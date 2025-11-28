Prima pagină » Actualitate » Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc

Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc

28 nov. 2025, 11:24, Actualitate
Greșeala care atrage o amendă de 1.600 lei pentru toți stăpânii de câini. Un botoșănean a fost sancționat pe loc

Stăpânii de câini se pot alege cu o amendă de 1.600 lei, dacă fac o anumită greșeală, atunci când ies cu patrupezii la plimbare. Un botoșănean a fost sancționat pe loc, la scurt timp după ce și-a scos animalul de companie la plimbare în proximitatea blocului în care locuiește. A fost oprit de un echipaj al Poliției Locale Botoșani și sancționat conform legii, arată CANCAN.

Nu toți stăpânii de câini cunosc regulile și conduita, atunci când își plimbă patrupedul în spațiul public. Există situații în care stăpânii ajung să fie sancționați de Poliția Locală pentru anumite greșeli pe care le fac și, poate, nu își dau seama de ele. De pildă, un bărbat din Botoșani a fost sancționat potrivit legii, la scurt timp după ce a ieșit din bloc și s-a plimbat în proximitatea clădirii.

Amendă de 1.600 de lei pentru stăpânii de câini

Legea este clară pentru toți cei care dețin animale de companie. Atunci când câinii sunt scoși la plimbare în spațiile publice, este important ca stăpânii să îi echipeze corespunzător. De pildă, în funcție de talie și rasă, aceștia trebuie să aibă botniță, precum și lesă. De altfel, persoanele care locuiesc la curte și au câini pot fi amendate, în condițiile în care animalele de companie nu sunt microcipate și nici sterilizate la timp. În plus, se dau amenzi și pentru cei care nu respectă locul unde se va amplasa cușca câinelui. Legea arată că trebuie să se afle la cel puțin 60 de centimetri de gardul veciunului. Altfel, proprietarul este amendat (500 de lei).

O amendă a fost aplicată și în cazul unui botoșănean, recent. Acesta nu avea asupra lui nici lesa, nici pungă și nici carnetul de sănătate.

AFLĂ AICI DESPRE AMENDA DE 1.600 DE LEI PENTRU TOȚI STĂPÂNII DE CÂINI DIN ROMÂNIA CARE FAC ACEASTĂ GREȘEALĂ. UN BOTOȘĂNEAN TOCMAI A PĂȚIT-O.

Sursă foto: Mediafax / Alexandra Pandrea

Recomandarea video

Citește și

SURSE EXCLUSIV Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia
11:58
Ionuţ Moşteanu şi-a dat demisia, exact când USR se pregătea să-i facă vânt. Pe margine, la încălzire, se pregăteşte şi un tehnocrat să-i preia funcţia
ACTUALITATE Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
11:47
Muzeul Luvru scumpește biletele de intrare pentru turiștii non-UE
ACTUALITATE Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
11:22
Un sud-coreean a fost acuzat că a furat două ciocolățele din frigiderul firmei. Au urmat doi ani de procese
ULTIMA ORĂ Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență
11:16
Se adâncește scandalul diplomelor din Guvernul Bolojan. Purtătorul de cuvânt, Ioana Dogioiu, a terminat o Universitate privată, de rangul Bioterra, dar pretinde că a studiat la Universitatea București. Dogioiu și-a publicat diploma de licență
ACTUALITATE O viață nouă în Elveția. Satul care oferă zeci de mii de euro noilor rezidenți
11:04
O viață nouă în Elveția. Satul care oferă zeci de mii de euro noilor rezidenți
POLITICĂ Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei
10:56
Elena Udrea îşi vrea înapoi proprietăţile confiscate de ANAF. Acestea se ridică la o valoare aproximativă de 5 milioane de lei
Mediafax
România își consolidează Apărarea: Buget mărit și start pentru serviciul militar voluntar din 2026
Digi24
VIDEO Viktor Orban merge la Moscova, pentru discuții cu Putin despre energie și Ucraina. „Cu greu putem evita acest lucru”
Cancan.ro
O mai ții mine pe Dana Mladin? Cum arată acum și ce s-a întâmplat cu fosta 'dirigintă' a Școlii Vedetelor din anii ’90?
Prosport.ro
FOTO. Imagini hot cu manechinul care i-a luat mințile milionarului însurat
Adevarul
De ce a murit familia aflată în vacanță în Istanbul, potrivit raportului medico-legal. Ipoteza inițială a fost exclusă
Mediafax
INS: Venitul brut realizat în octombrie de salariații femei, cu 491 lei mai mic decât cel al bărbaţilor
Click
Tania Budi și Dan Bittman, o relație care a pornit neașteptat. S-au cunoscut în troleibuz, au fost împreună 10 ani și au rămas prieteni
Digi24
Trump, după împușcăturile de la Washington: SUA vor „întrerupe permanent” migraţia din „ţările lumii a treia”
Cancan.ro
Marian Grozavu, 'trădat' de Antena 1! Nici n-a început emisiunea și e OUT
Ce se întâmplă doctore
Cum arată și cu ce se ocupă azi Noni Ene, băiatul din celebra reclamă la brânză topită? Nimeni nu-l mai recunoaște
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
KGM Torres intră în liga SUV-urilor mari: rival direct pentru Dacia Bigster și Toyota RAV4
Descopera.ro
Brânza MICROCIPATĂ, pe rafturile din magazine?!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ion are chef de acțiune: - Mărie, hai să facem dragoste!
Descopera.ro
Test de cultură generală. Ce înseamnă Top Secret?
HOROSCOP Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
11:30
Horoscop bani decembrie 2025. Zodiile care economisesc și cele care rămân fără un leu la final de an
VIDEO 🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
11:30
🚨 BILANȚUL incendiului din blocurile-turn din Hong Kong urcă la 128 de morți și 200 de dispăruți. Pompierii: „Vom intra cu forța în toate apartamentele”
ACTUALITATE 🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
11:16
🚨 Kievul insistă că Zelenski nu va ceda niciodată teritoriu lui Putin. „Niciun om sănătos la minte nu ar semna. Constituția interzice acest lucru“
EVENIMENT Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
10:55
Târgul de Crăciun din Craiova, desemnat cel mai frumos din Europa. Cum a reacționat Lia Olguța Vasilescu
VIDEO Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NABU
10:43
Ion Cristoiu: Frăgezirea lui Zelenski în faza finală. Omul său de încredere, Yermak, perchiziționat de NABU
EXTERNE Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă
10:37
Politico: Europa și NATO pregătesc o RIPOSTĂ fără precedent după zeci de atacuri hibride atribuite Rusiei. Se analizează opțiuni de reacție rapidă