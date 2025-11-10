Prima pagină » Actualitate » Greșeala care i-a fost fatală mamei ucise cu copilul în brațe. Procedura pe care nu a înțeles-o și care i-ar fi putut salva viața

10 nov. 2025, 18:51, Actualitate
Încă un caz de ucidere a șocat întreaga țară. Mihaela, tânăra mamă a trei copii, a cerut ordin de protecție, a depus nenumărate plângeri la poliția din Teleorman, dar polițiștii și procurorii l-au lăsat în libertate pe soțul agresiv.

Ea a reclamat și că a fost violată de soțul de care s-a despărțit în urmă cu două luni.

„Mereu o bătea, mereu o gonea. Suna mereu la poliţie, nu luau măsuri”, a declarat mama fetei ucise, potrivit Observatornews.

„Este prematur să ne pronunţăm pe această situaţie”, a declarat Matei Benone, chestor-șef, întrebat dacă polițiștii au greșit.

Un bărbat și-a ucis fosta soție cu 15 lovituri de cuțit

Bilanțul femeilor ucise în România de la începutul anului a ajuns la 51. Tânăra de 26 de ani a fost omorâtă chiar de ziua numelui său. Fostul ei soț a pândit-o în fața bisericii și a înjunghiat-o de 15 ori, sub ochii celui mai mic dintre copiii cuplului, un băiețel în vârstă de doi ani.

Mihaela a cerut să fie apărată în fața agresorului, în urma unei bătăi crunte. Ea a refuzat brățara electronică pentru că nimeni nu i-a explicat ce presupune aceasta, spune tatăl fetei.

„A zis că nu se poate pune decât la amândoi împreună. N-a fost învățată așa ceva. Ea a refuzat brațara pentru ea, ea credea că i se pune ei brățara. Nu a explicat ca i se pune doar lui”, a povestit tatăl Mihaelei.

Bărbatul a continuat să o terorizeze, chiar dacă ordinul de protecție nu îi permitea să se apropie la mai puțin de 50 de metri de ea și de locuința părinților ei.

„A mea a fugit! A dus-o rău cu mine 8 ani de zile. Am făcut copii să ce, să îi abandonăm. Interesaţi-vă şi după aia să mă vorbiţi pe mine de rău că o băteam, că o înjuram, că o chinuiam”, povestea criminalul.

Tatăl victimei a fost amendat

În decurs de o lună, bărbatul a fost amendat de două ori pentru că a sunat abuziv la 112.

„El a încălcat ordinul de protecţie de N ori. Sunam la poliţie şi poliţia mă lua tot pe mine, că e drum public şi are voie. Păi dacă scrie pe ăla, pe ordinul de protecţie, că nu are voie să oprească în zona de 50 de metri de locuinţa mea?”, a declarat tatăl femeii ucise.

Nu au intervenit nici măcar atunci când Mihaela a reclamat că soțul a răpit-o dintr-un parc şi a violat-o.

