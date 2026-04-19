Grindeanu îl compară pe Nicușor Dan cu Ilie Bolojan: „Unul a înțeles rolul de mediator, celălalt nu a depășit postura de lider de partid”

Invitat la Antena 3 CNN, Sorin Grindeanu a făcut o comparație directă între modul în care Nicușor Dan își exercită funcția de președinte și felul în care Ilie Bolojan acționează ca premier, sugerând că există diferențe majore de abordare și înțelegere a rolului instituțional.

Întrebat dacă președintele Nicușor Dan susține o anumită tabără politică sau rămâne neutru, în disputa dintre PSD și Bolojan, Grindeanu a subliniat că, până acum, acesta nu a depășit cadrul constituțional.

N-am simțit să depășească limitele date de Constituție până în acest moment. A mers în limitele constituționale, ceea ce e laudabil. Au fost predecesori care n-au păstrat aceste limite”, a declarat liderul PSD.

În schimb, atunci când a fost rugat să compare prestația lui Nicușor Dan cu cea a premierului Ilie Bolojan, Grindeanu a evidențiat o diferență clară de poziționare politică.

Un om care și-a înțeles poziția politică, asta îi deosebește. Este un președinte, din punctul meu de vedere, care și-a intrat în rolul de mediator, de a încerca să înțeleagă și să fie un președinte al tuturor românilor”, a spus acesta despre Nicușor Dan.

În ceea ce îl privește pe Ilie Bolojan, Grindeanu a fost mult mai critic, sugerând că acesta nu a reușit să se desprindă de logica de partid.

Din perspectiva mea, n-a depășit poziția de președinte PNL cu susținere USR. N-a realizat că este un premier al unei coaliții, este și premierul PSD-ului, ajuns acolo cu 45% din voturi date de PSD, asta n-a înțeles”, a afirmat liderul social-democrat.

