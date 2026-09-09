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Metroul din București ar putea să nu mai funcționeze. Avertismentul lansat de liderii sindicali

Elena Popescu
Metroul din București ar putea să nu mai funcționeze. Avertismentul lansat de liderii sindicali
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Conducerea Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM) avertizează că este posibil ca metroul să nu mai meargă începând cu 16 septembrie. 

Metrorex s-ar confrunta cu un blocaj financiar, iar sindicaliștii susțin că în conturile companiei ar mai fi doar 3.000 de lei. Prima problemă este plata salariilor, iar lipsa banilor ar putea avea ulterior efecte directe asupra circulației trenurilor.

Reprezentanții USLM au prezentat miercuri situația Metrorex în cadrul unei conferințe organizate la Piața Unirii 1, intitulată sugestiv ”Cronica unei morți anunțate”. Sindicaliștii susțin că au avertizat încă de la începutul anului că fondurile alocate Metrorex nu vor ajunge până la sfârșitul lui 2026.

”Din data de 16, nimeni nu mai garantează că metroul va mai merge”, este avertismentul lansat miercuri de conducerea Unității Sindicatul Liber Metrou (USLM), în condițiile în care Metrorex se confruntă cu un blocaj financiar, salariile angajaților sunt în pericol să nu fie plătite la termen.

”Încă de la începutul anului, în toate aparițiile pe care le-a avut USLM, am atras atenția că undeva la sfârșit de august, început de septembrie, se vor termina banii de exploatare”, au transmis aceștia.

USLM: ”În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei”

Problema imediată o reprezintă salariile angajaților. Potrivit USLM, Metrorex ar trebui să achite în următoarele zile drepturile salariale, însă nu ar dispune în acest moment de lichiditățile necesare.

”Mâine-poimâine trebuie să plătim salarii și nu avem niciun fel de bani ca să putem face această plată.  În conturile Metrorex mai sunt 3.000 de lei, adică insuficient să facem această plată”, susțin reprezentanții sindicatului.

Sindicatul avertizează că data critică este 12 septembrie, când ar trebui plătite drepturile salariale.

USLM avertizează că neplata salariilor ar putea determina angajații să recurgă individual la drepturile pe care le au, într-o companie care se confruntă deja cu un deficit semnificativ de personal și cu un număr foarte mare de zile de concediu neefectuate. Numai în cazul mecanicilor ar exista aproximativ 11.000 de zile de concediu de odihnă neefectuate.

”Este foarte probabil și posibil ca pe data de 16, din cei 400-500 de mecanici, vreo 300 care sunt afectați să vină să-și depună automat cererea de concediu. E foarte clar că fără personal nu poți să asiguri circulația”, au avertizat sindicaliștii.

De ce a rămas Metrorex fără subvenția pentru septembrie

În spatele actualului blocaj se află și o problemă legată de aprobarea bugetului companiei. Legea bugetului de stat pentru 2026 a fost publicată în Monitorul Oficial pe 27 martie, iar prevederile aplicabile companiilor de stat stabilesc un termen pentru aprobarea bugetelor acestora. Nerespectarea termenului poate duce la suspendarea alocării fondurilor de la bugetul de stat până la aprobarea bugetului companiei.

Metrorex a solicitat deschiderea unor credite bugetare în valoare de 63,458 milioane de lei, reprezentând subvenția aferentă lunii septembrie. Documentația ar fi fost însă restituită de Ministerul Transporturilor, deoarece compania nu avea bugetul pe 2026 aprobat în termen.

Sindicaliștii afirmă că în ultimele zile conducerea Metrorex și Ministerul Transporturilor încearcă să deblocheze situația.

”Ieri am avut întâlnire cu conducerea Metrorex, care a fost chemată de urgență la ministru, și am înțeles că fac tot ceea ce depinde de dumnealor să aprobe bugetul, pe ultima sută de metri, în ceasul al 13-lea”, a transmis USLM.

Conflictul financiar este mai vechi decât actuala problemă procedurală a bugetului

USLM susține că necesarul de compensație prevăzut pentru 2026 prin Contractul de Servicii Publice este de aproximativ 1,27 miliarde de lei, în timp ce suma pusă inițial la dispoziția companiei a fost semnificativ mai mică. Sindicatul afirmase anterior că Ministerul Finanțelor indicase pentru Metrorex o sumă de aproximativ 750 de milioane de lei, în condițiile în care contractul de servicii publice prevedea o compensație de 1,27 miliarde de lei.

Problemele de subcompensare nu au apărut în 2026. În documentele oficiale ale Metrorex privind anii anteriori, compania arăta că pentru perioada 2018-2024 diferențele dintre compensația calculată și sumele efectiv primite ajunseseră la aproape 986 de milioane de lei.

Sindicaliștii resping, în acest context, afirmațiile potrivit cărora Metrorex ar reprezenta o „gaură neagră” pentru bugetul de stat și susțin că societatea îndeplinește mai multe funcții decât simpla operare a trenurilor. ”Metrorex este administrator de rețea, Metrorex este operator feroviar, își asigură singur alimentarea cu energie, zona de automatizări prin fibră optică și telecomunicații și desfășoară și activitatea de protecție civilă”, au susținut reprezentanții USLM.

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