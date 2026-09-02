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Cât de productivi (mai) sunt angajații care lucrează de acasă? Ce se întâmplă când aceștia vin la birou

Cât de productivi (mai) sunt angajații care lucrează de acasă? Ce se întâmplă când aceștia vin la birou
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Cât de productivi sunt angajații cărora li se permite să lucreze de acasă? Un nou studiu analizează munca de la domiciliu versus cea de la birou.

De ce crește productivitatea când lucrăm de acasă?

Angajații vor să lucreze de acasă. Angajatorii vor să-i aducă la birou, scrie phys.org. A devenit o eternă dezbatere, mai ales după pandemia de Covid-19, când aproape toată lumea a muncit din intimitatea căminului.

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Un nou studiu al Universității din Iowa sugerează că programul hibrid ar fi cel mai eficient compromis.

Cercetătorii de la Tippie College of Business au analizat 219 angajați în regim hibrid ai unui angajator, timp de o săptămână de muncă și au comparat productivitatea de acasă cu cea de la birou.

În zilele în care a lucrat de acasă, fiecare persoană a fost mai productivă, progresând mai rapid în privința obiectivelor de serviciu: a lucrat mai rapid versus zilele în care a mers la birou.

Cu cât o persoană a lucrat mai des de acasă, cu atât a crescut productivitatea.

Cercetătorii i-au rugat pe angajați să consemneze nivelul de energie, în fiecare oră, timp de cinci zile.

În zilele de muncă de acasă, nivelul de energie a fost mai ridicat, deoarece angajații nu au fost distrași de elementele de la birou și au putut să-și facă (aproximativ) propriul program.

În zilele petrecute la birou, nivelul de energie a fost variabil, vizibil afectat de distragerea atenției.

„Aceste fluctuații de energie la muncă pot îngreuna ritmul de lucru, progresul profesional”, a declarat Emily Campion, co-autoare a studiului și profesor asociat de management și antreprenoriat la Tippie College of Business.

Studiu Iowa: Rolul variabilității energetice în randamentul zilnic

Rezultatele au fost, de asemenea, semnificative. Angajații au experimentat o variabilitate energetică cu aproximativ 33% mai mică în zilele de lucru de acasă, comparativ cu zilele de lucru la birou. Fiecare reducere de 1 punct procentual a variabilității energetice a dus la un progres cu 26% mai mare în atingerea obiectivelor.

Se presupune că de acasă oamenii au un control mai mare asupra elementelor care le-ar putea distrage atenția.

Având în vedere discuțiile în contradictoriu dintre angajați și conducere, Campion a spus că studiul sugerează că angajatorii ar trebui să ia în considerare munca hibridă pentru a stimula productivitatea la locul de muncă.

Sursa foto: Envato

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