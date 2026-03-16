Grindeanu avertizează USR: „Nu sunt în cea mai bună poziție să vorbească despre copii, atâta timp cât i-au dat jos din autocare. Să o lase mai ușor!”

Sorin Grindeanu respinge criticile venite din partea USR și atacă dur moralitatea partidului în problemele sociale. Liderul PSD consideră că reprezentanții USR nu au dreptul să dea lecții despre protecția minorilor.

Grindeanu a transmis că USR nu se află în poziția necesară pentru a putea vorbi despre drepturile copiilor, atâta timp cât aceștia au dat jos minori din autocare și avioane. Liderul PSD a făcut o trimitere indirectă la scandalul repatrierii fiicei minore a lui Victor Ponta, atunci când Oana Țoiu a refuzat îmbarcarea ei în autocar.

„Dacă e să vorbim despre copii, nu cred că sunt cei de la USR în cea mai bună poziție să vorbească despre copii, atâta timp cât dau copiii jos din autobuze, avioane și autocare. Așa că, să o lase mai ușor!”

În aceeași intervenție, Grindeanu a vorbit și despre creșterea masivă a prețului la pompă și despre propunerile pe care le-a făcut PSD în acest caz.

„În fiecare zi prețul la pompă crește, energia se scumpește. Noi am venit prin Ministerul Energiei, cât și prin Ministerul Agriculturii cu propuneri către Guvern cu scheme de ajutor, așa cum alte țări au făcut. Eu nu zic că sunt perfecte, dar am cerut, de exemplu, lui Bogdan Ivan lunea trecută să vină în coaliție să prezinte. În fiecare seară a fost la mai multe posturi de televiziune, a prezentat toate aceste lucruri. La fel Florin Barbu. Decizia este la nivel guvernamental”, a spus liderul PSD.

AUTORUL RECOMANDĂ: