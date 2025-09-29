Cum scapi de petele de ulei de pe haine. Trucul care te ajută să o cureți eficient, fără a deteriora materialul textil

Există câteva metode eficiente pe care le poți utiliza, ca să scapi de petele de ulei de pe haine. Deși ar putea părea, uneori, imposibil de îndepărtat, materialul textil poate fi „salvat”, mai ales dacă acționezi rapid asupra petelor. Iată mai jos, în articol, trucul care te-ar putea ajuta la curățare.

Petele de ulei de pe haine pot fi, uneori, greu de îndepărtat, mai ales atunci când nu sunt utilizate produse de curățare adecvate. Pentru a scăpa de ele, însă fără să deteriorezi materialul textil, ar fi ideal să se acționeze rapid și eficient. De aceea, există și un truc ce poate fi urmat în acest sens.

Cum să îndepărtezi petele de ulei de pe articolele vestimentare

O greșeală frecventă făcută de multe persoane reprezintă ștergerea imediată a acestor pete de ulei folosind șervețele. Odată cu frecarea materialului textil, există posibilitatea ca uleiul să se impregneze mai mult în fibre, motiv pentru care procesul de curățare devine mai îngreunat. De aceea, există un truc pe care îl poți folosi, dacă ți-ai murdărit haina cu ulei.

Peste petele respective se poate presăra bicarbonat de sodiu sau amidon de porumb pentru absorbția uleiului rămas. După ce a acționat câteva minute, trebuie să aplici un detergent lichid (de vase), iar soluția o vei lăsa deasupra petelor timp de 15-30 de minute. Se recomandă masarea lină a suprafeței textile, apoi poate fi introdusă în mașina de spălat.

Ar fi de preferat să utilizezi un program la mașina de spălat cu temperaturi ridicate, pentru ca petele să se îndepărteze eficient. Apoi, ar fi ideal să lași materialul textil să se usuce natural, arată CSID.

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ