Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc

Stăpânii de câini se pot alege cu o amendă de 1.600 lei, dacă fac o anumită greșeală, atunci când ies cu patrupezii la plimbare. Un botoșănean a fost sancționat pe loc, la scurt timp după ce și-a scos animalul de companie la plimbare în proximitatea blocului în care locuiește. A fost oprit de un echipaj al Poliției Locale Botoșani și sancționat conform legii, arată CANCAN.

Nu toți stăpânii de câini cunosc regulile și conduita, atunci când își plimbă patrupedul în spațiul public. Există situații în care stăpânii ajung să fie sancționați de Poliția Locală pentru anumite greșeli pe care le fac și, poate, nu își dau seama de ele. De pildă, un bărbat din Botoșani a fost sancționat potrivit legii, la scurt timp după ce a ieșit din bloc și s-a plimbat în proximitatea clădirii.

Amendă de 1.600 de lei pentru stăpânii de câini

Legea este clară pentru toți cei care dețin animale de companie. Atunci când câinii sunt scoși la plimbare în spațiile publice, este important ca stăpânii să îi echipeze corespunzător. De pildă, în funcție de talie și rasă, aceștia trebuie să aibă botniță, precum și lesă. De altfel, persoanele care locuiesc la curte și au câini pot fi amendate, în condițiile în care animalele de companie nu sunt microcipate și nici sterilizate la timp. În plus, se dau amenzi și pentru cei care nu respectă locul unde se va amplasa cușca câinelui. Legea arată că trebuie să se afle la cel puțin 60 de centimetri de gardul veciunului. Altfel, proprietarul este amendat (500 de lei).

O amendă a fost aplicată și în cazul unui botoșănean, recent. Acesta nu avea asupra lui nici lesa, nici pungă și nici carnetul de sănătate.

