Alertă în Italia. Capodoperele pictorului renascentist Antonello da Messina au fost furate dintr-un muzeu din Sicilia. Despre ce lucrări e vorba și cum au reușit hoții să dea lovitura

Muzeul Accascina din Messina (al treilea oraș ca mărime din Sicilia, Italia) a fost ținta unui jaf de proporții în seara zilei de 15 august, când mai multe capodopere semnate de pictorul Antonello da Messina au fost furate din colecția instituției.

Spargerea a avut loc în jurul orei 21:50, ora locală, în timp ce în Messini se sărbătorea 15 august cu tradiționala procesiune dedicată Adormirii Maicii Domnului. Hoții au profitat de faptul că majoritatea locuitorilor și a autorităților se aflau la procesiune, în centrul orașului.

Potrivit rapoartelor Rai News, indivizii care au pătruns în muzeul sicilian au luat cu ei trei dintre cele cinci panouri care s-au păstrat din celebrul „Polittico di San Gregorio”, operă pe care Antonello a realizat-o în 1473 pentru mănăstirea Sfântului Grigorie din Messina.

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Împreună cu cele trei panouri a fost furată și o mică icoană din lemn în formă de diptic, care înfățișează, pe o parte, pe Maica Domnului cu Pruncul Sfânt și un franciscan în rugăciune, iar pe cealaltă parte, pe Hristos în Pietà.

Icoana era păstrată într-o vitrină blindată

Această operă datează din perioada 1465-1470, are dimensiuni de doar 16 pe 11,9 centimetri și, potrivit muzeului, a fost atribuită lui Antonello da Messina în 2003. A fost achiziționată de Regiunea Sicilia prin intermediul casei de licitații Christie’s și era păstrată într-o vitrină blindată.

Alegerea acestor opere arată că nu a fost vorba de un furt întâmplător. Se pare că făptașii știau ce căutau și s-au deplasat cu un scop precis prin sălile muzeului.

Parchetul a deschis o anchetă, iar investigațiile au fost încredințate poliției. După cum au confirmat anchetatorii, în muzeu existau mai multe camere de supraveghere, iar operele erau protejate de un sistem de alarmă performant.

În plus, clădirea este permanent păzită de un sistem de pază de noapte. În prezent, anchetatorii analizează diverse ipoteze, în special pista pieței negre a hoților de artă. Astăzi, muzeul va rămâne închis pentru public.

„Un furt pus la cale de profesioniști”

„Atenția atrasă în ultima vreme de achiziționarea unei opere a lui Antonello pentru 15 milioane de euro a stârnit cu siguranță interesul a numeroși hoți de artă; este de neimaginat că așa ceva se poate întâmpla la Messina, o lovitură aproape ca în filme, la fel ca la Luvru”.

Acesta este primul comentariu al consilierului municipal pentru Cultură din Messina, Enzo Caruso.

„Este evident că ni se fură două dintre cele mai importante opere pe care le păstrăm în muzeul nostru și, mai ales, în orașul lui Antonello; un astfel de eveniment este o tragedie. Sunt opere de o valoare inestimabilă; doar achiziționarea unui mic tablou a costat 15 milioane de euro, imaginați-vă cât de mare poate fi valoarea Polipticului Sfântului Grigorie”, a subliniat acesta. „Ceea ce mă uimește – a adăugat el – este faptul că nu sunt lucrări pe pânză, care pot fi înfășurate, ci pe panou. Este un furt pus la cale de profesioniști și sper că îi vom putea prinde în scurt timp”. „Suntem consternați de ceea ce s-a întâmplat; erau două dintre cele mai importante și cunoscute lucrări ale lui Antonello da Messina. O mare pierdere pentru muzeu, pentru oraș, pentru comunitate și pentru lumea artei”, a transmis, la rândul său, directoarea Muzeului Regional din Messina, Marisa Mercurio. „Forțele de ordine desfășoară în prezent anchete și sperăm că vor reuși să-i aresteze pe cei responsabili. Furtul a avut loc ieri, în jurul orei 21.50. Din păcate, hoții au reușit să eludeze sistemele de alarmă și toate sistemele de securitate”.

Ipotezele anchetatorilor

Potrit Rai News, hoții ar fi intrat pe o ușă laterală și au acționat în grupuri de câte trei, toți cu fețele acoperite. Conform primelor reconstituiri, infractorii ar fi putut fi deranjați sau speriați în timpul atacului, într-o asemenea măsură încât au decis să fugă rapid.

Pentru a scăpa cu operele recent furate, o parte din balustrada care dădea spre strada laterală a Viale Annunziata a fost se pare dărâmată, lângă o poartă laterală folosită doar în cazuri excepționale de către autorități și pentru transportul operelor de artă.

Opere furate au fost găsite pe trotuar

Informații recente publicate de ziarul local TempoStretto adaugă o dimensiune deosebit de interesantă cazului.

O familie care se afla în zonă în seara zilei de 15 august a descoperit încă două opere ale lui Antonello lângă gardul exterior al muzeului și a anunțat poliția.

Cele două opere au fost recuperate, ceea ce înseamnă că făptașii par să fi furat mai multe tablouri din muzeu, dar nu au reușit să le ia pe toate.

Astfel, conform informațiilor disponibile până în prezent, patru fragmente rămân furate, în timp ce celelalte două lucrări au fost returnate muzeului.

Despre operele furate

Polipticul Sfântului Grigorie, cunoscut și sub numele de „Polipticul Rozariului”, a fost comandat lui Antonello da Messina de către Fabria Cirino, stareță a mănăstirii Santa Maria extra moenia.

Inițial, acesta era compus din șase panouri care înfățișau în centru pe Fecioara Maria pe tron cu Pruncul și îngeri care țin coroana, cunoscut sub numele de „Polipticul Rozariului”, așa cum este identificat prin simbolul iconografic, Rozariul, care se află în partea de jos, pe treaptă.

În părțile laterale se află sfinții Grigorie și Benedict, iar în registrul superior, Îngerul Vestitor și Fecioara care primește Vestea; panoul central al cornișei, care probabil îl înfățișa pe Hristos mort susținut de îngeri, s-a pierdut.

Opera se afla într-o stare proastă de conservare din cauza evenimentelor extrem de grave pe care le-a suferit de-a lungul istoriei sale: după dezmembrarea și dispersarea a cel puțin unuia dintre panouri, probabil încă din secolul al XVI-lea, a fost restaurată radical în 1842, folosindu-se substanțe abrazive pentru curățare.

Dar cel mai catastrofal eveniment a fost cutremurul din Messina din 1908, care a ras de pe fața pământului fosta mănăstire San Gregorio, unde își avea sediul „Muzeul civic peloritan”, lăsând operele păstrate acolo, inclusiv Polipticul, la mila ploii care s-a abătut asupra orașului în zilele imediat următoare catastrofei. Cu acea ocazie s-au pierdut porțiuni întinse din veșmântul Fecioarei Maria și al Sfântului Grigorie.

Antonello da Messina (c. 1430 – 1479) a fost un pictor sicilian de geniu și o figură centrală a Renașterii italiene.

Sursă foto: Museo Messina