Alfred Simonis anunță că stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara ar putea fi gata până la sfârșitul anului. Suma alocată de Consiliul Județean

Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a transmis, că la scurt timp de la promulgarea legii care-l lasă pe Dominic Fritz fără mandatul de edil al Timișoarei, Primăria a solicitat continuarea lucrărilor la stadionul Dan Păltinișanu. De-a lungul timpului, proiectul a întâmpinat dificultăți în ceea ce privește finalizarea, din cauza opoziției din partea mai multor reprezentanți USR.
„La doar o zi după ce reprezentanții USR ne explicau că Timișoara nu are nevoie de stadionul Dan Păltinișanu, Primăria Timișoara ne-a solicitat suplimentarea celor 20 de milioane de lei prevăzuți în parteneriatul pe care l-am făcut pentru finalizarea construcției stadionului Eroii Timișoarei”, transmite Simonis într-o postare pe Facebook.
Președintele Consiliului Județean Timiș a anunțat că va discuta, în cadrul unei ședințe, alocarea unei sume suplimentare de 1.020.000 de lei pentru finalizarea stadionului.
„Vom convoca o ședință a Consiliului Județean, care va avea loc marți, pentru suplimentarea sumei inițiale cu încă 1.020.000 de lei pentru că dincolo de disputele politice, primează interesul orașului.
Timișoara avea nevoie de o astfel de investiție, Poli la fel. Acestea au fost motivele pentru care am decis să ne implicăm. Ne-am dorit să ajutăm la finalizarea mai rapidă a proiectului care stagna de prea mult timp”, mai precizează Alfred Simonis.
Potrivit lui Simonis, lucrările la stadionul Dan Păltinișanu se află deja într-un stadiu avansat și spera ca până la sfârșitul anului, să găzduiască și primul meci.
„Situația la zi este următoarea: se pregătește montarea gazonului, a scaunelor și se lucrează la finisaje. Se speră ca până la finalul acestui an, după obținerea tuturor avizelor și a omologării, Poli să joace aici meciurile de pe teren propriu. Asta până când stadionul mare va fi finalizat și Poli se întoarce, în sfârșit, acasă”, mai adaugă Simonis.