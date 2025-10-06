Greta Thunberg, activista pentru mediu și drepturile omului, a fost din nou expulzată de autoritățile israeliene, alături de alți 170 de activiști internaționali care încercau să ajungă în Fâșia Gaza cu o flotilă civilă de peste 40 de bărci.

Flotila, denumită „Global Sumud Flotilla”, transporta aproape 470 de persoane din 20 de țări, printre care se numără Grecia, Italia, Franța, Suedia, Marea Britanie și Statele Unite. Scopul declarat al misiunii: livrarea de ajutoare umanitare pentru populația afectată din Gaza.

Interceptarea a avut loc săptămâna trecută, iar autoritățile israeliene au reținut temporar toți pasagerii.

Mărturii de abuz și acuzații de propagandă

Unii dintre activiști, deja reveniți în Europa, acuză tratamente abuzive în detenție, inclusiv intimidări și lipsă de asistență juridică. Cu toate acestea, Ministerul de Externe al Israelului a transmis, într-o postare pe platforma X (fostul Twitter), că toate drepturile legale ale celor reținuți au fost respectate. Oficialii israelieni au calificat întreaga acțiune drept un „spectacol de PR” menit să răspândească „minciuni și dezinformare”.

Greta Thunberg – țintă recurentă a Israelului

Este a doua oară când Thunberg este expulzată de Israel după o tentativă eșuată de a ajunge în Gaza pe mare. Cunoscuta activistă suedeză a devenit o voce tot mai activă și în cauzele legate de drepturile omului, nu doar de mediu. Ea condamnă în mod repetat suferința civililor palestinieni și blocada impusă asupra Gazei.

Deportați în Grecia și Slovacia

Potrivit autorităților israeliene, cei 171 de activiști au fost deportați în Grecia și Slovacia, în funcție de cetățenia fiecăruia. Printre aceștia se regăsesc cetățeni din aproape toată Europa, inclusiv din România, potrivit unor surse neoficiale.

Flotila Globală: Umilință sau solidaritate?

Incidentul readuce în atenție întrebări sensibile despre libertatea de exprimare, solidaritatea internațională și limitele intervenției statelor în misiuni umanitare. În timp ce Israelul invocă motive de securitate, criticii denunță o nouă tentativă de a reduce la tăcere vocile incomode și de a izola Gaza de ajutorul internațional.

