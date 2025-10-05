VIOLENȚE la Barcelona, în timpul unui protest pro-Palestina. Opt persoane au fost arestate, iar 20 de polițiști au fost răniți

Opt persoane au fost arestate și 20 de polițiști au fost răniți în ciocniri între protestatari pro-palestinieni și Poliție la Barcelona, au anunțat autoritățile spaniole duminică.

Manifestanții au vandalizat magazine despre care au susținut că au legături cu Israelul, în timpul unui marș în mare parte pașnic la care au participat 70.000 de protestatari, sâmbătă, a precizat Poliția, citată de Reuters.

Zeci de mii de persoane au participat la proteste la Madrid și în zeci de alte orașe spaniole, precum și la Roma și Lisabona, pe fondul furiei provocate de interceptarea de către Israel a flotilei umanitare Global Sumud, care plecase din Barcelona, încercând să spargă blocada impusă teritoriului palestinian. Dintre cei 49 de spanioli care au fost reținuți de forțele israeliene din rândul participanților la flotila pentru Gaza, 21 urmau să se întoarcă în Spania din Tel Aviv duminică, a menționat ministrul spaniol de externe, Jose Manuel Albares, pentru televiziunea spaniolă RTVE.

Spania, care a recunoscut un stat palestinian în mai 2024 și a criticat vocal acțiunile Israelului în Gaza, a interzis luna trecută livrarea de arme sau combustibil pentru avioane de uz militar către Israel.

Sute de mii de oameni au organizat noi proteste pro-Palestina în Italia

Sute de mii de oameni au ieșit sâmbătă în stradă în Italia, pentru a patra zi la rând, pentru a protesta în solidaritate cu locuitorii din Fâșia Gaza, în contextul în care autoritățile din Israel au interceptat mai multe nave care au încercat să rupă blocada impusă teritoriului palestinian și să ducă ajutoare umanitare pentru locuitorii enclavei.

Mai multe sindicate italiene au organizat proteste în mai multe orașe din țară, pe fondul unui val tot mai mare de proteste în întreaga Europă față de bombardamentul și blocada Israelului asupra Fâșiei Gaza.

Oameni cu pancarte și steaguri, scandând „Palestina liberă” și alte sloganuri, au trecut pe lângă Colosseumul din Roma, participând la un marș despre care organizatorii au spus că a atras peste un milion de persoane, în timp ce Poliția a estimat numărul la aproximativ 250.000 de manifestanți.

Sursa foto: Profimedia