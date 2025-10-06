Israel și Hamas încep negocierile de PACE în Egipt. Componenta cheie a discuțiilor: eliberarea ostaticilor israelieni

Delegaţiile diplomatice venite din partea Hamas, Israelului şi Statelor Unite vor negoicia în Egipt condițiile unei păci durabile între părțile beligerante dar și eliberarea ostaticilor israelieni ținuți captivi în Fâșia Gaza.

Echipa de negocieri israeliană va zbura spre Sharm El-Sheikh în această după-amiază, pentru a discuta cu reprezentanții Hamas și mediatorii americani despre încheierea conflictului armat care a răvășit Fâșia Gaza, relatează The Times of Israel.

„Suntem pregătiți pentru toate scenariile și sperăm să încheiem discuțiile cu succes”, transmit reprezentanții Israelului.

Delegația israeliană include oficiali ai Mossadului și Shin Bet, consilierul pentru politică externă al prim-ministrului Benjamin Netanyahu, Ophir Falk, și coordonatorul pentru ostatici, Gal Hirsch.

Negociatorul-șef Ron Dermer, ministrul Afacerilor Strategice, este așteptat să se alăture abia la sfârșitul acestei săptămâni, în funcție de evoluția negocierilor.

Negociatorul-șef al Hamas, Khalil al-Hayya, se întâlnește cu mediatori din Egipt și Qatar la Cairo, înainte de discuțiile indirecte cu Israelul în orașul turistic egiptean Sharm El-Sheikh.

Negocierile vor urmări să stabilească data unui armistițiu temporar, precum și să creeze condițiile pentru o primă fază a planului de pace.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat ieri că discuțiile vor implica eliberarea tuturor celor 48 de ostatici, inclusiv a corpului soldatului Hadar Goldin, care este ținut de Hamas de peste un deceniu. Totodată, anunțul premierului israelian a fost confirmat de un oficial de rang înalt din Hamas.

