Grupare de moldoveni, anchetată în Italia pentru furtul unor tablouri semnate de Renoir și Matisse. Valoarea operelor: 9 milioane de euro

Nouă cetățeni din Republica Moldova sunt anchetați în Italia, după ce s-a descoperit că au furat tablouri semnate de Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir și Henri Matisse. Cinci dintre ei au fost reținuți, deja.

Operele furate sunt evaluate la peste nouă milioane de euro.

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Tablouri, furate din Parma

Tablourile au fost recuperate de poliția italiană într-un apartament din Parma.

În noaptea de 22 spre 23 martie, moldovenii au pătruns în Muzeul „Fondazione Magnani Rocca”, din Mamiano di Traversetolo, în apropiere de Parma. Într-o înregistrare video a furtului, furnizată de carabinieri, se vede cum doi hoți mascați intră pe o fereastră, smulg cele trei tablouri de pe perete și apoi ies imediat din clădire. Întreaga operațiune a durat mai puțin de trei minute.

Potrivit presei peninsulare, cele trei tablouri furate au fost recuperate de carabinierii din unitatea pentru protejarea patrimoniului cultural. Din câte se pare, suspecții fac parte dintr-o grupare de crimă organizată, bănuită de comiterea mai multor furturi din locuințe, spații comerciale și alte proprietăți.

Cu ocazia perchezițiilor, oamenii legii au mai recuperat bunuri furate în valoare de zeci de mii de euro.

Lucrările recuperate sunt „Tasse et Plat de Cerises” („Ceașcă și farfurie cu cireșe”), de Cezanne, „Les Poissons” („Pești”) de Renoir și „Odalisque sur la terrasse” („Odalisca pe terasă”) de Matisse.

„Fondazione Magnani Rocca” găzduiește o colecție privată reunită de regretatul critic muzical Luigi Magnani, inclusiv lucrări de Francisco Goya, Giovanni Battista Tiepolo, Claude Monet, Peter Paul Rubens și Giorgio Morandi.