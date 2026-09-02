Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis, că la scurt timp de la promulgarea legii care-l lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de edil al Timișoarei, Primăria a solicitat continuarea lucrărilor la stadionul Dan Păltinișanu. De-a lungul timpului, proiectul a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește finalizarea, din cauza opoziției din partea mai multor reprezentanți USR.

„La doar o zi după ce reprezentanții USR ne explicau că Timișoara nu are nevoie de stadionul Dan Păltinișanu, Primăria Timișoara ne-a solicitat suplimentarea celor 20 de milioane de lei prevăzuți în parteneriatul pe care l-am făcut pentru finalizarea construcției stadionului Eroii Timișoarei”, transmite Simonis într-o postare pe Facebook.

„Dincolo de disputele politice, primează interesul orașului”

Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat că va discuta, în cadrul unei ședințe, alocarea unei sume suplimentare de 1.020.000 de lei pentru finalizarea stadionului.

„Vom convoca o ședință a Consiliului Județean, care va avea loc marți, pentru suplimentarea sumei inițiale cu încă 1.020.000 de lei pentru că dincolo de disputele politice, primează interesul orașului. Timișoara avea nevoie de o astfel de investiție, Poli la fel. Acestea au fost motivele pentru care am decis să ne implicăm. Ne-am dorit să ajutăm la finalizarea mai rapidă a proiectului care stagna de prea mult timp”, mai precizează Alfred Simonis.

„Se speră ca până la finalul acestui an, Poli să joace meciurile pe teren propriu”

Potrivit lui Simonis, lucrările la stadionul Dan Păltinișanu se află deja într-un stadiu avansat și spera ca până la sfârșitul anului, să găzduiască și primul meci.