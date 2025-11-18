Greșeala uriașă pe care a făcut-o un poștaș din Buzău. O minoră a obținut o alocație de zeci de ori mai mare

Neatenția era să îl coste pe un poștaș în vârstă de 51 de ani, din județul Buzău. Bărbatul, care distribuia alocația copiilor din Râmnicu Sărat, i-a dat, din greșeală, unei minore, bancnote de 500 de lei, în loc de hârtii de 20 de lei.

Greșeala care era să îl coste enorm pe un poștaș

Tânăra a luat banii, însă fără să îi spună poștașului că a greșit. Abia după ce a observat că îi lipsesc aproape 14.000 de lei, acesta s-a întors la casa cu pricina.

Însă nici copila și nici părinții ei nu au recunoscut că minora a primit o sumă atât de mare. Banii au fost restituiți abia după ce bărbatul a făcut plângere la poliție. În urma intervenției polițiștilor, prejudicial de aproximativ 14.000 de lei a fost recuperate integral și returnat bărbatului păgubit.

Deși banii au fost restituiți, cazul nu este închis. Oamenii legii continuă cercetările sub coordonarea parchetului, fiind deschis un dosar penal pentru săvârșirea infracțiunii de însușire a bunului găsit sau ajuns din eroare la făptuitor.

