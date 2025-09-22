Grupul imobiliar Avangarde vrea să preia afacerea NORDIS: „Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie”

Nordis Group a anunțat intenția grupului de firme Avangarde de a prelua afacerea, în contextul în care „atragerea unui investitor strategic reprezintă o soluție realistă și sustenabilă pentru maximizarea șanselor de recuperare a sumelor investite de către creditori”.

Avangarde a înaintat o scrisoare de intenție pentru Nordis Mamaia SRL și Nordis Management SRL, companiile principale din grupul Nordis.

„Suntem interesaţi să preluăm business-ul Nordis şi, ca urmare a acestui fapt, am înaintat o scrisoare de intenţie pentru Nordis Mamaia SRL şi Nordis Management SRL, firmele principale din grup. Am început procesul de due diligence şi vom lua o decizie, sperăm, până la sfârşitul acestui an”, a declarat Ștefan Unchiașu, administrator Avangarde, potrivit G4Media.

Potrivit lui Unchiașu, hotărârea finală depinde de analize juridice, tehnice și financiar-contabile, sub rezerva aprobării de către Adunarea Generală a Creditorilor a celor două scrisori de intenție.

„Ne dorim să fructificăm deplin această oportunitate de business şi de dezvoltare a Grupului Avangarde la nivelul următor. Activăm de peste 15 ani în piaţa imobiliară, totalizând până acum peste 5.000 de apartamente finalizate şi livrate, iar astăzi avem în dezvoltare, în Bucureşti şi zonele adiacente, alte peste 1.500 de apartamente”, a precizat Unchiașu.

Din partea Nordis, administratorul special Emanuel Poștoacă salută interesul investitorului: „este admirabil că un dezvoltator de calibru intenţionează să preia Nordis” și „Mă bucur că potenţialul de dezvoltare al grupului Nordis are şanse să fie valorificat de un antreprenor român, cu o experienta relevantă în domeniul imobiliar”.

Afacerea Nordis cu sechestru pe active

Pe 4 februarie, 11 persoane – între care Laura Vicol și Vladimir Ciorbă – au fost reținute pentru acuzații precum constituirea unui grup infracțional organizat, delapidare cu consecințe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave, toate în formă continuată.

A doua zi, Poliția Română a anunțat sechestru asigurător asupra 201 imobile (apartamente și case), 5 spații comerciale, 22 terenuri, 11 autoturisme, părți sociale și acțiuni; totodată au fost blocate 48 de conturi bancare ale unor persoane fizice și juridice.

În 22 august, DIICOT a respins public criticile privind stagnarea anchetei și a menționat că investigația „se desfăşoară cu celeritate, fiind administrate, ritmic, mijloacele de probă necesare pentru aflarea adevărului”.

Instituția a precizat: „Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse de către procurorii DIICOT ulterior finalizării audierii persoanelor vătămate şi după administrarea şi coroborarea probelor deja existente”.

DIICOT a detaliat că, din 3 februarie 2025, au fost derulate: măsuri de desigilare pentru zeci de mii de înscrisuri, percheziții informatice asupra a 230 de dispozitive electronice (inclusiv servere), audierea a peste 2.000 de persoane (între care peste 600 de persoane vătămate) și constituirea unui material de urmărire penală de peste 400 de volume.

„Activităţile de urmărire penală se desfăşoară zilnic, cu respectarea strictă a drepturilor tuturor părţilor procesuale… Expertizele judiciare necesare în cauză urmează a fi dispuse… după administrarea şi coroborarea probelor deja existente… Reiterăm angajamentul instituţiei de a soluţiona cauzele… cu celeritate şi profesionalism”, a mai transmis DIICOT.

În paralel, fostul ministru al Justiției Stelian Ion a susținut că dosarul ar stagna din lipsa finanțării pentru expertize.

Parchetul ICCJ a replicat că afirmațiile sunt „false”, precizând că DIICOT nu a solicitat fonduri și că în dosar nu a fost dispusă și efectuată nicio expertiză la acest moment.

