Tatăl tinerei ucise de fostul soț în Teleorman acuză Poliția: „A încălcat ordinul de protecție, iar ei spuneau că nu au ce să-i facă”

O tânără de 25 de ani din Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, chiar în fața copilului lor de doar trei ani. Tatăl victimei acuză acum autoritățile că au ignorat semnalele de alarmă, deși familia ceruse ajutorul Poliției de mai multe ori.

„De câte ori am sunat la 112 și la poliție și ce măsuri au luat? Și de câte ori a încălcat el ordinul de protecție?! Venea și oprea mașina, și sunam, și spuneau că e drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă”, a declarat bărbatul.

Tatăl femeii spune că fostul ginere a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție, însă polițiștii din localitate refuzau să intervină.

„Spuneau că nu au ce să-i facă. Ziceau că e dosarul la Tribunal și că trebuie să se judece, și că până atunci justiția nu are ce să-i facă”, a afirmat bărbatul.

Femeia era mamă a trei copii și avea un ordin de protecție împotriva agresorului. În trecut, bărbatul o răpise și o violase, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman. Deși Poliția i-a oferit posibilitatea montării unui sistem electronic de monitorizare pentru agresor, tânăra a refuzat, iar polițiștii s-au conformat.

Mama criminalului a dat vina pe gelozie pentru fapta săvârșită de fiul său. Aceasta a declarat că nora sa era o femeie muncitoare, dar că probabil motivul a fost legat de zvonul că avea un amant.

După crima de sâmbătă, Poliția Română a declanșat o anchetă internă la IPJ Teleorman. Șeful Poliției Române a anunțat luni că vor fi făcute verificări în toată țara în ceea ce privește modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică.

„În data de 26 septembrie 2025 victima a sesizat comiterea unei infracţiuni respectiv viol, lipsire de libertate şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie. În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal şi au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice”, a anunţat chestorul Benone Marian Matei

Adjunctul Poliției Române, Eduard Mirițescu, a precizat că în toate inspectoratele s-a dispus o evaluare periodică a cazurilor de violență domestică, cu termene clare de verificare.

Sursa foto: Profimedia

