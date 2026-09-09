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Mark Rutte anunță suma uriașă pe care aliații NATO au direcționat-o, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei. „Trebuie să facem eforturi. Nu avem de ales”

Melania Agiu
Mark Rutte anunță suma uriașă pe care aliații NATO au direcționat-o, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei. „Trebuie să facem eforturi. Nu avem de ales”
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Mark Rutte, secretarul general NATO / Foto - Mediafax
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Aliații NATO au direcționat peste 10 miliarde de dolari, în ultimul an, pentru înarmarea Ucrainei, a anunțat secretarul general al Alianței, Mark Rutte. Fondurile masive au fost alocate prin intermediul mecanismului PURL și al programului american de vânzări militare externe, a precizat șeful NATO la o reuniune a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei.

Foto: Mediafax

Potrivit oficialului, această sumă include 3,5 miliarde de dolari din împrumutul acordat de UE pentru sprijinirea Ucrainei.

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„În ultimul an, aliații au alocat peste 10 miliarde de dolari pentru programul PURL și pentru programul american de vânzări militare externe (US Foreign Military Sales) destinat Ucrainei. Acest lucru este extrem de important și merită toată aprecierea, inclusiv 3,5 miliarde de dolari din creditul de sprijin pentru Ucraina oferit de UE. Acesta este un semn concret al cooperării dintre UE și NATO în sprijinul Ucrainei, și un alt exemplu al modului în care Europa își intensifică eforturile”, a declarat Rutte.

Secretarul general al NATO a adăugat, de asemenea, că, datorită inițiativei PURL, aliații furnizează în mod „continuu” echipamente militare Ucrainei.

„Acest lucru se întâmplă în mod continuu și este absolut necesar pentru a ajuta Ucraina să-și protejeze orașele și să mențină linia frontului”, a menționat el.

În cadrul celei de-a 36-a reuniuni a Grupului de contact pentru apărarea Ucrainei, Rutte a îndemnat aliații să accelereze acordarea sprijinului, pe fondul intensificării atacurilor Rusiei asupra orașelor și infrastructurii ucrainene.

„Întârzierile costă pur și simplu vieți omenești”, a afirmat Rutte, îndemnând aliații să „facă eforturi suplimentare”.

Numărul civililor uciși în Ucraina a atins cel mai ridicat nivel din mai 2022, a declarat marți secretarul general al NATO.

Rutte a avertizat, de asemenea, că Rusia își adaptează campania aeriană, folosind tot mai multe rachete nord-coreene și drone cu propulsie cu reacție.

„Observăm tot mai multe rachete nord-coreene, observăm drone cu propulsie cu reacție”, a spus el, subliniind că Ucraina are nevoie de ajutor pentru a contracara atât amenințările existente, cât și pe cele emergente.

Rutte, a avertizat, de asemenea, că Rusia își adaptează campania aeriană, folosind tot mai multe rachete nord-coreene și drone cu propulsie cu reacție.

„Observăm tot mai multe rachete nord-coreene, observăm drone cu propulsie cu reacție”, a spus el, subliniind că Ucraina are nevoie de ajutor pentru a contracara atât amenințările existente, cât și pe cele emergente. „Națiunile trebuie să facă eforturi suplimentare. Nu avem de ales”

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