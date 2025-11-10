Prima pagină » Actualitate » Tatăl tinerei ucise de fostul soț în Teleorman acuză Poliția: „A încălcat ordinul de protecție, iar ei spuneau că nu au ce să-i facă”

Tatăl tinerei ucise de fostul soț în Teleorman acuză Poliția: „A încălcat ordinul de protecție, iar ei spuneau că nu au ce să-i facă”

Bianca DogaruElena Ailuţoaei
10 nov. 2025, 14:07, Actualitate

O tânără de 25 de ani din Teleorman a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul soț, chiar în fața copilului lor de doar trei ani. Tatăl victimei acuză acum autoritățile că au ignorat semnalele de alarmă, deși familia ceruse ajutorul Poliției de mai multe ori. 

„De câte ori am sunat la 112 și la poliție și ce măsuri au luat? Și de câte ori a încălcat el ordinul de protecție?! Venea și oprea mașina, și sunam, și spuneau că e drum public. E drum public, dar nu oprești la mine la poartă”, a declarat bărbatul.

Tatăl femeii spune că fostul ginere a încălcat în repetate rânduri ordinul de protecție, însă polițiștii din localitate refuzau să intervină.

„Spuneau că nu au ce să-i facă. Ziceau că e dosarul la Tribunal și că trebuie să se judece, și că până atunci justiția nu are ce să-i facă”, a afirmat bărbatul. 

Femeia era mamă a trei copii și avea un ordin de protecție împotriva agresorului. În trecut, bărbatul o răpise și o violase, potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman. Deși Poliția i-a oferit posibilitatea montării unui sistem electronic de monitorizare pentru agresor, tânăra a refuzat, iar polițiștii s-au conformat.

Mama criminalului a dat vina pe gelozie pentru fapta săvârșită de fiul său. Aceasta a declarat că nora sa era o femeie muncitoare, dar că probabil motivul a fost legat de zvonul că avea un amant.

După crima de sâmbătă, Poliția Română a declanșat o anchetă internă la IPJ Teleorman. Șeful Poliției Române a anunțat luni că vor fi făcute verificări în toată țara în ceea ce privește modul în care sunt gestionate cazurile de violență domestică.

„În data de 26 septembrie 2025 victima a sesizat comiterea unei infracţiuni respectiv viol, lipsire de libertate şi încălcarea măsurilor dispuse prin ordin de protecţie. În acest caz, poliţiştii au întocmit dosar penal şi au sesizat unitatea de parchet competentă. În cazul în care vor fi identificate nereguli cu privire la respectarea procedurilor de lucru, nu voi ezita să iau măsuri drastice”, a anunţat chestorul Benone Marian Matei

Adjunctul Poliției Române, Eduard Mirițescu, a precizat că în toate inspectoratele s-a dispus o evaluare periodică a cazurilor de violență domestică, cu termene clare de verificare.

Sursa foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ:

Citește și

IMOBILIARE Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
14:59
Satele de lângă AUTOSTRĂZI, tot mai căutate pe piața imobiliară. Investițiile masive au ridicat prețurile
VIDEO Sorin Grindeanu, furios pe premierul Bolojan din cauza legii pensiilor magistraților: „S-a pierdut vremea”
14:34
Sorin Grindeanu, furios pe premierul Bolojan din cauza legii pensiilor magistraților: „S-a pierdut vremea”
SĂNĂTATE Descoperire revoluționară în medicină: bacterii care distrug CANCERUL, fără să implice sistemul imunitar
14:22
Descoperire revoluționară în medicină: bacterii care distrug CANCERUL, fără să implice sistemul imunitar
Mediafax
Auchan și Unilever retrag de urgență două produse. Risc de particule metalice și cauciuc
Digi24
Detalii șocante din accidentul grav din Dolj, în care doi oameni au murit. Ce s-a găsit pe telefonul unuia dintre șoferi
Cancan.ro
Dr. Cristian Andrei, acuzat de agresiune de două femei! Ce le-ar fi făcut în cabinet: 'M-a luat în brațe și m-a sărutat pe
Prosport.ro
FOTO, Cea mai frumoasă prezentatoare TV le-a tăiat respirația într-o rochie cu decolteu generos
Adevarul
Ocupația Elenei Băsescu, după ce a fost dată afară dintr-un post călduț, în urma unui vot în unanimitate
Mediafax
România are una dintre cele mai scumpe tarife la energia electrică pentru populație din lume
Click
Marina Almășan și Georgică Cornu, război pe viață și pe moarte pentru bani în instanță! Avocata Dalina Terzi: „Doamna se victimizeză, dar nu vom renunța”
Digi24
Dani Mocanu ar fi plecat din țară înainte să fie condamnat la închisoare. Ce fac autoritățile pentru a-l prinde
Cancan.ro
Mădălina Ghenea + un nou milionar: masă la MOSH, după la hotel amândoi. Celebra româncă își face viața ca la carte
Ce se întâmplă doctore
Soția lui Gabi Enache atrage toate privirile: „Vin bărbați și se uită așa la mine, dar el acceptă situația”
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un nou model Toyota va primi motor pe hidrogen
Descopera.ro
Cum să tai ceapa FĂRĂ lacrimi? Trucul confirmat științific!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Băi, golane, am auzit că ai poze indecente cu fiică-mea!
Descopera.ro
Marie Curie la 158 de ani: 15 realizări care au schimbat lumea. Femeia care a descoperit radioactivitatea și a revoluționat știința, salvând milioane de vieți
HOROSCOP Horoscop 11 noiembrie 2025. RACII ies la o întâlnire reușită
15:00
Horoscop 11 noiembrie 2025. RACII ies la o întâlnire reușită
ACTUALITATE Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate
14:58
Fady Chreih, CEO Regina Maria, la Health EU Summit: Furnizorii de servicii medicale private, tot mai implicați în dialogul european despre sănătate
POLITICĂ Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”
14:41
Primarul Constantin Toma, declarații după întâlnirea cu Marcel Ciolacu. „Este singurul dintre candidați care poate face asta”
ECONOMIE Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
14:39
Bogații devin și mai bogați: Banca Transilvania, profit de 3,3 miliarde lei în primele 9 luni din an
Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump
14:38
Triumful lui Viktor Orban în SUA. Liderul maghiar devine principala punte de legătură între America și Europa. Gândul prezintă principalele realizări ale premierului Ungariei după întâlnirea cu Trump
EXTERNE Putin trimite rezerviștii să păzească rafinăriile și obiectivele militare din țară. În ce regiuni au fost chemați deja
14:25
Putin trimite rezerviștii să păzească rafinăriile și obiectivele militare din țară. În ce regiuni au fost chemați deja