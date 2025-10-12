Ce truc alimentar te ajută să slăbești fără niciun efort

Slăbitul ar putea fi la fel de simplu ca înlocuirea mezelurilor sau a oricărui tip de carne cu legumele, potrivit unui studiu realizat recent.

Oamenii de știință au cerut unui grup de 51 de bărbați finlandezi, cu vârste cuprinse între 20 și 65 de ani, să reducă consumul de carne roșie și procesată la 200 de grame pe săptămână, mai exact, 5% din aportul lor total de proteine. Ei au fost încurajați să consume și mai multe leguminoase, în special mazăre și boabe de fasole fava, care să reprezinte 20% din proteinele zilnice, continuând să mănânce carne de pui, pește, ouă și alte surse de proteine în mod normal.

Bărbații nu au redus nici caloriile și nici porțiile

În afară de această modificare, bărbaților nu li s-a cerut să reducă porțiile sau caloriile. Totuși, după doar șase săptămâni, participanții au pierdut în medie un kilogram.

„Rezultatul a fost surprinzător, pentru că nu ne-am propus o pierdere în greutate”, a explicat profesoara Anne-Maria Pajari, nutriționist molecular și coordonatoarea studiului, pentru BBC Science Focus. „Le-am spus voluntarilor să urmeze dieta lor obișnuită, doar că am controlat cantitatea de carne roșie, carne procesată și leguminoase.”

Deși leguminoasele sunt deja asociate cu menținerea unei greutăți corporale sănătoase, cercetătorii nu se așteptau la o schimbare atât de vizibilă într-un timp atât de scurt. Beneficiile nu s-au oprit însă aici.

S-a îmbunătățit nivelul de fier din sânge

La finalul studiului, participanții care consumaseră leguminoase aveau niveluri mai scăzute de colesterol total și LDL („rău”), ceea ce sugerează o scădere a riscului de boli cardiovasculare. În același timp, nivelul de fier din sânge s-a îmbunătățit – un rezultat surprinzător, carnea roșie fiind considerată o sursă importantă de fier.

