exporturilor, a contribuit la reducerea deficitului de cont curent la 6,7 miliarde de euro în ianuarie–iulie 2025, față de aceeași perioadă din 2024.

Analiștii estimează un nou an solid pentru turismul elen, după ce în 2024 încasările au ajuns la 21,7 miliarde de euro, de la 20,6 miliarde în 2023.

Sectorul turistic generează peste un sfert din PIB și asigură venituri pentru aproape două milioane de greci, confirmându-și statutul de motor-cheie al economiei.