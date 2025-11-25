Prima pagină » Știri externe » Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro

Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro

25 nov. 2025, 21:57, Știri externe
Amendă record în Europa. Cum a ajuns un șofer să plătească suma de 130.000 de euro

O amendă rutieră de 130.000 de euro a fost dată în Europa, în urma unei legi legate de averea șoferului care încalcă regulile.

Unul dintre cei mai bogați oameni din Europa a plătit o amendă rutieră de 130.000 de euro. Suma a fost achitată după ce șoferul a depășit viteza cu 30 de km/h.

Andres Wiklof e unul dintre cei mai bogați oameni din lume. În 2023, el a condus cu 80 km/h într-o zonă în care limita de viteză era de 50 km/h. Incidentul a avut loc în Insulele Aland, în timp ce Wiklof se îndrepta spre Mariehamn alături de prieteni.

Pentru că a depășit limita de viteză cu 30 km/h, Wiklof a fost amendat cu 130.000 de euro.

Amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa

Wiklof a primit o amendă rutieră de 130.000 de euro în Europa, în urma unei legi din Finlanda, în care amenzile sunt date în raport cu averea șoferului. Miliardarul a declarat că a încercat să încetinească atunci când limita de viteză s-a schimbat brusc la 50 de km/h pe drumul pe care se afla. El nu a reușit să reducă suficient viteza înainte de a fi tras pe dreapta.

„Regret cu adevărat situația”, a declarat Wiklof pentru un ziar local. „Tocmai începusem să încetinesc, dar probabil că nu s-a întâmplat suficient de repede. Așa se întâmplă.”

Finlanda este una dintre numeroasele țări din regiunea nordică unde amenzile de circulație se bazează atât pe gravitatea infracțiunii, cât și pe veniturile șoferului.

Pe lângă faptul că e multimilionar, Wiklof e președintele și fondator al Wiklof Holding AB, o companie estimată la peste 10 miliarde de dolari. Bărbatul a fost anterior amendat cu 63.680 de euro în 2018, la 5 ani după ce a primit o amendă de 95.000 de euro pentru aceeași infracțiune.

„Am auzit că guvernul vrea să economisească 1.5 miliarde de euro la bugetul pentru sănătate din Finlanda. Așa că sper ca banii mei să poată acoperi o parte din acest deficit”, a declarat Wiklof.

