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Vasluienii, avertizați prin Ro-Alert să se adăpostească în beciuri, însă județul dispune de un număr redus de spații pentru protecție civilă

Vasluienii, avertizați prin Ro-Alert să se adăpostească în beciuri, însă județul dispune de un număr redus de spații pentru protecție civilă
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Marți, 8 septembrie, la ora 16:47, vasluienii au primit un mesaj Ro-Alert privind riscul căderii unei drone. Oamenii au fost sfătuiți să se adăpostească în beciuri sau în alte locuri sigure. Sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană, la 18 kilometri nord de localitatea Roman. Avertizarea Ro-Alert a fost emisă pentru 5 județe. Deși vasluienii au fost avertizați să se adăpostească, județul dispune de un număr redus de spații pentru protecție civilă, relatează presa locală.

„Centrul Național Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la instituirea măsurilor de alertare a populației din județele Iași, Suceava, Neamț și Botoșani, precum și din nordul județului Vaslui, care, începând cu ora 16.30, a transmis mesaje RO-Alert”, transmitea Ministerul Apărării Naționale (MApN), marți.

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Vasluienii, avertizați prin Ro-Alert să se adăpostească în beciuri, însă județul dispune de un număr redus de spații pentru protecția civilă

Județul  Vaslui dispune de un număr redus de spații pentru protecția civilă.

Alerta a provocat panică printre vasluieni, fiind un mesaj fără precedent pentru locuitorii județului. Situația a fost cu atât mai tensionată după ce, cu o săptămână înainte, o dronă căzuse pe un câmp din Viișoara. Aparatul de zbor, care avea încărcătură explozivă, a fost descoperită de un cioban. Acesta a relatat că s-a apropiat de dispozitivul militar și i-ar fi scos două fire, fără să se gândească la un posibil pericol. Vezi AICI mărturia ciobanului.

Mesajul Ro-Alert a provocat îngrijorări printre localnici

Informațiile oficiale și zvonurile au alimentat panica în rândul oamenilor. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) a confirmat că mesajul Ro-Alert a fost transmis din București în 5 județe din Moldova. Potrivit autorităților, drona Shahed a venit din Ucraina, a traversat spațiul aerian al Republicii Moldova și a intrat în spațiul aerian al României. În cele din urmă, drona s-a prăbușit pe teritoriul Republicii Moldova.

După încheierea alertei, în jurul orei 17:30, autoritățile din Vaslui au realizat cât de dificil ar fi de gestionat o astfel de situație. Directorii de școli și spitale s-au întrebat unde ar putea adăposti, în siguranță, sute de copii și pacienți. Inspectorul general al ISJ Vaslui, Ilie Radu, a spus că a fost contactat de mai mulți directori, dar nu a avut o soluție clară.

Directorii și profesorii au cerut indicații despre întreruperea orelor și adăpostirea elevilor. Inspectorul general al ISJ Vaslui, Ilie Radu, spune că, în cazul unui pericol iminent, ar întrerupe cursurile și i-ar duce pe elevi în cel mai sigur loc din școală. El avertizează că o astfel de decizie ar putea crea haos. Inspectoratul lucrează acum, împreună cu autoritățile și ministerele, la o procedură pentru astfel de situații.

„Este o situație nouă și pentru noi. Am vorbit inclusiv la Prefectură, la ISU, să vedem cum trebuie să procedăm. Ne sună profesorii să ne întrebe: ce facem, întrerupem ora, unde îi ducem?

În cazul de față, eu, ca și profesor, având în vedere că elevii trebuie protejați, aș întrerupe ora și i-aș duce într-un loc, cel mai sigur din școală. Dar vă dați seama ce haos am putea crea. Acum știm, fiindcă un coleg de-al nostru a sunat la ISU, că o dronă a intrat în spațiul nostru aerian și nu se știe unde va cădea, pentru că Ro-Alert-ul este dat și pe Iași, dar am înțeles că și la Suceava și în alte părți.

Nu știu, sincer să vă spun, ce ar trebui să fac, dar lucrăm acum la o procedură, întrebăm la Ministere, peste tot, să știm cum acționăm măcar pe viitor”, a declarat inspectorul general al ISJ Vaslui, prof. Ilie Radu, pentru Vremea Nouă.

Județul Vaslui dispune de un număr redus de adăposturi pentru protecție civilă

Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) Vaslui a publicat o listă cu adăposturile destinate populației în caz de război. Mulți localnici nu le cunosc locațiile și nu ar ști unde să se refugieze în cazul unei urgențe. În municipiul Vaslui sunt șapte astfel de adăposturi, în Bârlad două, în Huși opt, în Negrești două, iar în Murgeni unul.

Adăposturi există și în mai multe comune, majoritatea la sediile primăriilor. O altă problemă este starea acestora. La Huși, autoritățile au găsit adăposturi deteriorate, dar și spații folosite pentru depozitarea butoaielor cu murături, zarzavaturi și alte obiecte.

Adăposturi de protecție civilă în județul Vaslui. sursă foto: Vremea Nouă

Sursă foto: Envato / Shutterstock – rol ilustrativ / Vremea Nouă

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