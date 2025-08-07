Prima pagină » Actualitate » Scandal la Poșta Română. Directorul e acuzat de fapte la limita PENALULUI

Scandal la Poșta Română. Directorul e acuzat de fapte la limita PENALULUI

Olga Borșcevschi
07 aug. 2025, 14:51, Știri politice
Scandal la Poșta Română. Directorul e acuzat de fapte la limita PENALULUI

A acuza de incompetență salariații de la Poșta Română în timp ce șefii instituției se laudă cu profit realizat prin munca grea a factorilor poștali este nu doar ipocrizie, ci o ofensă adusă bunului simț dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului, susține președintele Sindicatului Lucrătorilor Poștali din România (SLPR), Florin Daniel Gheorghiu.

„A spune, într-un spațiu public, că «Am reușit să-i punem la treabă și pe puturoșii din sindicat» nu este doar o ieșire necontrolată și nedemnă de un conducător de instituție publică, ci și o insultă gravă adusă tuturor angajaților care, în ciuda subfinanțării cronice, a lipsei de personal și a haosului managerial generat tocmai de actuala conducere, își fac zilnic datoria în condiții de muncă adesea inumane (…) Care este «puturosul» care, în ciuda salariului minim, duce în spate peste 20.000 de pași pe zi pentru a livra trimiteri poștale, pensii, decizii de recalculare, carduri de energie și notificări oficiale? Cine sunt «puturoșii» care au rămas pe teren în pandemie, în viscol și în caniculă, când alții lucrau «de la distanță» si erau considerați eroi? Sau poate considerați «puturoși» liderii sindicali care au câștigat în instanță, prin hotărâri definitive, dreptul membrilor pe care dumneavoastră personal continuați să îl ignorați în mod ilegal? Domnule Valentin Ștefan (directorul general al Poștei Române, n.r.), vă informăm – deși ar fi trebuit să știți deja – că peste 50% din veniturile Poștei Române provin din contracte directe cu statul român (cât a câștigat CNPR SA din contractul cu MIPE?). A ne acuza de incompetență în timp ce vă lăudați cu un profit care stă pe umerii unor servicii sociale distribuite prin munca grea a factorilor poștali este nu doar un gest de ipocrizie managerială, ci și o ofensă adusă bunului simț”, a arătat Gheorghiu, într-un punct de vedere transmis, joi, Agerpres.

Potrivit președintelui SLPR, „în spatele limbajului vulgar și al autoaprecierii nejustificate se ascund fapte de o gravitate juridică la limita penalului”, printre care: refuzul de a aplica hotărâri judecătorești definitive; nerespectarea Legii Dialogului social nr. 367/2022; desconsiderarea flagrantă a Contractului Colectiv de Muncă, transformat într-o simplă hârtie ignorată de conducere, prin refuzul sistematic și cinic de a acorda drepturi legale precum gratificația la pensionare; încheierea în perioada 2019 a unui contract în defavoarea Poștei Române, respectiv contractul de citiri contoare, încheiat în anul 2019 de către fostul director general al CNPR SA Mircea Tudosie, care, în prezent, este președinte de sindicat (lupul paznic la oi) la sindicatul directorilor (SNPC), agreat de actuala conducere a instituției.

SNPC amintește faptul că, în anul 2019, Mircea Tudosie, director general al CNPR SA, a semnat către ANCOM o propunere financiară cu 0 (zero) lei pentru intervalul de timp 2020-2024, reprezentând compensații din partea ANCOM pentru Poșta Română ca prestator al serviciului universal.

„În acest interval de timp, 2020-2024, Mircea Tudosie nu a mai fost director general la conducerea CNPR SA, venind ca director general din luna iunie 2021, Florin Valentin Ștefan care nu a făcut nimic pentru CNPR SA, pentru a obține de la ANCOM compensațiile aferente serviciului universal rezervat în intervalul de timp 2021-2024. Precizare: CNPR SA a obținut de la ANCOM pentru anul 2018, în anul 2019, o compensare în valoare de 9 milioane lei, iar in anul 2020 pentru anul 2019 o compensare în valoare de 10 milioane lei. În acest context, înțelegem că tandemul Tudosie – Ștefan a creat în perioada 2020-2024 un prejudiciu CNPR SA prin managementul defectuos sau sabotaj de la nivelul funcțiilor ocupate, în valoare de 50 milioane de lei”, se arată în comunicatul sindicaliștilor.

Gheorghiu invocă și alte probleme constatate în raport cu conducerea Poștei Române, cum ar fi refuzul constant de a reține cotizația sindicală pe statul de plată pentru membrii SLPR. De asemenea, acesta reclamă că sediul central al companiei pierde în fiecare lună bani stând gol și așteptând chiriași.

Mai mult, sindicalistul acuză presiuni administrative pentru reprimarea activității sindicale și angajarea de consultanță externă și cheltuirea a milioane de lei pe campanii de imagine, software și „strategie digitală”, în timp ce condițiile reale de muncă ale salariaților rămân mizere, iar dotările lipsesc. Ignorarea cronică a problemelor structurale din companie – lipsa de personal, îmbătrânirea forței de muncă, digitalizare incoerentă – în favoarea unor proiecte de PR și achiziții ratate, precum celebrele cutii poștale digitale, din care s-au livrat două din 3.000 promise, sunt alte nemulțumiri ale liderului de sindicat.

„Toate acestea nu arată forță de conducere, ci abuz de putere. Iar faptul că alegeți să jigniți o întreagă categorie profesională chiar în momentul în care anunțați «profit record făcut cu sprijinul puturoșilor membri de sindicat» este o dovadă a unei rupturi totale de realitate, dar și o formă de populism managerial periculos pentru orice instituție a statului”, mai spune sursa citată.

Directorul general al Companiei Naționale „Poșta Română” (CNPR), Valentin Ștefan, a spus, luni, într-o conferință de presă, că reducerea aparatului administrativ, a cheltuielilor de activitate și faptul că a reușit să-i pună la treabă pe puturoșii din sindicat au reprezentat un mare câștig, iar la ora actuală Poșta Română nu se mai chinuie să supraviețuiască.

„Nu există o soluție magică și am observat asta și în companie. Anul (financiar, n.r.) 2024 este rezultatul deciziilor luate în 2022, chiar și în 2023. Este o perioadă acum în care să reformezi companii sau să reformezi instituții ale statului este la modă. Toată lumea vorbește despre tăieri. În 2022, 2023 și chiar în 2024, au fost ani în care noi, în mod constant, am luat decizii foarte neplăcute și eram contra curentului. Rar se întâmpla ca cineva să zică «Faceți un lucru bun la Poșta Română»… Din contră, tot timpul se spune că nu e ceea ce trebuie făcut, că e nevoie de liniște, că nu vrem să deranjăm salariații sau societatea cu deciziile pe care le-am luat. În cazul Poștei Române, am redus personalul cu 5.000 de oameni. Imaginați-vă ce ar fi însemnat să avem 5.000 de oameni pe statele de plată acum… Reducerea aparatului administrativ, reducerea cheltuielilor de activitate, până și faptul că am reușit să-i punem la treabă pe puturoșii din sindicat a reprezentat un mare câștig pentru noi, la Poșta Română”, a spus Ștefan.

El a mai precizat că, în prezent, Poșta Română este un exemplu de „cum să pui pe picioare o companie a statului român”. 

Foto: Facebook / Valentin Ștefan

